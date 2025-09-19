Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация
Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо»
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация
Откройте для себя винодельческое наследие Абрау-Дюрсо! Пройдите по историческим тоннелям, посетите музеи и насладитесь дегустацией лучших тихих вин
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»
Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории
22 сен в 11:00
23 сен в 14:30
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Нос вина»: экскурсия и дегустация в Абрау-Дюрсо
Откройте для себя тайны виноделия в Абрау-Дюрсо. Узнайте, как создаются ароматы вина, и насладитесь дегустацией трёх образцов в уникальной аромакомнате
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 13:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3500 ₽ за человека
