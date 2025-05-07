Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Проведите день, как в гостях у старого друга: древний Замок мавров, секретные панорамы, лучшие пляжи и гастрономические удовольствия ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
16 июн в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы
Сделать яркие снимки - и навсегда запомнить этот день в Португалии
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 15:00
16 июн в 08:00
€279
€310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты Лунной горы: экскурсия по Синтре с гидом-историком
Погрузитесь в историю Синтры и узнайте её секреты! Вас ждут уникальные достопримечательности и увлекательные рассказы о масонах и тайных орденах
Начало: От места вашего проживания
16 июн в 09:00
17 июн в 09:00
€750 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoksana7 мая 2025Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизнь в Португалии, быт, традиции.
- ССветлана1 мая 2025Владислав очень внимателен к своим гостям (угостил нас потрясающим чаем, вкуснейшим пирогом и отличным вином), показал нам Португалию с новых впечатляющих ракурсов (провел нас не туристическими тропами к интересным локациям)! 🧡
- ММарина5 февраля 2025Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰 Я взглянула на Португалию с другой стороны, хотя уже неделю изучаю ее! Невероятно интересно, я
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Нескучные экскурсии»
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