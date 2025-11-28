Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Синтры

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Синтре на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Синтра времён Средневековья
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
«Но получить удовольствие от знакомства с этим городком можно и просто прогулявшись по узким и тенистым улочкам, где каждый дом хранит свои тайны и истории»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Пешая
4.5 часа
73 отзыва
Билеты
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
«Наше первое знакомство с очаровательным пригородом португальской столицы Синтрой начнется у ж/д вокзала откуда мы прогуляемся до Национального Королевского Дворца, элегантные интерьеры которого перенесут нас в далекую эпоху средневековья»
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
€200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 ноября 2025
    Синтра времён Средневековья
    Неспешная увлекательная прогулка среди великолепной природы!!! Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Узнали очень много интересного, и, главное, открыли для себя Синтру. Обязательно нужно будет вернуться дня на 3!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Синтра времён Средневековья
    Прекрасная Наталия, отличный экскурсовод, теплый человек.
    В связи с проливным дождем нам пришлось выходить из положения, Наталия перестроила экскурсию, обеспечила зонтами и очень деликатно подстроилась под обстоятельства. Рекомендую 👍
  • З
    Зоя
    28 октября 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик, с чувством юмора и
    читать дальше

    хорошим стилем подачи материала. Помимо основной программы, она ответила на множество наших вопросов, указывала на интересные детали, порекомендовала отличные места для самостоятельного посещения. Горячо рекомендую начать своё знакомство с Синтрой именно с этой экскурсии и именно с Юлией!

  • Э
    Эльвира
    22 октября 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Это была замечательная прогулка! Не просто экскурсия с историей Синтры и дворцов! Спасибо Юлии за чудесный день!!! Еще и фотографий сделала множество! Рекомендую к посещению 100%
  • Д
    Дарья
    16 октября 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Юле большое спасибо за легкую, хоть и ходили 7 часов, приятную, с богатой историческими фактами экскурсию. Настолько легко еще ни
    читать дальше

    одна экскурсия не проходила, и все короли запомнились😁. Юля профессионал и оочень приятный в общении человек, пролетела 7часовая экскурсия на одном дыхании, все наши пожелания были учтены и мы еще дополнительно посетили один замок👍 безмерная благодарность, в памяти о Португалии эта экскурсия занимает первое место❤️

  • М
    Марина
    18 августа 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Великолепная экскурсия с великолепным экскурсоводом. Смогли узнать много интересного и про город Синтра,и про Дворец Пена, который был включен по
    читать дальше

    нашей просьбе, и про обалденнейший парк Ригалейра (мы из СПб, и была уверена, что после наших пригородных парков меня никакими парками не удивишь, оказалось - можно!) И все благодаря блистательному экскурсоводу, сумевшему построить маршрут так, что мы осмотрели очень много, но не устали и уехали с незабываемыми приятными впечатлениями и от прогулки, и от рассказа Юлии. Огромнейшее ей спасибо. Всем очень рекомендую этого экскурсовода. А мы с дочерью довольно капризные экскурсанты, и наши отзывы редко хорошие:(

  • Е
    Елена
    3 августа 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Понравилось всей семье. И взрослым и подросткам. Спасибо большое. Одного дня в Синтре не достаточно. Мы обязательно вернемся 😁🙏
  • С
    Сергей
    27 июля 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Юлия великолепный рассказчик, понравилось и запомнилось не только нам, но и нашим детям. Темп проведения тоже был удобный, замедляли или
    читать дальше

    ускоряли по желанию. Особенно понравилась экскурсия по Ригалейро, мы были слегка ошеломлены - в хорошем смысле - от этого места. Рекоммендуем от всего сердца!

  • Ю
    Юрий
    14 июля 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Замечательный экскурсовод!
    Экскурсия прошла просто на ура!
    Всем очень советуем, не пожалеете!
  • М
    Маргарита
    6 июля 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Юлия - прекрасный гид!
    Очень быстро отвечала на вопросы, согласовала изменения в маршруте, согласно нашим пожеланиям, также подсказала, как лучше самостоятельно
    читать дальше

    осмотреть другие достопримечательности Синтры, которые не вошли в экскурсию, помогла с покупкой билетов онлайн, чтобы сэкономить время (у меня была проблема с картой, которая работает в ЕС).

  • П
    Павел
    3 июля 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Спасибо большое за невероятную прогулку по паркам и дворцам! Потрясающее погружение в историю Синтры, Испании. Юля знает столько неформальных историй
    читать дальше

    про жизнь королевской семьи. Ну очень любопытно. А ещё знает все растения и цветы! Кому-то может быть и не нужно, а нам было очень интересно! Легко, весело и непринужденно. Время прошло незаметно. Сотни шикарных фотографий!!!!

  • Е
    Елена
    28 июня 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Посещение Синтры стало одним из самых ярких моментов нашего путешествия по Португалии, и за это мы очень благодарны нашему замечательному
    читать дальше

    гиду Юлии! Она - неисчерпаемый источник информации, какой бы вопрос мы не задали, она всегда знала ответ, причём рассказывала очень интересно. Детям экскурсия тоже очень понравилась, несмотря на то, что на осмотр города и дворцов ушло немало времени. И в Кинте да Регалейре, и в Королевском дворце без гида невозможно настолько погрузиться в историю Португалии, её культуру, разобраться во всех символах, намёках и подсказках, поэтому мы безмерно счастливы, что рядом с нами была Юлия!

  • M
    Mane
    19 июня 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Прекрасная экскурсия по Синтре с Юлей! 🏰
    Очень тёплая, душевная подача — чувствовалось, что Юля любит своё дело и город. Мы
    читать дальше

    не просто посмотрели достопримечательности, а погрузились в атмосферу Синтры. Было интересно, легко и по-настоящему уютно.
    Спасибо большое за заботу, внимание и хорошее настроение! ❤️

  • А
    Анна
    21 мая 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Юля - чудесная! Милая, дружелюбная, знающая, отличный рассказчик.
    Провела нас через чистилище к свету и помогла возродиться:)
    Рассказала про Синтру, показала всё, что было заявлено в программе, и даже немножко больше.
    Расстались друзьями. Рекомендуем от души!
  • О
    Ольга
    20 мая 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    9 мая были на экскурсии в Синтре в двух местах- Регалейра и Национальный дворец Синтра с гидом Юлей. С ней
    читать дальше

    было легко и интересно. Юля- хорошо знает историю этих дворцов и Португалии в целом. Отвечала на любой возникающий вопрос, очень спокойно реагировала, если хотели остановиться и сделать покупки сувениров или пофотографироваться. Было ощущение, что мы гуляем с хорошо знакомой подругой. Не спешила и сделала кофе-паузу между замками. Такой формат экскурсии мне очень понравился. Юля дала также информацию, где вкусно покушать. Спасибо большое, Юля. С удовольствием рекомендую Юлю всем!

  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Большое спасибо Юлии за интересный рассказ, за юмор и внимательное отношение к клиентам.
  • Я
    Ярош
    23 апреля 2025
    Синтра времён Средневековья
    Все понравилось: насыщенность информацией, темп экскурсии, уровень знаний экскурсовода) с удовольствием порекомендую, тем кто отправится в Синтру)
  • R
    Rosa
    3 декабря 2024
    Синтра времён Средневековья
    Экскурсия в Синтру очень хорошо продумана, успели осмотреть несколько мест и даже перекусить. Наталия отлично разбирается в истории этого города и интересно рассказывает. Рекомендую одеть удобную обувь, много подъемов и спусков, можно сказать дополнительная зарядка в нагрузку к экскурсии 😅
  • В
    Витта
    29 октября 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Мы сами виноваты! Приехали в Синтру на 4 часа! Было мало! Спасибо Юлии, что в целом адаптировала экскурсию под наше
    читать дальше

    ограниченное время и смогла в очень короткое время показать максимально красивое и интересное. До сих пор в восторге от "колодца дьявола" Данте и сожаление, что не было времекни подняться в замки на вершинах. Было увлекательно!

  • Р
    Роман
    29 октября 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Рекомендую экскурсию Юлии по Синтре!
    Красивые виды и очень содержательный рассказ с массой интересных деталей.
    Помимо экскурсии мы так же получили от
    читать дальше

    Юлии полезные рекомендации, что ещё можно посмотреть, а так же где можно вкусно поесть в Синтре и, что стоит попробовать. Чем конечно сразу и воспользовались 🙂
    Спасибо!

Изучение достопримечательностей города Синтры нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Синтре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке