Порту – удивительный город 🏙️ контрастов. Наверное, если бы Порту был живым человеком, то это бы был повидавший жизнь старик, но с душою подростка-бунтаря. А если бы предметом, то скорее всего книгой, которую мы уже много раз читали, но хочется читать вновь и вновь. Порту – именно тот город, в который влюбляешься с первого взгляд, а покидая его, хочешь вернуться вновь…

Вы, наверное, слышали неоднократно, что объять необъятное за несколько часов невозможно? Конечно же, возможно. Это один из тех городов, которому стоить уделить своё драгоценное время, им нужно проникнуться, вдохнуть его ритм, воодушевиться величественной красотой старой бабушки Европы. Уж поверьте, историей 📖 здесь проникнуто абсолютно все!

Мы увидим главные достопримечательности 🏛️ такими, как их видят местные жители.

Порту – это уютный и душевный город. Уместно сказать, что у нас будет не экскурсия ⛳, а прогулка 👣. Прогулка как у местных жителей, на которой Вы почувствуете себя одним из них. Порту – это северная столица ⭐️ Португалии, где прекрасно сохранились средневековые здания и улочки, от которых веет загадочностью и легендами. Мы сможем погрузиться в богатую интересными сюжетами, великую историю города. Я покажу Вам тропы, ранее неизвестные обычному туристу. Итак, наша экскурсия-прогулка это:

•Церковь и башня Клеригуш – покорит туриста дороговизной и мощью. Вы увидите, каким состоянием обладало каждое из католических братств. Не зря вход в церковь ⛪ часто путают с дворцом, уж настолько она величественна. Башня Клеригуш долгое время была одним из самых главных зданий города и ответственно выполняла 6 функций, в том числе служила маяком. Вы сможете преодолеть 225 ступеней по винтовой лестнице, поднявшись на самый верх, и насладитесь необычайным видом на город.

Парк платановых деревьев – Кордария. И такая изюминка присутствует в городе. Хотите узнать, откуда произошло названии парка, и что произошло с деревьями? Тогда ай-да со мной на экскурсию!

•Площадь Львов – “место посвящения”. Нет, никаких ритуалов и страшных жертвоприношений. Это лишь главное место всех туристов севера Португалии. Хотите проникнуться традициями и обычаями местных студентов? Тогда нам по пути, я приоткрою этот занавес для Вас.

•Церковь Богоматери Монте ду Карму (Igreja de Nossa Senhora Carmo и Igreja dos Carmelitos)– «два в одном», разве это возможно? Я поведаю Вам, почему это выражения применяют именно к этим церквям, и почему два монастыря располагаются рядом друг с другом. Здесь же мы увидим самый узкий домик в Европе.

•Книжный магазин «Лелло» – мир Хогвартса. Волшебное место, посетив которое, Джоан Роулинг вдохновилась на написание истории о смелом волшебнике Гарри Поттере, а сейчас это уже не история, а мировой бестселлер.

•Вокзал Сау Бенте – Португалия начинается с Порту, ведь она была названа в честь Порту, а Порту начинается с вокзала, а уж вокзал в Порту – это самый настоящий музей! Стены вокзала – это картины из истории Португалии, выложенные бело-голубой азулежу. Я не буду Вам рассказывать банальные исторические факты, а проявлю креатив. Мы узнаем много интересного о строительстве этого вокзала и о том, как король опоздал на целые 6 минут, и откуда пошла привычка “опаздывать” у португальцев.

Кафедральный Собор Порту – Вы попадете в средневековую Европу и услышите тайны, которые до сих пор скрывает этот собор. Например, что такое и откуда появился “позорный столб”? Сокровищница в центре города, думаете это невозможно? А она существует и в самом сердце города, в Кафедральном Соборе.

•Мост Луиша I – визитная карточка Порту. Сотворен учеником и соратником Густава Эйфеля – Теофилом Сейригом. Действительно, в каждой детали моста чувствуется влияние и мысль великого парижского башностройца.

•Винные погреба города Вила-Нова-де-Гая – жемчужина нашей прогулки. Мы посетим один из множества винных погребов, узнаем историю создания и производства портвейна одной из португальских семей, которая начала свое дело в XIX веке и продолжает по сей день. У Вас будет возможность продегустировать этот напиток богов. Ведь не зря португальцы гордятся своим портвейном и, с улыбкой на лице, утверждает “vinho e queijo sabe o beijo” – вино 🍷 и сыр на вкус, как поцелуй!

•Район Рибейра – ну наконец-то та самая красивая Рибейра! Разноцветные домики, уличные музыканты, речные кораблики и потрясающий вид, все это про набережную реки Доуру. И, конечно же, дом, где родился известный первооткрыватель – Генрих Мореплаватель.