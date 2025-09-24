Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация
Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Игристое Абрау
Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
26 сен в 09:00
28 сен в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие
26 сен в 08:30
28 сен в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в сентябре 2025
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 8900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Абрау-Дюрсо на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 3 ⭐ отзыва, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь