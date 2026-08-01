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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Красноярску. Пароход-музей "Святитель Николай" и Драматический театр им. Пушкина. Спектакль "Любовь и голуби"
Самостоятельное прибытие в г. Красноярск и размещение в гостинице «Красноярск».
Сбор группы ориентировочно в 09:30.
Обзорная автобусная экскурсия по Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей «Святитель Николай» – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед в ресторане гостиницы (встреча с руководителем группы).
Экскурсия по Драматическому театру им. Пушкина. Основан в 19 веке. На сцене ставятся спектакли как по классическим произведениям, так и по современной, новаторской драматургии. Благодаря сильной труппе, Красноярский театр им. А. С. Пушкина является не только самым посещаемым театром города, но и одним из самых востребованных в России.
19:00 Спектакль «Любовь и голуби». Новое прочтение, новое дыхание и, быть может, новый смысл нежной, тонкой, ироничной и очень доброй комедии дал главный режиссёр Омского драмтеатра Георгий Цхвирава (продолжительность — 2 ч 50 мин с антрактом).
Ужин в ресторане гостиницы.
Музей-усадьба Г.В. Юдина. Экскурсия в музей-усадьбу ИМ.В.И. Сурикова. Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Опера «Богема»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в музей-усадьбу Г. В. Юдина. Экскурсия по музею. Наследие Геннадия Васильевича Юдина (1840-1912), купца, винокуренного заводчика, библиофила и книгоиздавателя.
В структуру Музея-усадьбы входит Библиотека музеев России, отдельный раздел экспозиции «Декабристы в Енисейской губернии» и выставка работ красноярского художника А. П. Золотухина.
Трансфер в гостиницу «Красноярск».
Обед ресторане гостиницы.
Экскурсия в музей-усадьбу им. В. И. Сурикова.
Старинная сибирская казачья усадьба, где родился и жил художник Василий Суриков, расположена в самом центре Красноярска. Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы».
Посещение Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.
В репертуаре театра практически вся оперная и балетная классика. Гордостью являются не только спектакли, которые уже выдержали испытание временем, любимы публикой и оценены критикой, но и постановки последних лет: оперы «Мадам Баттерфляй», «Снегурочка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; балеты «Спартак», «Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами», «Инфанта и Шут», новая версия балета «Щелкунчик», «Анюта», «Тщетная предосторожность».
19:00 Премьера оперы «Богема» Джакомо Пуччини.
Проникновенная история о парижской богеме: о юности, полной надежд и мечтаний, о трепетной любви Рудольфа и Мими, о дружбе и хрупкости счастья. Нежные мелодии и глубокие эмоции сплетаются в спектакле в единую драматическую (продолжительность — 2 ч 20 мин).
Ужин в ресторане (оплата самостоятельно).
Смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба». Экскурсия в село Овсянка. Музей Б.Я. Ряузова. Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров, сдача багажа в камеру хранения.
Встреча с экскурсоводом в гостинице «Красноярск».
Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба» — памятник в честь одноименного произведения В. П. Астафьева возвели на этом месте в 2004 году.
Экскурсия в село Овсянка с посещением дома-музея В. П. Астафьева и дома бабушки Е. П. Потылицыной.
Возвращение в гостиницу.
Обед в ресторане гостиницы.
Трансфер в музей Б. Я. Ряузова. Экскурсия по музею.
Собрание Музея художника в Красноярске — самое значительное по числу работ и уникальное: только здесь хранятся более 120 фронтовых рисунков художника-артиллериста, послевоенная живопись, а также самые известные пейзажи о городе Красноярске 1970-80-х годов. В музее посетители познакомятся с картинами и этюдами, рисунками и артефактами Б. Я.
Экскурсия в Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова. В коллекции музея 16 000 единиц хранения: живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон купе.
Отправление в Минусинск в 18:40.
Ужин (ланч-бокс).
Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»
Раннее прибытие в Минусинск в 06:50, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.
Отъезд в Шушенское.
Завтрак.
Размещение (2-х или 3-х местное) в гостиничном комплексе «Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Обзорная экскурсия по территории музея. Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».
Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей. Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения. Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков и др.
Обед.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.
Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно — с конца 80-х годов ХХ столетия. В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.
В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти и другие.
Ужин.
