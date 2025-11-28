Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
«Но получить удовольствие от знакомства с этим городком можно и просто прогулявшись по узким и тенистым улочкам, где каждый дом хранит свои тайны и истории»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Билеты
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
«Наше первое знакомство с очаровательным пригородом португальской столицы Синтрой начнется у ж/д вокзала откуда мы прогуляемся до Национального Королевского Дворца, элегантные интерьеры которого перенесут нас в далекую эпоху средневековья»
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
«А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 ноября 2025Неспешная увлекательная прогулка среди великолепной природы!!! Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Узнали очень много интересного, и, главное, открыли для себя Синтру. Обязательно нужно будет вернуться дня на 3!
- ИИрина4 ноября 2025Прекрасная Наталия, отличный экскурсовод, теплый человек.
В связи с проливным дождем нам пришлось выходить из положения, Наталия перестроила экскурсию, обеспечила зонтами и очень деликатно подстроилась под обстоятельства. Рекомендую 👍
- ЗЗоя28 октября 2025Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик, с чувством юмора и
- ЭЭльвира22 октября 2025Это была замечательная прогулка! Не просто экскурсия с историей Синтры и дворцов! Спасибо Юлии за чудесный день!!! Еще и фотографий сделала множество! Рекомендую к посещению 100%
- ДДарья16 октября 2025Юле большое спасибо за легкую, хоть и ходили 7 часов, приятную, с богатой историческими фактами экскурсию. Настолько легко еще ни
- ММарина18 августа 2025Великолепная экскурсия с великолепным экскурсоводом. Смогли узнать много интересного и про город Синтра,и про Дворец Пена, который был включен по
- ЕЕлена3 августа 2025Понравилось всей семье. И взрослым и подросткам. Спасибо большое. Одного дня в Синтре не достаточно. Мы обязательно вернемся 😁🙏
- ССергей27 июля 2025Юлия великолепный рассказчик, понравилось и запомнилось не только нам, но и нашим детям. Темп проведения тоже был удобный, замедляли или
- ЮЮрий14 июля 2025Замечательный экскурсовод!
Экскурсия прошла просто на ура!
Всем очень советуем, не пожалеете!
- ММаргарита6 июля 2025Юлия - прекрасный гид!
Очень быстро отвечала на вопросы, согласовала изменения в маршруте, согласно нашим пожеланиям, также подсказала, как лучше самостоятельно
- ППавел3 июля 2025Спасибо большое за невероятную прогулку по паркам и дворцам! Потрясающее погружение в историю Синтры, Испании. Юля знает столько неформальных историй
- ЕЕлена28 июня 2025Посещение Синтры стало одним из самых ярких моментов нашего путешествия по Португалии, и за это мы очень благодарны нашему замечательному
- MMane19 июня 2025Прекрасная экскурсия по Синтре с Юлей! 🏰
Очень тёплая, душевная подача — чувствовалось, что Юля любит своё дело и город. Мы
- ААнна21 мая 2025Юля - чудесная! Милая, дружелюбная, знающая, отличный рассказчик.
Провела нас через чистилище к свету и помогла возродиться:)
Рассказала про Синтру, показала всё, что было заявлено в программе, и даже немножко больше.
Расстались друзьями. Рекомендуем от души!
- ООльга20 мая 20259 мая были на экскурсии в Синтре в двух местах- Регалейра и Национальный дворец Синтра с гидом Юлей. С ней
- ЕЕлена4 мая 2025Большое спасибо Юлии за интересный рассказ, за юмор и внимательное отношение к клиентам.
- ЯЯрош23 апреля 2025Все понравилось: насыщенность информацией, темп экскурсии, уровень знаний экскурсовода) с удовольствием порекомендую, тем кто отправится в Синтру)
- RRosa3 декабря 2024Экскурсия в Синтру очень хорошо продумана, успели осмотреть несколько мест и даже перекусить. Наталия отлично разбирается в истории этого города и интересно рассказывает. Рекомендую одеть удобную обувь, много подъемов и спусков, можно сказать дополнительная зарядка в нагрузку к экскурсии 😅
- ВВитта29 октября 2024Мы сами виноваты! Приехали в Синтру на 4 часа! Было мало! Спасибо Юлии, что в целом адаптировала экскурсию под наше
- РРоман29 октября 2024Рекомендую экскурсию Юлии по Синтре!
Красивые виды и очень содержательный рассказ с массой интересных деталей.
Помимо экскурсии мы так же получили от
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Синтре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Синтре в декабре 2025
Сейчас в Синтре в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 200. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Изучение достопримечательностей города Синтры нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Синтре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке