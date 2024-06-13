Вы отправитесь в увлекательное путешествие по двум историческим городам Португалии - Браге и Гимарайншу. В Браге вас ждёт величественный Кафедральный собор и чарующие сады Святой Варвары. На гидрофуникулёре подниметесь к
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные исторические достопримечательности
- 🌸 Чарующие сады и парки
- 🚋 Уникальный гидрофуникулёр
- 👑 Узнайте о первых королях Португалии
- 🚌 Комфортный транспорт и опытные гиды
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Браги
- Сады Святой Варвары
- Комплекс Бон-Жезуш
- Средневековая крепость Гимарайнша
- Дворец герцогов Браганса
- Часовня Святого Михаила
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Брага — сады и португальское барокко
- Город-архиерей встретит вас величественным Кафедральным собором.
- Вы прогуляетесь по чарующим садам Святой Варвары, где благоухают цветы и царит атмосфера спокойствия.
- По желанию насладитесь чашечкой ароматного кофе на площади Республики, наблюдая за неторопливой жизнью горожан.
- На старинном гидрофуникулёре подниметесь к грандиозному комплексу Бон-Жезуш — жемчужине португальского барокко и неоклассики.
Гимарайнш — первые короли и чудо Португалии
- Вы увидите средневековую крепость — некогда резиденцию первых королей.
- Полюбуетесь одним из семи чудес Португалии — величественным дворцом герцогов Браганса.
- Рассмотрите часовню Святого Михаила с купелью, в которой крестили первого португальского короля.
- Оцените очаровательные сады Республики Бразилия, где можно отдохнуть от городской суеты.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение Кафедрального собора Браги — €3/чел., проезд на гидрофуникулёре — €3/чел., перекус и напитки — по желанию. Если захотите, можно осмотреть изнутри другие достопримечательности (мы поможем купить билеты без очереди).
- Поездка проходит на комфортабельной легковой машине, микроавтобусе или автобусе — зависит от количества путешественников. Если вам понадобится детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. С вами будут гид и водитель или только гид, который ведёт автомобиль самостоятельно.
в четверг в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€74
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Jardim da Cordoaria
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Порту
Провели экскурсии для 3181 туриста
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогаютЗадать вопрос
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