Минусинск. Экскурсии в музеи. Обзорная экскурсия по городу. Минусинский драматический театр. Спектакль «Выдать Джанет замуж»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в г. Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.
Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова — старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г., первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав. Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.
Экскурсия в Музей декабристов, театрализованное представление. Это первый и единственный на территории всего Красноярского края музей декабристов, расположившийся в историческом здании, построенном более 200 лет назад. В Минусинском округе отбывали ссылку 11 декабристов.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по городу.
Минусинск – старинный сибирский купеческий город, расположенный в центре обширной степной Минусинской котловины на правом берегу р. Енисей.
Трансфер в Минусинский драматический театр — один из старейших в Сибири: его история началась в 1880‑х годах с любительского музыкально‑драматического кружка, а сегодня театр регулярно участвует в крупных фестивалях и получает награды.
Недавно театр прошёл масштабную реставрацию, и в честь его открытия был также открыт музей на его территории. Теперь зрители могут познакомиться с историей театра и узнать больше о его развитии и достижениях.
18:30 Спектакль «Выдать Джанет замуж». Остроумная комедия о том, как энергичная тётя Марта пытается выдать замуж свою успешную племянницу Джанет. В центре сюжета — забавная погоня за счастьем, где каждый шаг приводит к неожиданным поворотам (продолжительность — 1 ч. 40 мин.).
Трансфер в гостиницу «Азия» в г. Абакан. Двухместное размещение в гостинице. Ужин в ресторане гостиницы.
Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова. Обзорная экскурсия по Абакану. Хакасский национальный драматический театр имени А.М. Топанова. Спектакль «Он и она»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова – ведущее учреждение культуры Республики Хакасия, посвященное истории и культуре региона.
Музей хранит уникальные археологические находки, в том числе знаменитые изваяния эпохи бронзы и предметы быта древних народов Хакасии, его коллекция отражает многовековую историю края – от древнейших культур до этнографии хакасского народа.
Обзорная экскурсия по экспозициям музея.
Обед в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Абакану.
Трансфер в Хакасский национальный драматический театр имени А. М. Топанова – ведёт свою историю с 1931 года, когда он был основан как самодеятельный коллектив под руководством поэта и драматурга А. М. Топанова. На протяжении десятилетий он сохраняет и развивает хакасскую культуру, сочетая национальный фольклор с современной драматургией.
17:00 Спектакль «Он и она». В сентиментальной фантазии двое молодых людей в замкнутом пространстве ищут путь к любви сквозь одиночество и душевную слепоту — а разгадать тайну их местонахождения предстоит зрителю (продолжительность – 1 ч. 15 мин.).
Ужин в ресторане гостиницы.
Отъезд
С 07:30 до 10:30 завтрак в гостинице в формате шведского стола, до 12:00 освобождение номеров.
Участники тура завтракают, последний раз собираются с руководителем группы и на этом тур заканчивается.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах, а также ночь в поезде.
Стоимость тура на 1 человека – 108 000 руб.
Доплата за одноместное размещение:
- в г. Красноярск (2 ночи) – 3 600 руб. /чел.;
- Шушенское (1 ночь) – 2 750 руб. /чел.;
- Абакан (2 ночи) – 3 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Красноярск»
«Красноярск» — это гостиница, которая располагается в центральной части города. Гости могут воспользоваться сауной, библиотекой, бильярдной, камерой хранения багажа, прачечной и прочими услугами.
Постояльцам предоставлены номера различной ценовой категории. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и светлых тонах.
По утрам здесь сервируют прекрасные и сытные завтраки. Поужинать или пообедать можно в ресторане, где подают разнообразные блюда по меню.
Для проведения важных встреч и мероприятий можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 27,7 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
Вагон купе
Ночь в поезде в вагоне купе.
Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»
«Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Бизнес-отель «Азия»
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание по программе
- Двухместное размещение в гостиницах
- Групповые экскурсии по программе
- Ж/д билет (купе) Красноярск-Минусинск
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи, театры
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Красноярска и обратно из Абакана
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от невыезда и от несчастного случая оформляется самостоятельно (при необходимости).
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли детям в тур?
Маршрут рассчитан на взрослую аудиторию. Строгих возрастных ограничений нет.
Возможны ли изменения в программе?
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.