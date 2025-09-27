Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия по Порту - это шанс увидеть город, который сочетает в себе историю и современность.



Участники узнают о таких знаковых местах, как церковь и башня Клеригуш, Биржевой дворец и старинная тюрьма.



Путешествие включает посещение знаменитого книжного магазина Levraria Lelo и самого красивого «Макдоналдс» в мире.



Уникальная возможность услышать истории о знаменитых личностях и легендах, связанных с Порту, и попробовать знаменитый портвейн

5 2 отзыва