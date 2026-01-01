Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Абакане, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Спа-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление, достопримечательности с персональным сопровождением
На машине
4 дня
1 отзыв
Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
76 500 ₽ за человека
Летний лагерь для взрослых с палатками, баней, походом, сплавом, КВН (всё включено)
Пешая
7 дней
Посетить Сундуки, поучаствовать в мастер-классах и шаманском обряде и отдохнуть как в детстве
Начало: Село Шира, 12:00
22 июн в 12:00
13 июл в 12:00
35 000 ₽ за человека
Путешествие по Туве и Хакасии: Западные Саяны, обряды, национальная кухня и буддийские храмы
На машине
6 дней
Увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, услышать горловое пение, отдохнуть в спа, поучиться наскальной живописи
Начало: Аэропорт Абакана, 6:35
30 июн в 06:35
7 июл в 06:35
73 900 ₽ за человека

