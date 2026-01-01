Будет всё из дорогих сердцу воспоминаний: 4-разовое питание, зарядка по утрам, тихий час днём, вечерами — песни у
Описание тура
Организационные детали
При необходимости поможем приобрести авиа- или ж/д билеты.
Программа тура по дням
Открытие лагеря, игры на сплочение
Заезд в лагерь до полудня. После обеда и тихого часа состоятся знакомство участников, инструктаж, игры на сплочение. Вечером — ужин, дискотека, чаепитие, посиделки у костра. Желающие могут сходить в баню.
Поход по Тропе предков, сплав по Белому Июсу
Утром — зарядка, линейка с вожатой, завтрак. Потом отправимся в поход по Тропе предков (4 часа). После обеда и тихого часа совершим сплав по реке Белый Июс (2 часа). Поужинаем, далее — свободное время, можно порыбачить или поиграть в волейбол. Вечером повеселимся на дискотеке, посидим у костра с гитарой, выпьем чая. Желающие попарятся в бане.
Экскурсия в Сундуки, кулинарные и творческие мастер-классы, шаманский обряд
Делаем зарядку, завтракаем и идём на экскурсию в древнюю астрономическую обсерваторию и место силы — Сундуки (4 часа). После обеда и тихого часа запланированы кулинарные и творческие мастер-классы, а также знакомство с шаманом и участие в обряде. Вечером — ужин, свободное время, дискотека, посиделки у костра с гитарой, чаепитие, по желанию — баня.
Озеро Шира, музей, командное соревнование, поиск клада
Утром традиционно разминаемся на зарядке, завтракаем. Потом посетим лечебное солёно-грязевое озеро Шира (2 часа) и познакомимся с экспозицией Краеведческого музея. Сделаем перерыв на обед и тихий час, затем устроим соревнование между командами и поиск клада. После ужина — свободное время, танцы, песни под гитару у костра, чаепитие, для желающих — баня.
КВН, концерт
Сегодня день творчества. Утром вместе с вожатой готовимся к КВН, а сами соревнования среди весёлых и находчивых проведём после обеда и тихого часа. Вечером ужинаем, смотрим концертную программу, пьём чай, танцуем и наблюдаем за отблесками костра.
Праздничный ужин, подарки на память, салют
Впереди — день прощаний. Все вместе мы приготовим праздничный ужин и проведём тёплый вечер в дружеской компании. Перед закрытием лагеря — финальный пионерский костёр, награждение подарками, дискотека и фейерверк.
Закрытие лагеря
После завтрака — разъезд по домам. До новых встреч!
Что включено
- Проживание в палатке
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение экскурсоводами, инструкторами, вожатой
- Экскурсионная, развлекательная, обучающая программы
- Мастер-классы
- Фото
- Баня
Что не входит в цену
- Трансферы до/от места проживания
- 1-местное проживание
- Проживание в юрте
- Дополнительные экскурсии
- Услуги массажиста