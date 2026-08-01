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Осенний бенефис. Театральный тур в Сибирь

Почувствуйте особую атмосферу бенефиса, где каждый день – это отдельная глава в истории сибирского искусства! Откройте для себя уникальные культурные богатства региона, где каждый миг пронизан особым значением и очарованием.

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самом сердце Красноярска вас ждут захватывающие театральные представления, погружение в историю и открытие новых граней искусства.

Затем вы познакомитесь с Шушенским, где древние обряды словно оживают, а также посетите Минусинск с его монументальными музеями, хранящими бесценные сокровища прошлого.

Кульминацией этого путешествия станет гостеприимный Абакан, в котором вы сможете познакомиться с национальным колоритом и погрузиться в мир удивительных традиций. Это путешествие подарит вам истинное вдохновение и оставит неизгладимые впечатления!

Осенний бенефис. Театральный тур в СибирьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенний бенефис. Театральный тур в СибирьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенний бенефис. Театральный тур в СибирьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Пароход-музей "Святитель Николай" и Драматический театр им. Пушкина. Спектакль "Любовь и голуби"

Самостоятельное прибытие в г. Красноярск и размещение в гостинице «Красноярск».

Сбор группы ориентировочно в 09:30.

Обзорная автобусная экскурсия по Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей «Святитель Николай» – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед в ресторане гостиницы (встреча с руководителем группы).

Экскурсия по Драматическому театру им. Пушкина. Основан в 19 веке. На сцене ставятся спектакли как по классическим произведениям, так и по современной, новаторской драматургии. Благодаря сильной труппе, Красноярский театр им. А. С. Пушкина является не только самым посещаемым театром города, но и одним из самых востребованных в России.

19:00 Спектакль «Любовь и голуби». Новое прочтение, новое дыхание и, быть может, новый смысл нежной, тонкой, ироничной и очень доброй комедии дал главный режиссёр Омского драмтеатра Георгий Цхвирава (продолжительность — 2 ч 50 мин с антрактом).

Ужин в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Пароход-музей "Святитель Николай" и Драматический театр им. Пушкина. Спектакль "Любовь и голуби"Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Пароход-музей "Святитель Николай" и Драматический театр им. Пушкина. Спектакль "Любовь и голуби"Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Пароход-музей "Святитель Николай" и Драматический театр им. Пушкина. Спектакль "Любовь и голуби"Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Пароход-музей "Святитель Николай" и Драматический театр им. Пушкина. Спектакль "Любовь и голуби"Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Пароход-музей "Святитель Николай" и Драматический театр им. Пушкина. Спектакль "Любовь и голуби"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Музей-усадьба Г.В. Юдина. Экскурсия в музей-усадьбу ИМ.В.И. Сурикова. Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Опера «Богема»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в музей-усадьбу Г. В. Юдина. Экскурсия по музею. Наследие Геннадия Васильевича Юдина (1840-1912), купца, винокуренного заводчика, библиофила и книгоиздавателя.

В структуру Музея-усадьбы входит Библиотека музеев России, отдельный раздел экспозиции «Декабристы в Енисейской губернии» и выставка работ красноярского художника А. П. Золотухина.

Трансфер в гостиницу «Красноярск».

Обед ресторане гостиницы.

Экскурсия в музей-усадьбу им. В. И. Сурикова.

Старинная сибирская казачья усадьба, где родился и жил художник Василий Суриков, расположена в самом центре Красноярска. Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы».

Посещение Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

В репертуаре театра практически вся оперная и балетная классика. Гордостью являются не только спектакли, которые уже выдержали испытание временем, любимы публикой и оценены критикой, но и постановки последних лет: оперы «Мадам Баттерфляй», «Снегурочка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; балеты «Спартак», «Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами», «Инфанта и Шут», новая версия балета «Щелкунчик», «Анюта», «Тщетная предосторожность».

19:00 Премьера оперы «Богема» Джакомо Пуччини.

Проникновенная история о парижской богеме: о юности, полной надежд и мечтаний, о трепетной любви Рудольфа и Мими, о дружбе и хрупкости счастья. Нежные мелодии и глубокие эмоции сплетаются в спектакле в единую драматическую (продолжительность — 2 ч 20 мин).

Ужин в ресторане (оплата самостоятельно).

Музей-усадьба Г.В. Юдина. Экскурсия в музей-усадьбу ИМ.В.И. Сурикова. Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Опера «Богема»Музей-усадьба Г.В. Юдина. Экскурсия в музей-усадьбу ИМ.В.И. Сурикова. Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Опера «Богема»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба». Экскурсия в село Овсянка. Музей Б.Я. Ряузова. Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров, сдача багажа в камеру хранения.

Встреча с экскурсоводом в гостинице «Красноярск».

Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба» — памятник в честь одноименного произведения В. П. Астафьева возвели на этом месте в 2004 году.

Экскурсия в село Овсянка с посещением дома-музея В. П. Астафьева и дома бабушки Е. П. Потылицыной.

Возвращение в гостиницу.

Обед в ресторане гостиницы.

Трансфер в музей Б. Я. Ряузова. Экскурсия по музею.

Собрание Музея художника в Красноярске — самое значительное по числу работ и уникальное: только здесь хранятся более 120 фронтовых рисунков художника-артиллериста, послевоенная живопись, а также самые известные пейзажи о городе Красноярске 1970-80-х годов. В музее посетители познакомятся с картинами и этюдами, рисунками и артефактами Б. Я.

Экскурсия в Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова. В коллекции музея 16 000 единиц хранения: живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.

Трансфер на ж/д вокзал.

Посадка на поезд в вагон купе.

Отправление в Минусинск в 18:40.

Ужин (ланч-бокс).

Смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба». Экскурсия в село Овсянка. Музей Б.Я. Ряузова. Красноярский художественный музей имени В.И. СуриковаСмотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба». Экскурсия в село Овсянка. Музей Б.Я. Ряузова. Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»

Раннее прибытие в Минусинск в 06:50, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.

Отъезд в Шушенское.

Завтрак.

Размещение (2-х или 3-х местное) в гостиничном комплексе «Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.

Обзорная экскурсия по территории музея. Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».

Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей. Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения. Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков и др.

Обед.

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.

Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно — с конца 80-х годов ХХ столетия. В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.

В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти и другие.

Ужин.

Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Минусинск. Экскурсии в музеи. Обзорная экскурсия по городу. Минусинский драматический театр. Спектакль «Выдать Джанет замуж»

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в г. Минусинск.

Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.

Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова — старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г., первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав. Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.

Экскурсия в Музей декабристов, театрализованное представление. Это первый и единственный на территории всего Красноярского края музей декабристов, расположившийся в историческом здании, построенном более 200 лет назад. В Минусинском округе отбывали ссылку 11 декабристов.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по городу.

Минусинск – старинный сибирский купеческий город, расположенный в центре обширной степной Минусинской котловины на правом берегу р. Енисей.

Трансфер в Минусинский драматический театр — один из старейших в Сибири: его история началась в 1880‑х годах с любительского музыкально‑драматического кружка, а сегодня театр регулярно участвует в крупных фестивалях и получает награды.

Недавно театр прошёл масштабную реставрацию, и в честь его открытия был также открыт музей на его территории. Теперь зрители могут познакомиться с историей театра и узнать больше о его развитии и достижениях.

18:30 Спектакль «Выдать Джанет замуж». Остроумная комедия о том, как энергичная тётя Марта пытается выдать замуж свою успешную племянницу Джанет. В центре сюжета — забавная погоня за счастьем, где каждый шаг приводит к неожиданным поворотам (продолжительность — 1 ч. 40 мин.).

Трансфер в гостиницу «Азия» в г. Абакан. Двухместное размещение в гостинице. Ужин в ресторане гостиницы.

Минусинск. Экскурсии в музеи. Обзорная экскурсия по городу. Минусинский драматический театр. Спектакль «Выдать Джанет замуж»Минусинск. Экскурсии в музеи. Обзорная экскурсия по городу. Минусинский драматический театр. Спектакль «Выдать Джанет замуж»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова. Обзорная экскурсия по Абакану. Хакасский национальный драматический театр имени А.М. Топанова. Спектакль «Он и она»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова – ведущее учреждение культуры Республики Хакасия, посвященное истории и культуре региона.

Музей хранит уникальные археологические находки, в том числе знаменитые изваяния эпохи бронзы и предметы быта древних народов Хакасии, его коллекция отражает многовековую историю края – от древнейших культур до этнографии хакасского народа.

Обзорная экскурсия по экспозициям музея.

Обед в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Абакану.

Трансфер в Хакасский национальный драматический театр имени А. М. Топанова – ведёт свою историю с 1931 года, когда он был основан как самодеятельный коллектив под руководством поэта и драматурга А. М. Топанова. На протяжении десятилетий он сохраняет и развивает хакасскую культуру, сочетая национальный фольклор с современной драматургией.

17:00 Спектакль «Он и она». В сентиментальной фантазии двое молодых людей в замкнутом пространстве ищут путь к любви сквозь одиночество и душевную слепоту — а разгадать тайну их местонахождения предстоит зрителю (продолжительность – 1 ч. 15 мин.).

Ужин в ресторане гостиницы.

Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова. Обзорная экскурсия по Абакану. Хакасский национальный драматический театр имени А.М. Топанова. Спектакль «Он и она»Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова. Обзорная экскурсия по Абакану. Хакасский национальный драматический театр имени А.М. Топанова. Спектакль «Он и она»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

С 07:30 до 10:30 завтрак в гостинице в формате шведского стола, до 12:00 освобождение номеров.

Участники тура завтракают, последний раз собираются с руководителем группы и на этом тур заканчивается.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах, а также ночь в поезде.

Стоимость тура на 1 человека – 108 000 руб.

Доплата за одноместное размещение:

  • в г. Красноярск (2 ночи) – 3 600 руб. /чел.;
  • Шушенское (1 ночь) – 2 750 руб. /чел.;
  • Абакан (2 ночи) – 3 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Красноярск»

2 ночи

«Красноярск» — это гостиница, которая располагается в центральной части города. Гости могут воспользоваться сауной, библиотекой, бильярдной, камерой хранения багажа, прачечной и прочими услугами.

Постояльцам предоставлены номера различной ценовой категории. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и светлых тонах.

По утрам здесь сервируют прекрасные и сытные завтраки. Поужинать или пообедать можно в ресторане, где подают разнообразные блюда по меню.

Для проведения важных встреч и мероприятий можно арендовать конференц-зал.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 27,7 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Вагон купе

1 ночь

Ночь в поезде в вагоне купе.

Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»

1 ночь

«Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.

Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бизнес-отель «Азия»

2 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

Бизнес-отель «Азия»Бизнес-отель «Азия»Бизнес-отель «Азия»Бизнес-отель «Азия»Бизнес-отель «Азия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Двухместное размещение в гостиницах
  • Групповые экскурсии по программе
  • Ж/д билет (купе) Красноярск-Минусинск
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи, театры
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Красноярска и обратно из Абакана
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Красноярск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от невыезда и от несчастного случая оформляется самостоятельно (при необходимости).

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли детям в тур?

Маршрут рассчитан на взрослую аудиторию. Строгих возрастных ограничений нет.

Возможны ли изменения в программе?

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Абакана

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