Увидеть самое главное в Абакане

Найдено 5 экскурсий в категории «Самое главное» в Абакане, цены от 7500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в загадочные Оглахты
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Абакану: древние сокровища и природные красоты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Про Абакан с любовью
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
Путешествие по волшебной Хакасии
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии: Салбыкский курган и долина Царей
Приглашаем в захватывающее путешествие по Хакасии. Посетите Салбыкский курган и долину Царей, узнайте историю древней земли и примите участие в обрядах
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к Саянам
На машине
7 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    10 ноября 2025
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Очень познавательная и интересная экскурсия. Посетили Большой Салбыкский курган, Ворота Долины Царей, увидели бескрайнюю степь, открыли для себя историю этого чудесного края. Нам очень понравилось.
  • М
    Мария
    15 октября 2025
    Про Абакан с любовью
    Экскурсия превзошла ожидания, Надежда - замечательный рассказчик, увлеченная своим делом и любящая свой город. Большее спасибо ей и Валентину, который бережно возил нас от точки до точки. Экскурсию однозначно рекомендую!
  • Д
    Дарья
    11 октября 2025
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Спасибо огромное Виталию за наше путешествие. Очень рады были встрече с дивными и красивыми местами, несмотря на холодное время года,
    читать дальше

    местные духи приняли наше подношение в виде баранок и подарили солнце до конца экскурсии. Послушали удивительные истории о местной культуре и сделали красивые фото! Очень рады, что выбрали этого гида в своей поездке!

  • И
    Ирина
    5 октября 2025
    Про Абакан с любовью
    Отличная экскурсия, интересные локации
  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Виталий образчик человека с блестящей эрудицией и человека влюбленного в свое дело и свой родной край. Фантастическая экскурсия на Салбылский
    читать дальше

    курган. Место не простое, с закаливающей энергией. Виталий рассказал много подробностей, фактов и гипотез,отдаю должное его такту и терпению выслушивать мои размышления и доводы) интересная локация с демонстрацией магнитной или какой то иной по механизму - аномалии,много интересных подробностей и фактов. Заехали в конце на рынок-масса возможностей приобрести как сувениры так и местные специалитеты и травы.
    Однозначное и безоговорочное да! Рекомендую!

  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
    читать дальше

    рекомендации по покупке сладких подарков и гостинцев, мясных деликатесов и сувениров. Прекрасно провела время в городском СПА курорте «Яблоко», для меня подобрали и скомбинировали прекрасную программу на мой вкус включая этническую часть-отлично отдохнула после ночного перелета и бессонной ночи. Присоединяйтесь! Не пожалеете!

  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Природа Хакассии завораживает, а история и древности потрясают! Виталий замечательный гид и собеседник. Очень эрудирован,
    читать дальше

    хорошо знает историю края и может интересно донести. Спасибо большое за приятное общение! Рекомендую эту экскурсию. Большой Салбыкский курган - это столько не объяснимого и не поддающегося пониманию!

  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Большое спасибо Виталию за экскурсию на Салбыкский курган. Сын в восторге от экскурсии:столько всего нового узнал. Видно, что гид - знаток своего дела и очень любит Хакасию. Однозначно будем ещё обращаться к Виталию, ведь есть места, которые мы не посетили.
  • И
    Иван
    17 июля 2025
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Все очень понравилось! Виталий показал нам таинственную степь с тысячелетними курганами. Забрал нас с адреса проживания и рассказывал интересные факты
    читать дальше

    всю дорогу. Маршрут и объекты показа действительно впечатляют!
    Всем путешественникам советую взять в степь головные уборы и больше воды - очень жарко.

  • А
    Анастасия
    20 июня 2025
    В гости к Саянам
    Все очень понравилось! Было интересно и красиво
  • И
    Инна
    19 июня 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
    Со
    читать дальше

    Светланой было невероятно комфортно и на экскурсии и во время ритуала. Очень много интересных фактов о Республике Хакасия и ее родном Абакане поведала она нам. Однозначно рекомендую!!!
    Пишу этот отзыв сразу после экскурсии и ритуала, то есть еще в процессе осознания, что же произошло с нами за последние 3 часа. Однозначно- это было чудесно, неожиданно, приятно, обнуляюще, наполнило энергией!

  • А
    Алëна
    16 июня 2025
    В гости к Саянам
    Огромное спасибо Антону за экскурсию. Очень внимательный и чуткий гид. Мне подъём в горы даётся всегда тяжело, так Антон подстраивался
    читать дальше

    под мой темп, вовремя делал остановки, когда они были реально необходимы. Нам предложили два маршрута по Борусу водопад и смотровую площадку и когда нужно было выбрать, Антон порекомендовал нам водопад понимая наши физические возможности. Рассказывал и показывал цветы и растения. Рассказал про Саяно-Шушенскую ГЭС. Огромное спасибо за экскурсию. Смело рекомендую.

  • Д
    Денис
    13 июня 2025
    В гости к Саянам
    Прекрасная экскурсия, доброжелательный гид Антон, рассказал много интересных фактов.
  • М
    Марина
    22 апреля 2025
    В гости к Саянам
    Антон, спасибо большое за экскурсию! Нам экскурсия очень понравилась, познавательная и объёмная. Автомобиль комфортный, чистый, экскурсовод -водитель отлично справился со
    читать дальше

    своей работой. Ещё большой плюс такого формата экскурсии заключается в том что мы смогли остановиться и сделать фотографии в любом месте где захотели если это позволяет дорога и знаки. Всем рекомендую!

  • А
    Анатолий
    16 сентября 2024
    Про Абакан с любовью
    Надежде спасибо, что смогла нам найти хорошего экскурсовода, так как сама не имела возможности провести экскурсию. Проводил нашу поездку по
    читать дальше

    городу Павел. Экскурсия прошла комфортно, познавательно, составила прекрасное общее представление об Абакане, дал прекрасные рекомендации по питанию, по поездкам в Республике Хакасия. Павел ответил на все интересующие нас вопросы. Абакан сложно "понять" самостоятельно", нашей группе эта экскурсия была очень полезна.

  • Ю
    Юрий
    15 сентября 2024
    В гости к Саянам
    Отличный маршрут, спасибо Антону за насыщенный график экскурсии и прекрасный трекинг по Саянам. весьма разумный маршрут трекинга при этом, устать некогда. Однозначно рекомендую!
  • А
    Александр
    1 сентября 2024
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Очень познавательная экскурсия по древним памятникам Хакасии. Могу посоветовать Виталия в качестве хорошего экскурсовода, организатора и просто собеседника
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Отличная экскурсия. Виталий молодец, специалист своего дела. Рассказывает очень интересно. Может ответить на любые вопросы. Так же вас ждет комплимент
    читать дальше

    от гида в виде местных сладостей и чая). В конце экскурсии еще один сюрприз, одна из природных аномалий Хакасии. Рассказывать не буду. Нам очень понравилось! Рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    18 августа 2024
    Путешествие по волшебной Хакасии
    Посетила один из сакральных достопримечательностей Хакасии-Салбыкский курган. Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Виталию за содержательный рассказ, знание истории и конечно
    читать дальше

    за долготерпение. Обязательно посоветую всем посетить эти древние места и получить мощный заряд энергии. Может действительно эти места и были родиной наших предков?

    Посетила один из сакральных достопримечательностей Хакасии-Салбыкский курган. Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Виталию за содержательный рассказ
  • А
    Алексей
    14 августа 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
    читать дальше

    меня это был очень интересный и новый опыт. Светлана отличный гид, знающий историю республики и ответы на дополнительные вопросы. В итоге я очень доволен экскурсией.

