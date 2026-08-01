2 день

Индустриальная мощь Саян и Енисейский гастро-пирс

Завтрак в шале. Визит в высокотехнологичный Музей гидроэнергетики РусГидро в Чёремушках (интерактивные макеты турбин и опыты с током).

Главный магнит: Выход на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС — величайшей плотины России высотой 242 метра, врезанной в отвесные скалы Саянского каньона.

Круиз и гастрономия: Водная прогулка на катере по Енисею. После — авторский обед на уединенном «Енисейском пирсе» с дегустацией саянской золотой форели на углях.

Прогулка: Посещение экстрим-парка «Мраморка» — самого большого мраморного массива в России с оборудованными безопасными экотропами над бездной. Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям: форма одежды теплая для прогулок; наличные на сувениры.

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