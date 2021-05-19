Полезная информация об Абакане
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Где находится Абакан на карте
Абакан
Популярные экскурсии в Абакане
3500
₽
за чел.
Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на авто-пешеходной экскурсии
12000
₽
за чел.
Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
11000
₽
за чел.
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища