1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
«Там же находится бывший монастырь Серра-ду-Пилар 16 века, который сыграл важную роль в войне с Наполеоном, и парк, откуда местные жители любят наблюдать за закатом»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Наше путешествие начнётся с посещения живописной усадьбы 17 века, изумительного парка и винодельни»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€265 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
«Вы прогуляетесь по извилистым тропинкам изумительного ландшафтного парка 19 века и познакомитесь с историей этого атмосферного места»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
- ИИрина1 июня 2024Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
- ААнжелика1 июня 2024Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
- OOleg29 мая 2024Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
- ККатя25 мая 2024Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
- ААнна19 мая 2024У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
- ЕЕкатерина17 мая 2024Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!
- ВВиталий3 мая 2024Алёна, один из лучших гидов по нашему немалому опыту экскурсий на трипстере! Очень системная интересная и качественная подача информации, причём
- ММарина29 марта 2024Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
- ППетр23 марта 2024Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
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