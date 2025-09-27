Мои заказы

Порту - любовь с первого взгляда

Порту - это город, который завораживает с первого взгляда. Прогуляйтесь по историческому центру, узнайте о его богатой истории и легендах
Экскурсия по Порту - это шанс увидеть город, который сочетает в себе историю и современность.

Участники узнают о таких знаковых местах, как церковь и башня Клеригуш, Биржевой дворец и старинная тюрьма.

Путешествие включает посещение знаменитого книжного магазина Levraria Lelo и самого красивого «Макдоналдс» в мире.

Уникальная возможность услышать истории о знаменитых личностях и легендах, связанных с Порту, и попробовать знаменитый портвейн
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать историю Порту
  • 🏰 Посетить знаковые достопримечательности
  • 🍷 Дегустация портвейна
  • 📖 Книжный магазин Levraria Lelo
  • 🚉 Вокзал Сан-Бенту
  • 🏛 Биржевой дворец
Порту - любовь с первого взгляда© Всеволод
Порту - любовь с первого взгляда© Всеволод
Порту - любовь с первого взгляда© Всеволод
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 14:30

Что можно увидеть

  • Церковь и башня Клеригуш
  • Биржевой дворец
  • Старинная тюрьма
  • Главный университет Порту
  • Книжный магазин Levraria Lelo
  • Католический собор
  • Церкви Кармы и Кармелиты
  • Самый узкий дом Европы
  • Самый красивый «Макдоналдс» в мире
  • Вокзал Сан-Бенту
  • Мост

Описание экскурсии

  • Церковь и башня Клеригуш. В разные времена выполняла функции и маяка, и часов, и ориентира для торговцев
  • Биржевой дворец в неоклассическом стиле, построенный в 19 веке
  • Старинная тюрьма: её история и рассказ о судьбах некоторых известных арестантов
  • Главный университет Порту, открытый вместе с превращением монархии в республику
  • Книжный магазин Levraria Lelo — Мекка для поклонников «Гарри Поттера»
  • Католический собор, церкви Кармы и Кармелиты, а также самый узкий дом Европы
  • Самый красивый «Макдоналдс» в мире и его история, ведущая начало от английского ресторана «Империал»
  • Вокзал Сан-Бенту с его роскошным входом, выложенным более чем 20000 плиток азулежу
  • Мост, созданный учеником самого Эйфеля
  • История портвейна и его дегустация (по желанию)

Вы узнаете:

  • Какие известные личности связаны с Порту — от Афонсо Великого до Роналду и Салазара
  • Почему плитка, которой выложен город, зовётся душой Португалии и при чём тут белый носорог
  • Какие древние легенды до сих пор ходят по городу

И многое другое!

Организационные детали

Надевайте удобную обувь и берите с собой что-нибудь тёплое — погода в Порту непредсказуема.

Дополнительные расходы

  • Вход в книжный магазин Levraria Lelo — €8 за чел.
  • Башня Клеригуш — €8 за чел.
  • Биржевой дворец — €15 за чел.
  • Дегустация портвейна (по желанию) — от €15 за чел.

в пятницу в 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У башни Клеригуш
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Всеволод
Всеволод — ваш гид в Порту
Провёл экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Всеволод. С 2022 года живу в семье коренных жителей Порту, что дало мне возможность детально изучить культуру страны. Порту — это город, который не только радует глаз, но и греет душу. Рассказываю не занудно и с юмором. Буду рад знакомству.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
I
Ihor
27 сен 2025
Экскурсия была интересной и легкой. Очень много увидели и узнали. Всеволод опытный рассказчик. Экскурсия длилась на 1 час дольше заявленного.
Спасибо тебе Всеволод за интересный день.
Рекомендуем
Ю
Юрий
28 июн 2025
Спасибо Всеволоду за экскурсию! Отличная подача материала и индивидуальный подход!:)

Входит в следующие категории Порту

Похожие экскурсии из Порту

Добро пожаловать в Порту
Пешая
3 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
Сегодня в 09:00
12 ноя в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Пешая
4 часа
-
5%
149 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100€105 за всё до 4 чел.
Любовь, портвейн и династический кряк
Пешая
3 часа
51 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Любовь, портвейн и династический кряк
Послушать исторические байки о том, как жил и развивался Порту
Начало: У Университета Порту
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:00
12 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
€25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порту