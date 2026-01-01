Летний лагерь для взрослых с палатками, баней, походом, сплавом, КВН (всё включено)
Посетить Сундуки, поучаствовать в мастер-классах и шаманском обряде и отдохнуть как в детстве
Начало: Село Шира, 12:00
«Поучаствуем в кулинарных и творческих мастер-классах и сакральном действе — шаманском обряде»
22 июн в 12:00
13 июл в 12:00
35 000 ₽ за человека
-
9%
Ивановские озера. Тур в Хакасию на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Ланчи на маршруте / обед по прибытию»
25 июн в 10:00
9 июл в 10:00
от 124 000 ₽
136 000 ₽ за человека
Путешествие по Туве и Хакасии: Западные Саяны, обряды, национальная кухня и буддийские храмы
Увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, услышать горловое пение, отдохнуть в спа, поучиться наскальной живописи
Начало: Аэропорт Абакана, 6:35
«А сколько будет гастрономических открытий»
30 июн в 06:35
7 июл в 06:35
73 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Абакане в январе 2026
Сейчас в Абакане в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 124 000 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Абакана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026