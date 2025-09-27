Экскурсия по Порту - это шанс увидеть город, который сочетает в себе историю и современность.
Участники узнают о таких знаковых местах, как церковь и башня Клеригуш, Биржевой дворец и старинная тюрьма.
Путешествие включает посещение знаменитого книжного магазина Levraria Lelo и самого красивого «Макдоналдс» в мире.
Уникальная возможность услышать истории о знаменитых личностях и легендах, связанных с Порту, и попробовать знаменитый портвейн
6 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю Порту
- 🏰 Посетить знаковые достопримечательности
- 🍷 Дегустация портвейна
- 📖 Книжный магазин Levraria Lelo
- 🚉 Вокзал Сан-Бенту
- 🏛 Биржевой дворец
Что можно увидеть
- Церковь и башня Клеригуш
- Биржевой дворец
- Старинная тюрьма
- Главный университет Порту
- Книжный магазин Levraria Lelo
- Католический собор
- Церкви Кармы и Кармелиты
- Самый узкий дом Европы
- Самый красивый «Макдоналдс» в мире
- Вокзал Сан-Бенту
- Мост
Описание экскурсии
- Церковь и башня Клеригуш. В разные времена выполняла функции и маяка, и часов, и ориентира для торговцев
- Биржевой дворец в неоклассическом стиле, построенный в 19 веке
- Старинная тюрьма: её история и рассказ о судьбах некоторых известных арестантов
- Главный университет Порту, открытый вместе с превращением монархии в республику
- Книжный магазин Levraria Lelo — Мекка для поклонников «Гарри Поттера»
- Католический собор, церкви Кармы и Кармелиты, а также самый узкий дом Европы
- Самый красивый «Макдоналдс» в мире и его история, ведущая начало от английского ресторана «Империал»
- Вокзал Сан-Бенту с его роскошным входом, выложенным более чем 20000 плиток азулежу
- Мост, созданный учеником самого Эйфеля
- История портвейна и его дегустация (по желанию)
Вы узнаете:
- Какие известные личности связаны с Порту — от Афонсо Великого до Роналду и Салазара
- Почему плитка, которой выложен город, зовётся душой Португалии и при чём тут белый носорог
- Какие древние легенды до сих пор ходят по городу
И многое другое!
Организационные детали
Надевайте удобную обувь и берите с собой что-нибудь тёплое — погода в Порту непредсказуема.
Дополнительные расходы
- Вход в книжный магазин Levraria Lelo — €8 за чел.
- Башня Клеригуш — €8 за чел.
- Биржевой дворец — €15 за чел.
- Дегустация портвейна (по желанию) — от €15 за чел.
в пятницу в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни Клеригуш
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Всеволод — ваш гид в Порту
Провёл экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Всеволод. С 2022 года живу в семье коренных жителей Порту, что дало мне возможность детально изучить культуру страны. Порту — это город, который не только радует глаз, но и греет душу. Рассказываю не занудно и с юмором. Буду рад знакомству.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Ihor
27 сен 2025
Экскурсия была интересной и легкой. Очень много увидели и узнали. Всеволод опытный рассказчик. Экскурсия длилась на 1 час дольше заявленного.
Спасибо тебе Всеволод за интересный день.
Рекомендуем
Ю
Юрий
28 июн 2025
Спасибо Всеволоду за экскурсию! Отличная подача материала и индивидуальный подход!:)
Входит в следующие категории Порту
