Всё об Абакане

Полезная информация об Абакане

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Местное время в Абакане
01:3300
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАбакан
По-английскиAbakan
Столица регионаАбакан является столицей региона
Население города167 289 чел.
АэропортАбакан ABA
Часовой поясAsia/Krasnoyarsk
Средняя высота248 м. от уровня моря

Где находится Абакан на карте

Абакан фото города
Абакан

Популярные экскурсии в Абакане

Загадочный Абакан
Загадочный Абакан
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Познакомиться с историей города и древней культурой хакасов на авто-пешеходной экскурсии
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
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12000
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Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
Путешествие в загадочные «Оглахты»
Путешествие в загадочные «Оглахты»
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Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
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