Мои заказы

Домик йоги – экскурсии в Абрау-Дюрсо

Найдено 5 экскурсий в категории «Домик йоги» в Абрау-Дюрсо, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Погрузитесь в историю Абрау-Дюрсо, откройте для себя древние легенды и насладитесь уникальными пейзажами озера и виноградников
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5600 ₽ за всё до 8 чел.
«Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
1.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация
Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация
Восхождение к Домику йоги на горе и отдых на пляже
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 ноября 2025
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Марина прекрасно знает историю своей местности, рассказала все доступно и очень интересно. Показала исторические достопримечательности. Приятна в общении.
    Однозначно рекомендую Марину!
  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Благодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, Марине удалось создать очень комфортную атмосферу доя общения и
    передать нам любовь к Абрау-Дюрсо❤️
    Благодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, МаринеБлагодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, МаринеБлагодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, МаринеБлагодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, МаринеБлагодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, МаринеБлагодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, Марине
  • А
    Александр
    27 октября 2025
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Всё супер.
  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    «Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
    Отлично!
  • Е
    Елена
    21 августа 2025
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Марина прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные моменты, легенды, историю города. Показала интересные локации, где что съесть и купить. Отдельное спасибо, что выдержали наших детей. 😅 Абрау-Дюрсо впечатлил, приедем еще.
  • К
    Куц
    21 августа 2025
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!
    Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!
  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    «Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
    Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!
    Ну и приятный бонус в виде дегустации!
    Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!
  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Прогулка очень понравилась. Крутоват подъем в начале. Закат встретили на виноградниках. Марина прекрасно подаёт материал. Все супер!
    Прогулка очень понравилась. Крутоват подъем в начале. Закат встретили на виноградниках. Марина прекрасно подаёт материал. Все супер!Прогулка очень понравилась. Крутоват подъем в начале. Закат встретили на виноградниках. Марина прекрасно подаёт материал. Все супер!
  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Содержательная экскурсия. Было интересно, невзирая на то, что что-то уже про Абрау-Дюрсо слышали. Марина хорошо рассказывает и на вопросы отвечает.
    читать дальше

    Действительно, узнаёшь, что Абрау-Дюрсо это не только шампанское.
    Отдельное спасибо за индивидуальный подход, за тенёчки и лавочки! Эскурсия выпала на жаркий день. Были вместе с мамой пенсионеркой… Она смогла двигаться со своей скоростью и даже отдыхать по дороге.

  • В
    Вячеслав
    10 июля 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Вчера были на экскурсии с Дмитрием. Экскурсия прошла великолепно! Договорились о времени и месте легко и просто (даже не смотря
    читать дальше

    на наши капризы)). Пока добирались до Абрау получили много полезной и интересной информации. Там нас почти за ручку провёл. Обратно ехали тоже очень много и интересно рассказывал. Вообщем всё прошло Отлично!!!! Обязательно порекомендую друзьям!

  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный
    читать дальше

    житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Марина тот самый профессионал с любовью рассказывающая о прекрасном месте, в котором живёт!
    Благодарю!

    Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не
  • И
    Ирина
    18 мая 2025
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла
    читать дальше

    быстро,Дмитрий рассказывал про всё,что видели по дороге. пока мы с мужем были на экскурсии на заводе,Дмитрий предложил прогуляться с детьми(кормили уток,ели мороженое). рекомендуем экскурсию и гида. Дмитрию большое спасибо!

    Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашегоСегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего
  • И
    Ирина
    7 мая 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!
    читать дальше

    Сын (15 лет) сказал, что это первая экскурсия, которая ему была интересна! Абсолютно всем понравилось, все задавали вопросы. Маршрут отличный, рассказ Марины в основном подкреплён ещё и фото. Просто вау, 100% буду рекомендовать всем!!!

    Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень интересная прогулка. Марина прекрасный рассказчик, слушать одно удовольствие, очень много знает, рассказывает интересно. Узнали про историю села, про развитие, и естественно про виноград и шампанское Абрау- Дюрсо. Очень рекомендую!!!
  • В
    Василий
    9 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо большое Марине за интересный рассказ про историю Абрау Дюрсо, увидели и узнали много нового для себя. Прошлись по местам поселка, в которые бы сами никогда не попали
  • О
    Оксана
    8 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
    Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные местаМарина очень интересно рассказывает и показывает удивительные местаМарина очень интересно рассказывает и показывает удивительные местаМарина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
  • Е
    Екатерина
    3 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все вопросы, экскурсия была без лишней информации, все по делу. Рекомендую ☺️
    Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на всеМне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на всеМне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все
  • М
    Марина
    31 декабря 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш темп👏 Были на экскурсии
    читать дальше

    семьей я, супруг и наш сын 14 лет. Все в восторге. Мы по очереди задавали вопросы, нам было очень интересно ✨💫

    Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш
  • Н
    Наталья
    19 ноября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо Марине за интересную экскурсию, нам очень понравилось все: содержательный рассказ, темп прогулки, красота природы и история этого места.

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Домик йоги»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
  2. «Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+
  3. Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
  4. Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
  5. Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
  4. Церковь Святой Ксении Петербургской
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в декабре 2025
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Домик йоги" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2300 до 9500. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Абрау-Дюрсо на 2025 год по теме «Домик йоги», 64 ⭐ отзыва, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль