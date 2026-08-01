Заселитесь в легендарное шале «Гладенькая» посреди тайги,
Программа тура по дням
Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»
Прибытие: Встреча в аэропорту города Абакана. Приветственный завтрак в уютном городском кафе.
Эксклюзивное дополнение: Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Индивидуальный осмотр уникального зала древних каменных изваяний окуневской культуры — визитной карточки древней истории региона.
12:00 Живописный трансфер: Переезд в загородный отель (100 км). Дорога плавно переходит из бескрайних хакасских степей в монументальные Саянские горы.
15:00 Заселение: Размещение в эко-отеле «Гладенькая». Это легендарное деревянное шале премиум-класса, скрытое в уединенной долине Бабик среди вековой тайги.
Свободное время для релакса и адаптации. Для гостей доступно бесплатное безлимитное посещение аквазоны отеля (большой крытый бассейн, финский хамам и сауна).
Вечер: Обед включен, ужин самостоятельно в ресторане шале.
Индустриальная мощь Саян и Енисейский гастро-пирс
Завтрак в шале. Визит в высокотехнологичный Музей гидроэнергетики РусГидро в Чёремушках (интерактивные макеты турбин и опыты с током).
Главный магнит: Выход на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС — величайшей плотины России высотой 242 метра, врезанной в отвесные скалы Саянского каньона.
Круиз и гастрономия: Водная прогулка на катере по Енисею. После — авторский обед на уединенном «Енисейском пирсе» с дегустацией саянской золотой форели на углях.
Прогулка: Посещение экстрим-парка «Мраморка» — самого большого мраморного массива в России с оборудованными безопасными экотропами над бездной. Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям: форма одежды теплая для прогулок; наличные на сувениры.
Заповедное Саянское море и водопад
Завтрак в отеле. Отправление на горную грейдерованную трассу к водохранилищу.
Приватный круиз: Длительное созерцательное путешествие на скоростном катере по гигантскому Саянскому морю за гребень плотины.
Маршрут пролегает вдоль нетронутых диких берегов Саяно-Шушенского заповедника к живописному водопаду Катушка.
Обед: ланч-боксы на маршруте у воды. Вечером — возвращение в шале, спа-центр и отдых.
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога к Саянскому морю горная грейдерованная.
Рекомендации гостям: форма одежды теплая.
Сибирская старина и завершение тура
Завтрак, освобождение номеров, выезд с вещами.
Путешествие во времени: Экскурсия в историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (80 км от отеля). Это эталонная деревянная деревня рубежа XIX–XX веков под открытым небом: старинные усадьбы, кузницы, кабаки и лавки.
Финал: традиционный сибирский обед в купеческом стиле. Трансфер в Абакан (аэропорт / вокзал / отель).
Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортная.
Рекомендации гостям: форма одежды теплая для прогулок; наличные на сувениры.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость двухместного размещения: 69 000 рублей с человека.
Стоимость одноместного размещения: 79 000 рублей с человека.
Варианты проживания
Загородный отель «Гладенькая»
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.
На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
- Проживание
- Экскурсии
- Входные билеты
- Катера на водохранилище, прогулки по Енисею
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Раннее заселение в отель Гладенькая в первый день тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.