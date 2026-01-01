Спа-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление, достопримечательности с персональным сопровождением
Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
76 500 ₽ за человека
Летний лагерь для взрослых с палатками, баней, походом, сплавом, КВН (всё включено)
Посетить Сундуки, поучаствовать в мастер-классах и шаманском обряде и отдохнуть как в детстве
Начало: Село Шира, 12:00
22 июн в 12:00
13 июл в 12:00
35 000 ₽ за человека
Путешествие по Туве и Хакасии: Западные Саяны, обряды, национальная кухня и буддийские храмы
Увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, услышать горловое пение, отдохнуть в спа, поучиться наскальной живописи
Начало: Аэропорт Абакана, 6:35
30 июн в 06:35
7 июл в 06:35
73 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Абакане в январе 2026
Сейчас в Абакане в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 76 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Абакане на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март