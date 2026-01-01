Летний лагерь для взрослых с палатками, баней, походом, сплавом, КВН (всё включено)

Посетить Сундуки, поучаствовать в мастер-классах и шаманском обряде и отдохнуть как в детстве
Приглашаем вас в глубинку Хакасии — тут вы снова сможете почувствовать себя ребёнком.

Будет всё из дорогих сердцу воспоминаний: 4-разовое питание, зарядка по утрам, тихий час днём, вечерами — песни у
костра под гитару и дискотека.

Устроим сплав по реке Белый Июс, пройдём по Тропе предков и наполнимся энергией в месте силы — Сундуках. Поучаствуем в кулинарных и творческих мастер-классах и сакральном действе — шаманском обряде.

Посостязаемся командами — поищем клад и сыграем в КВН, посмотрим концерт и фейерверк и хоть каждый день сможем париться в бане.

Напоследок вместе приготовим праздничный ужин и расстанемся добрыми друзьями прямо как в детстве после недели в летнем лагере.

Описание тура

Организационные детали

При необходимости поможем приобрести авиа- или ж/д билеты.

Программа тура по дням

1 день

Открытие лагеря, игры на сплочение

Заезд в лагерь до полудня. После обеда и тихого часа состоятся знакомство участников, инструктаж, игры на сплочение. Вечером — ужин, дискотека, чаепитие, посиделки у костра. Желающие могут сходить в баню.

2 день

Поход по Тропе предков, сплав по Белому Июсу

Утром — зарядка, линейка с вожатой, завтрак. Потом отправимся в поход по Тропе предков (4 часа). После обеда и тихого часа совершим сплав по реке Белый Июс (2 часа). Поужинаем, далее — свободное время, можно порыбачить или поиграть в волейбол. Вечером повеселимся на дискотеке, посидим у костра с гитарой, выпьем чая. Желающие попарятся в бане.

3 день

Экскурсия в Сундуки, кулинарные и творческие мастер-классы, шаманский обряд

Делаем зарядку, завтракаем и идём на экскурсию в древнюю астрономическую обсерваторию и место силы — Сундуки (4 часа). После обеда и тихого часа запланированы кулинарные и творческие мастер-классы, а также знакомство с шаманом и участие в обряде. Вечером — ужин, свободное время, дискотека, посиделки у костра с гитарой, чаепитие, по желанию — баня.

4 день

Озеро Шира, музей, командное соревнование, поиск клада

Утром традиционно разминаемся на зарядке, завтракаем. Потом посетим лечебное солёно-грязевое озеро Шира (2 часа) и познакомимся с экспозицией Краеведческого музея. Сделаем перерыв на обед и тихий час, затем устроим соревнование между командами и поиск клада. После ужина — свободное время, танцы, песни под гитару у костра, чаепитие, для желающих — баня.

5 день

КВН, концерт

Сегодня день творчества. Утром вместе с вожатой готовимся к КВН, а сами соревнования среди весёлых и находчивых проведём после обеда и тихого часа. Вечером ужинаем, смотрим концертную программу, пьём чай, танцуем и наблюдаем за отблесками костра.

6 день

Праздничный ужин, подарки на память, салют

Впереди — день прощаний. Все вместе мы приготовим праздничный ужин и проведём тёплый вечер в дружеской компании. Перед закрытием лагеря — финальный пионерский костёр, награждение подарками, дискотека и фейерверк.

7 день

Закрытие лагеря

После завтрака — разъезд по домам. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатке
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение экскурсоводами, инструкторами, вожатой
  • Экскурсионная, развлекательная, обучающая программы
  • Мастер-классы
  • Фото
  • Баня
Что не входит в цену
  • Трансферы до/от места проживания
  • 1-местное проживание
  • Проживание в юрте
  • Дополнительные экскурсии
  • Услуги массажиста
Место начала и завершения?
Село Шира, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Абакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
В туризме более 18 лет. Являемся туроператором по внутреннему и въездному туризму. Организовываем уникальные туры и экскурсии по Хакасии. Имеем свой автопарк и сертифицированных гидов.

