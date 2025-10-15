Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
«Шоколадное ателье «Абаканские сласти» — вас ждёт дегустация сладостей с дикоросами и ароматным травяным чаем из хакасской тайги»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
«Но если они с вами, поблизости есть уютное кафе, парк и прогулочная набережная»
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
«Обед в кафе оплачивается дополнительно»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 октября 2025Экскурсия превзошла ожидания, Надежда - замечательный рассказчик, увлеченная своим делом и любящая свой город. Большее спасибо ей и Валентину, который бережно возил нас от точки до точки. Экскурсию однозначно рекомендую!
- ИИрина5 октября 2025Отличная экскурсия, интересные локации
- ССветлана24 июля 2025Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
- ААнастасия20 июня 2025Все очень понравилось! Было интересно и красиво
- ИИнна19 июня 2025Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
- ААлëна16 июня 2025Огромное спасибо Антону за экскурсию. Очень внимательный и чуткий гид. Мне подъём в горы даётся всегда тяжело, так Антон подстраивался
- ДДенис13 июня 2025Прекрасная экскурсия, доброжелательный гид Антон, рассказал много интересных фактов.
- ММарина22 апреля 2025Антон, спасибо большое за экскурсию! Нам экскурсия очень понравилась, познавательная и объёмная. Автомобиль комфортный, чистый, экскурсовод -водитель отлично справился со
- ААнатолий16 сентября 2024Надежде спасибо, что смогла нам найти хорошего экскурсовода, так как сама не имела возможности провести экскурсию. Проводил нашу поездку по
- ЮЮрий15 сентября 2024Отличный маршрут, спасибо Антону за насыщенный график экскурсии и прекрасный трекинг по Саянам. весьма разумный маршрут трекинга при этом, устать некогда. Однозначно рекомендую!
- ААлексей14 августа 2024После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
- ААнна25 июля 2024Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - много интересной информации, настоящая любовь
- ВВиктория17 июля 2024Благодаря таким гидам, как Антон, хочется вернуться в то место, куда гид сопроводил:)
Антон любезно согласился провести мне экскурсию с собакой.
- SSvetlana2 июля 2024Все отлично! Спасибо
- ЕЕлена11 июня 2024Чтобы познакомиться с городом, его образованием, традициями обратились к Надежде. Надежда, интересная рассказчица, наполнила экскурсию интересными, познавательными фактами. В конце экскурсии посоветовала посетить Зерна Солнца -ресторан авторской кухни и бара- приятно удивлены!
- ММартина6 июня 2024Экскурсоводом у нас была Елена, оставила очень приятные впечатления. Мы узнали столько нового и интересного! На все вопросы Елена отвечала охотно и подробно.
- ММарина4 марта 2024Замечательный экскурсовод Надежда познакомила нас с Абаканом и его историей. Высокопрофессиональный мастер своего дела, патриот своей малой Родины. Очень позитивная, доброжелательная к путешественникам. По нашей просьбе организовала и провела нам обзорную экскурсию по Минусинску. Благодарим и будем рады новой встречи!
- ООлеся29 февраля 2024Добрый день. Были в командировке на пару дней в Абакане. Было свободное время до самолёта, хотелось побольше узнать про город.
- ООксана8 января 2024Вернулись с экскурсии по Абакану с гидом Надеждой. Посмотрели знаковые места в городе, узнали много нового и интересного от Надежды.
- ССветлана21 ноября 2023Спасибо Надежде за такую интересную экскурсию! Мне кажется, если бы не она, у нас не было бы желания вернуться снова.
