Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо»
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»
Уникальная экскурсия по винному дому «Абрау-Дюрсо» раскроет секреты виноделия и предложит дегустацию лучших образцов. Ощутите аромат истории
Сегодня в 11:30
13 окт в 11:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиогид: Винный дом и дегустация
Погрузитесь в историю виноделия Абрау-Дюрсо с аудиогидом. Откройте для себя секреты игристых вин и насладитесь дегустацией пяти образцов
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1800 ₽ за человека
