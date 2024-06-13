Юлия — ваша команда гидов в Порту

Провели экскурсии для 3181 туриста

читать дальше понять и почувствовать страну по-настоящему. Работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий команды ручаюсь как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.

Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают