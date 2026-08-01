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Саянское шале зимой: комфорт посреди дикой тайги

Начнете с погружения в древность: в Абакане вас ждёт эксклюзивный доступ к каменным ликам, а затем — джип-трансфер сквозь хакасские степи к монументальным Саянам.

Заселитесь в легендарное шале «Гладенькая» посреди тайги,
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где вечером будете парить в хамаме и плавать в бассейне под звёздами, готовясь к главному приключению.

Вы окажетесь у ног 242-метровой исполинской плотины Саяно-Шушенской ГЭС, пройдёте по Мраморке над бездной и попробуете золотую форель на Енисейском пирсе. Отправитесь в круиз по Саянскому морю к водопаду Катушка среди диких заповедных берегов.

Саянское шале зимой: комфорт посреди дикой тайгиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Саянское шале зимой: комфорт посреди дикой тайгиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Саянское шале зимой: комфорт посреди дикой тайгиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»

Прибытие: Встреча в аэропорту города Абакана. Приветственный завтрак в уютном городском кафе.

Эксклюзивное дополнение: Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Индивидуальный осмотр уникального зала древних каменных изваяний окуневской культуры — визитной карточки древней истории региона.

12:00 Живописный трансфер: Переезд в загородный отель (100 км). Дорога плавно переходит из бескрайних хакасских степей в монументальные Саянские горы.

15:00 Заселение: Размещение в эко-отеле «Гладенькая». Это легендарное деревянное шале премиум-класса, скрытое в уединенной долине Бабик среди вековой тайги.

Свободное время для релакса и адаптации. Для гостей доступно бесплатное безлимитное посещение аквазоны отеля (большой крытый бассейн, финский хамам и сауна).

Вечер: Обед включен, ужин самостоятельно в ресторане шале.

Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»Экскурсия по Абакану и Национальный краеведческий музей. Отдых в загородном эко-отеле «Гладенькая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Индустриальная мощь Саян и Енисейский гастро-пирс

Завтрак в шале. Визит в высокотехнологичный Музей гидроэнергетики РусГидро в Чёремушках (интерактивные макеты турбин и опыты с током).

Главный магнит: Выход на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС — величайшей плотины России высотой 242 метра, врезанной в отвесные скалы Саянского каньона.

Круиз и гастрономия: Водная прогулка на катере по Енисею. После — авторский обед на уединенном «Енисейском пирсе» с дегустацией саянской золотой форели на углях.

Прогулка: Посещение экстрим-парка «Мраморка» — самого большого мраморного массива в России с оборудованными безопасными экотропами над бездной. Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям: форма одежды теплая для прогулок; наличные на сувениры.

Индустриальная мощь Саян и Енисейский гастро-пирсИндустриальная мощь Саян и Енисейский гастро-пирсИндустриальная мощь Саян и Енисейский гастро-пирс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Заповедное Саянское море и водопад

Завтрак в отеле. Отправление на горную грейдерованную трассу к водохранилищу.

Приватный круиз: Длительное созерцательное путешествие на скоростном катере по гигантскому Саянскому морю за гребень плотины.

Маршрут пролегает вдоль нетронутых диких берегов Саяно-Шушенского заповедника к живописному водопаду Катушка.

Обед: ланч-боксы на маршруте у воды. Вечером — возвращение в шале, спа-центр и отдых.

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 6 часов. Дорога к Саянскому морю горная грейдерованная.

Рекомендации гостям: форма одежды теплая.

Заповедное Саянское море и водопадЗаповедное Саянское море и водопадЗаповедное Саянское море и водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Сибирская старина и завершение тура

Завтрак, освобождение номеров, выезд с вещами.

Путешествие во времени: Экскурсия в историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (80 км от отеля). Это эталонная деревянная деревня рубежа XIX–XX веков под открытым небом: старинные усадьбы, кузницы, кабаки и лавки.

Финал: традиционный сибирский обед в купеческом стиле. Трансфер в Абакан (аэропорт / вокзал / отель).

Примечания: Продолжительность экскурсии ок. 8 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортная.

Рекомендации гостям: форма одежды теплая для прогулок; наличные на сувениры.

Сибирская старина и завершение тураСибирская старина и завершение тураСибирская старина и завершение тураСибирская старина и завершение тура
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость двухместного размещения: 69 000 рублей с человека.

Стоимость одноместного размещения: 79 000 рублей с человека.

Варианты проживания

Загородный отель «Гладенькая»

3 ночи

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в общем лаундже сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания. На территории отеля работает ресторан, где подают традиционные русские и европейские блюда.

На территории отеля и в окрестностях можно заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом. На территории предусмотрена бесплатная частная парковка. Расстояние до города Саяногорск составляет 28 км.

Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»Загородный отель «Гладенькая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
  • Проживание
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Катера на водохранилище, прогулки по Енисею
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Раннее заселение в отель Гладенькая в первый день тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Абакана

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