Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Абакану: древние сокровища и природные красоты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии: Салбыкский курган и долина Царей
Приглашаем в захватывающее путешествие по Хакасии. Посетите Салбыкский курган и долину Царей, узнайте историю древней земли и примите участие в обрядах
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай10 ноября 2025Очень познавательная и интересная экскурсия. Посетили Большой Салбыкский курган, Ворота Долины Царей, увидели бескрайнюю степь, открыли для себя историю этого чудесного края. Нам очень понравилось.
- ММария15 октября 2025Экскурсия превзошла ожидания, Надежда - замечательный рассказчик, увлеченная своим делом и любящая свой город. Большее спасибо ей и Валентину, который бережно возил нас от точки до точки. Экскурсию однозначно рекомендую!
- ДДарья11 октября 2025Спасибо огромное Виталию за наше путешествие. Очень рады были встрече с дивными и красивыми местами, несмотря на холодное время года,
- ИИрина5 октября 2025Отличная экскурсия, интересные локации
- ССветлана26 июля 2025Виталий образчик человека с блестящей эрудицией и человека влюбленного в свое дело и свой родной край. Фантастическая экскурсия на Салбылский
- ССветлана24 июля 2025Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
- ННаталья24 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Природа Хакассии завораживает, а история и древности потрясают! Виталий замечательный гид и собеседник. Очень эрудирован,
- ЕЕлена18 июля 2025Большое спасибо Виталию за экскурсию на Салбыкский курган. Сын в восторге от экскурсии:столько всего нового узнал. Видно, что гид - знаток своего дела и очень любит Хакасию. Однозначно будем ещё обращаться к Виталию, ведь есть места, которые мы не посетили.
- ИИван17 июля 2025Все очень понравилось! Виталий показал нам таинственную степь с тысячелетними курганами. Забрал нас с адреса проживания и рассказывал интересные факты
- ААнастасия20 июня 2025Все очень понравилось! Было интересно и красиво
- ИИнна19 июня 2025Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
- ААлëна16 июня 2025Огромное спасибо Антону за экскурсию. Очень внимательный и чуткий гид. Мне подъём в горы даётся всегда тяжело, так Антон подстраивался
- ДДенис13 июня 2025Прекрасная экскурсия, доброжелательный гид Антон, рассказал много интересных фактов.
- ММарина22 апреля 2025Антон, спасибо большое за экскурсию! Нам экскурсия очень понравилась, познавательная и объёмная. Автомобиль комфортный, чистый, экскурсовод -водитель отлично справился со
- ААнатолий16 сентября 2024Надежде спасибо, что смогла нам найти хорошего экскурсовода, так как сама не имела возможности провести экскурсию. Проводил нашу поездку по
- ЮЮрий15 сентября 2024Отличный маршрут, спасибо Антону за насыщенный график экскурсии и прекрасный трекинг по Саянам. весьма разумный маршрут трекинга при этом, устать некогда. Однозначно рекомендую!
- ААлександр1 сентября 2024Очень познавательная экскурсия по древним памятникам Хакасии. Могу посоветовать Виталия в качестве хорошего экскурсовода, организатора и просто собеседника
- ТТатьяна21 августа 2024Отличная экскурсия. Виталий молодец, специалист своего дела. Рассказывает очень интересно. Может ответить на любые вопросы. Так же вас ждет комплимент
- ТТатьяна18 августа 2024Посетила один из сакральных достопримечательностей Хакасии-Салбыкский курган. Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Виталию за содержательный рассказ, знание истории и конечно
- ААлексей14 августа 2024После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
