Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Абакана

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Абакане, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
На машине
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
«В деревне Сизая вы увидите сохранившийся храм 19 века и места, где рос советский борец Иван Ярыгин»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
Про Абакан с любовью
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
«Никольский храм — первый православный храм на территории Абакана»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
«Вы увидите Преображенский парк и Преображенский собор, сакральную гору Самохвал»
Завтра в 13:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 октября 2025
    Про Абакан с любовью
    Экскурсия превзошла ожидания, Надежда - замечательный рассказчик, увлеченная своим делом и любящая свой город. Большее спасибо ей и Валентину, который бережно возил нас от точки до точки. Экскурсию однозначно рекомендую!
  • И
    Ирина
    5 октября 2025
    Про Абакан с любовью
    Отличная экскурсия, интересные локации
  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
    читать дальше

    рекомендации по покупке сладких подарков и гостинцев, мясных деликатесов и сувениров. Прекрасно провела время в городском СПА курорте «Яблоко», для меня подобрали и скомбинировали прекрасную программу на мой вкус включая этническую часть-отлично отдохнула после ночного перелета и бессонной ночи. Присоединяйтесь! Не пожалеете!

  • И
    Инна
    19 июня 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
    Со
    читать дальше

    Светланой было невероятно комфортно и на экскурсии и во время ритуала. Очень много интересных фактов о Республике Хакасия и ее родном Абакане поведала она нам. Однозначно рекомендую!!!
    Пишу этот отзыв сразу после экскурсии и ритуала, то есть еще в процессе осознания, что же произошло с нами за последние 3 часа. Однозначно- это было чудесно, неожиданно, приятно, обнуляюще, наполнило энергией!

    Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
  • А
    Анатолий
    16 сентября 2024
    Про Абакан с любовью
    Надежде спасибо, что смогла нам найти хорошего экскурсовода, так как сама не имела возможности провести экскурсию. Проводил нашу поездку по
    читать дальше

    городу Павел. Экскурсия прошла комфортно, познавательно, составила прекрасное общее представление об Абакане, дал прекрасные рекомендации по питанию, по поездкам в Республике Хакасия. Павел ответил на все интересующие нас вопросы. Абакан сложно "понять" самостоятельно", нашей группе эта экскурсия была очень полезна.

  • А
    Алексей
    14 августа 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
    читать дальше

    меня это был очень интересный и новый опыт. Светлана отличный гид, знающий историю республики и ответы на дополнительные вопросы. В итоге я очень доволен экскурсией.

  • S
    Svetlana
    2 июля 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Все отлично! Спасибо
  • Е
    Елена
    11 июня 2024
    Про Абакан с любовью
    Чтобы познакомиться с городом, его образованием, традициями обратились к Надежде. Надежда, интересная рассказчица, наполнила экскурсию интересными, познавательными фактами. В конце экскурсии посоветовала посетить Зерна Солнца -ресторан авторской кухни и бара- приятно удивлены!
  • М
    Мартина
    6 июня 2024
    Про Абакан с любовью
    Экскурсоводом у нас была Елена, оставила очень приятные впечатления. Мы узнали столько нового и интересного! На все вопросы Елена отвечала охотно и подробно.
    Экскурсоводом у нас была Елена, оставила очень приятные впечатления. Мы узнали столько нового и интересного! На все вопросы Елена отвечала охотно и подробно.
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    Про Абакан с любовью
    Замечательный экскурсовод Надежда познакомила нас с Абаканом и его историей. Высокопрофессиональный мастер своего дела, патриот своей малой Родины. Очень позитивная, доброжелательная к путешественникам. По нашей просьбе организовала и провела нам обзорную экскурсию по Минусинску. Благодарим и будем рады новой встречи!
  • О
    Олеся
    29 февраля 2024
    Про Абакан с любовью
    Добрый день. Были в командировке на пару дней в Абакане. Было свободное время до самолёта, хотелось побольше узнать про город.
    читать дальше

    Заказали экскурсию у Надежды. Надежда - отличный экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывает, владеет обширными познаниями истории г. Абакана, его традиций, достопримечательностей. Очень увлекательно и интересно рассказывает. Очень грамотное изложение. Однозначно рекомендую. Передвигались на машине, делали остановки на интересных местах, фотографировали. Надежда на все вопросы отвечает. Было очень интересно.

  • О
    Оксана
    8 января 2024
    Про Абакан с любовью
    Вернулись с экскурсии по Абакану с гидом Надеждой. Посмотрели знаковые места в городе, узнали много нового и интересного от Надежды.
    читать дальше

    Она с любовью и интересом рассказала много об истории и развитии Абакана и не только. Видно, что она очень любит свой город и помогла влюбить его нам, за что ей большое спасибо! Рекомендуем!

    Вернулись с экскурсии по Абакану с гидом Надеждой. Посмотрели знаковые места в городе, узнали много нового
  • С
    Светлана
    21 ноября 2023
    Про Абакан с любовью
    Спасибо Надежде за такую интересную экскурсию! Мне кажется, если бы не она, у нас не было бы желания вернуться снова.
    читать дальше

    Абакан молодой город и смотреть особо не на что, если не знать детали и историю. А эти знания у Надежды есть в избытке. Есть даже старые фото, которые прольют свет на историю. Нам было интересно. А самое большое спасибо за то, что мы смогли попробовать Хакасию на вкус, и увезти с собой (без диких наценок, по стоимости для местных). Признаюсь честно, что теперь мы хотим ещё.

  • Е
    Евгения
    7 сентября 2023
    Про Абакан с любовью
    Благодарим Надежду за замечательную экскурсию по Абакану. Три часа пролетели на одном дыхании. Очень интересно, познавательно и доступно, рекомендуем Надежду для лучших с ней экскурсий.

