Из Порту - в Брагу и Гимарайнш

Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по двум историческим городам Португалии - Браге и Гимарайншу. В Браге вас ждёт величественный Кафедральный собор и чарующие сады Святой Варвары. На гидрофуникулёре подниметесь к
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комплексу Бон-Жезуш, жемчужине португальского барокко.

В Гимарайнше увидите средневековую крепость и дворец герцогов Браганса, а также часовню Святого Михаила. Экскурсия идеально подойдёт для любителей истории и архитектуры. Комфортный транспорт и опытные гиды обеспечат незабываемое путешествие

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Величественные исторические достопримечательности
  2. 🌸 Чарующие сады и парки
  3. 🚋 Уникальный гидрофуникулёр
  4. 👑 Узнайте о первых королях Португалии
  5. 🚌 Комфортный транспорт и опытные гиды

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Браги
  • Сады Святой Варвары
  • Комплекс Бон-Жезуш
  • Средневековая крепость Гимарайнша
  • Дворец герцогов Браганса
  • Часовня Святого Михаила
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Брага — сады и португальское барокко

  • Город-архиерей встретит вас величественным Кафедральным собором.
  • Вы прогуляетесь по чарующим садам Святой Варвары, где благоухают цветы и царит атмосфера спокойствия.
  • По желанию насладитесь чашечкой ароматного кофе на площади Республики, наблюдая за неторопливой жизнью горожан.
  • На старинном гидрофуникулёре подниметесь к грандиозному комплексу Бон-Жезуш — жемчужине португальского барокко и неоклассики.

Гимарайнш — первые короли и чудо Португалии

  • Вы увидите средневековую крепость — некогда резиденцию первых королей.
  • Полюбуетесь одним из семи чудес Португалии — величественным дворцом герцогов Браганса.
  • Рассмотрите часовню Святого Михаила с купелью, в которой крестили первого португальского короля.
  • Оцените очаровательные сады Республики Бразилия, где можно отдохнуть от городской суеты.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Кафедрального собора Браги — €3/чел., проезд на гидрофуникулёре — €3/чел., перекус и напитки — по желанию. Если захотите, можно осмотреть изнутри другие достопримечательности (мы поможем купить билеты без очереди).
  • Поездка проходит на комфортабельной легковой машине, микроавтобусе или автобусе — зависит от количества путешественников. Если вам понадобится детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. С вами будут гид и водитель или только гид, который ведёт автомобиль самостоятельно.

в четверг в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€74
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Jardim da Cordoaria
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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