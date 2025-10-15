Индивидуальная
до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
«В деревне Сизая вы увидите сохранившийся храм 19 века и места, где рос советский борец Иван Ярыгин»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
«Никольский храм — первый православный храм на территории Абакана»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
«Вы увидите Преображенский парк и Преображенский собор, сакральную гору Самохвал»
Завтра в 13:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 октября 2025Экскурсия превзошла ожидания, Надежда - замечательный рассказчик, увлеченная своим делом и любящая свой город. Большее спасибо ей и Валентину, который бережно возил нас от точки до точки. Экскурсию однозначно рекомендую!
- ИИрина5 октября 2025Отличная экскурсия, интересные локации
- ССветлана24 июля 2025Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
- ИИнна19 июня 2025Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
Со
- ААнатолий16 сентября 2024Надежде спасибо, что смогла нам найти хорошего экскурсовода, так как сама не имела возможности провести экскурсию. Проводил нашу поездку по
- ААлексей14 августа 2024После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
- SSvetlana2 июля 2024Все отлично! Спасибо
- ЕЕлена11 июня 2024Чтобы познакомиться с городом, его образованием, традициями обратились к Надежде. Надежда, интересная рассказчица, наполнила экскурсию интересными, познавательными фактами. В конце экскурсии посоветовала посетить Зерна Солнца -ресторан авторской кухни и бара- приятно удивлены!
- ММартина6 июня 2024Экскурсоводом у нас была Елена, оставила очень приятные впечатления. Мы узнали столько нового и интересного! На все вопросы Елена отвечала охотно и подробно.
- ММарина4 марта 2024Замечательный экскурсовод Надежда познакомила нас с Абаканом и его историей. Высокопрофессиональный мастер своего дела, патриот своей малой Родины. Очень позитивная, доброжелательная к путешественникам. По нашей просьбе организовала и провела нам обзорную экскурсию по Минусинску. Благодарим и будем рады новой встречи!
- ООлеся29 февраля 2024Добрый день. Были в командировке на пару дней в Абакане. Было свободное время до самолёта, хотелось побольше узнать про город.
- ООксана8 января 2024Вернулись с экскурсии по Абакану с гидом Надеждой. Посмотрели знаковые места в городе, узнали много нового и интересного от Надежды.
- ССветлана21 ноября 2023Спасибо Надежде за такую интересную экскурсию! Мне кажется, если бы не она, у нас не было бы желания вернуться снова.
- ЕЕвгения7 сентября 2023Благодарим Надежду за замечательную экскурсию по Абакану. Три часа пролетели на одном дыхании. Очень интересно, познавательно и доступно, рекомендуем Надежду для лучших с ней экскурсий.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абакане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Абакану в декабре 2025
Сейчас в Абакане в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Абакане на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 64 ⭐ отзыва, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль