5 день

Минусинск. Экскурсии в музеи. Обзорная экскурсия по городу. Минусинский драматический театр. Спектакль «Выдать Джанет замуж»

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в г. Минусинск.

Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.

Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова — старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г., первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав. Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.

Экскурсия в Музей декабристов, театрализованное представление. Это первый и единственный на территории всего Красноярского края музей декабристов, расположившийся в историческом здании, построенном более 200 лет назад. В Минусинском округе отбывали ссылку 11 декабристов.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по городу.

Минусинск – старинный сибирский купеческий город, расположенный в центре обширной степной Минусинской котловины на правом берегу р. Енисей.

Трансфер в Минусинский драматический театр — один из старейших в Сибири: его история началась в 1880‑х годах с любительского музыкально‑драматического кружка, а сегодня театр регулярно участвует в крупных фестивалях и получает награды.

Недавно театр прошёл масштабную реставрацию, и в честь его открытия был также открыт музей на его территории. Теперь зрители могут познакомиться с историей театра и узнать больше о его развитии и достижениях.

18:30 Спектакль «Выдать Джанет замуж». Остроумная комедия о том, как энергичная тётя Марта пытается выдать замуж свою успешную племянницу Джанет. В центре сюжета — забавная погоня за счастьем, где каждый шаг приводит к неожиданным поворотам (продолжительность — 1 ч. 40 мин.).

Трансфер в гостиницу «Азия» в г. Абакан. Двухместное размещение в гостинице. Ужин в ресторане гостиницы.

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