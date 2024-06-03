Экскурсии по паркам Порту

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Порту на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Порту - «северная столица» Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
189 отзывов
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
«Там же находится бывший монастырь Серра-ду-Пилар 16 века, который сыграл важную роль в войне с Наполеоном, и парк, откуда местные жители любят наблюдать за закатом»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
94 за всё до 4 чел.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Наше путешествие начнётся с посещения живописной усадьбы 17 века, изумительного парка и винодельни»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
265 за всё до 5 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
«Вы прогуляетесь по извилистым тропинкам изумительного ландшафтного парка 19 века и познакомитесь с историей этого атмосферного места»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
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    далеком ее прошлом и о настоящем. Как будто погрузились в атмосферу города и увидели Порту совсем другими глазами. Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое,Алена.

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все
  • O
    Oleg
    29 мая 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
  • К
    Катя
    25 мая 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
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    старается дать максимум. Юлия познакомила нас с историей, культурой, архитектурой Португалии, с ее современной жизнью и дала нам много дополнительной полезной информации, в том числе, по виноделию, портвейнам и другим сторонам португальской жизни. День нашей экскурсии был самым дождливым днем за время нашего путешествия, но благодаря Юлии и хорошо составленному плану, дождь нам совсем не помешал полноценно посмотреть Брагу и Гимарайнш, посетить многие достопримечательности и получить объемное представление об этих исторических городах. Отдельно хотим поблагодарить Юлиного мужа прекрасного человека и интереснейшего собеседника Уго – музыканта, профессора, мастера по айкидо, который по совместительству был нашим водителем.

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
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    без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие.

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!
  • В
    Виталий
    3 мая 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алёна, один из лучших гидов по нашему немалому опыту экскурсий на трипстере! Очень системная интересная и качественная подача информации, причём
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    не только по программе экскурсии, но и по вопросам возникающим по ходу экскурсии, как про историю Порту, так и про историю Португалии! Спасибо большое за великолепную экскурсию (даже не смотря на непогоду), рекомендации местных блюд, помощь в резервировании ресторанов(в которые не попасть без брони в вечернее время). Алёна - профессионал! Очень рекомендую!

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
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    такого профессионализма. Десятичасовая поездка с Юлией пролетела, несмотря на очень плохую погоду, незаметно. Кроме того, Юлия дала много полезной информации о Порту и окрестностях. Ещё раз огромное спасибо!

  • П
    Петр
    23 марта 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
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    себе историю страны. Мы поднялись на фуникулере на гору Пенья - и опять необыкновенный природный парк с поросшими мхом валунами ледниковой поры. Благодаря Юлии эта поездка стала одним из лучших наших дней в Португалии. Искренне рекомендую

    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Парки»

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  1. Порту - «северная столица» Португалии
  2. Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
  3. Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
  4. Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 265. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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