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Порту - древний и прекрасный.

Garin S.
Garin S. – Гид из Порту
Порту - древний и прекрасный.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €140 за экскурсию

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Порту - древний и прекрасный.
Порту - древний и прекрасный.

Что вы увидите

  • Обзорная экскурсия по центру города Порту.
Порту совершенно невероятный, неоднозначный и притягательный! Приведем Вам семь интересных фактов о Порту.
Город Порту дал название стране, но никогда не был ее столицей ⭐️. Римляне назвали город 🏙️ Portus Cale. Это название позже преобразовалось в Portucale. От него произошло название графства Condado Portucalense, впоследствии давшего название всей стране — Portugal.
Город Порто подарил название не только стране, но и дал имя «портвейну», vinho de Porto. Сам напиток изготавливают территориально, не в Порто, а чуть выше по течению реки Доуро, что значит — «Золотая Река». В давние времена здесь мыли золотой песок. Название «портвейн» имеют право носить только напитки, произведенные в обозначенном регионе долины Доуро по установленной технологии, что строго регулируется международным маркетинговым правом.
В 13 веке король Афонсу II, в попытках ослабить власть Церкви в государстве был предан анафеме Папой Гонорием III, а вместе с королем от церкви был отлучен и Порту. На более чем 50 лет. Жениться, крестить и хоронить по христианским традициям в этот период народ не имел права, что несомненно сказалось на формировании определенных устоев. Отсюда мы можем проследить большое количество языческих обрядов, которые исправно проводятся и по сей день. День Ивана Купала в Порту — нечто совершенно фантастическое!
4 марта 1394 года город Порту подарил миру отважного тамплиера и исследователя, положившего начало эпохи великих географических открытий — Генриха Мореплавателя. Парадоксально, но человек, вошедший в историю 📖 под именем «мореплаватель» и сумевший провести своих людей через семь морей, никогда не совершал настоящего плаванья лично.
Национальное блюдо местной кухни 🥧 в Порту: требуха по-португальски. Преданные своему королю Генриху (Энрике) Мореплавателю жители города отдавали все ценное мясо морякам, чтобы поддержать их в походах, а себе оставляли требуху. Так появился местный деликатес: «tripas moda da Porto».
В Порту много мостов, один из самых красивых 🤩 и известных — мост Луиша Первого, с него можно полюбоваться сразу на два города: Порту и город спутник Вила-Нова-ди-Гайя.
В Порту расположен удивительный вокзал Сан-Бенту. Располагается он на месте бенедиктинского монастыря Сан-Бенту-де-Аве-Мария. В 1783-м году монастырь был полностью разрушен сильнейшим пожаром, затем был восстановлен, но уже в конце 19-го века пришел в полное запустение. На его месте в 1900 году король Карлос I лично заложил первый камень в фундамент будущего железнодорожного вокзала.
С вокзала Сан-Бенту мы и предлагаем начать знакомство с городом! Во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим площадь Независимости, старейшие церкви, увидим самый узкий дом в мире, поднимемся на башню Клиригуш, узнаем откуда в парке 🌳 Кордоария падающие скульптуры и что они символизируют, чем примечательна городская тюрьма. Мы поддадимся обаянию у еврейского квартала и прокатимся на речном такси 🚕, восхитимся разнообразием городского транспорта в Порту. Мы узнаем, что означает пентаграмма на соборе Святого Франсишку и какие виды рыбы можно купить в магазине! Отыщем ответы на вопросы почему «Зеленое вино» — зеленое и как правильно пить портвейн. Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие, чтобы узнать это и многое другое. Подобно заколдованной шкатулке с сокровищами Порту открывается не сразу и не всем, позвольте нам стать Вашим проводником в этом сказочном городе.
P. S. Ну не зря же Джоан Роулинг именно в Порту создавала магию «Гарри Поттера».
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Стоимость входных билетов в достопримечательности.
  • Питание.
Начало
🚩 Ваш отель в Порту
Место завершения
🏁 Центр Порту
Порту - древний и прекрасный.
Порту - древний и прекрасный.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Garin S.
Garin S.
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