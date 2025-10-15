читать дальше

Абакан молодой город и смотреть особо не на что, если не знать детали и историю. А эти знания у Надежды есть в избытке. Есть даже старые фото, которые прольют свет на историю. Нам было интересно. А самое большое спасибо за то, что мы смогли попробовать Хакасию на вкус, и увезти с собой (без диких наценок, по стоимости для местных). Признаюсь честно, что теперь мы хотим ещё.