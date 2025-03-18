В царские времена сюда ссылали неугодных. А сегодня Адлер превратился в известный туристический курорт. На неторопливой прогулке вы осмотрите город, полюбуетесь морскими пейзажами и узнаете, какие метаморфозы происходили с Адлером в последние 2 века. И поймёте, благодаря чему город в последние годы превратился в Мекку для любителей мягкой зимы.

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Описание экскурсии

Сквер имени Бестужева-Марлинского. Я расскажу, как выглядел форт Святого Духа, стоявший когда-то в этом месте, и зачем его построили. Поговорим о том, что представлял собой город в те времена и почему стал местом ссылки. Вы узнаете, как декабристы участвовали в освоении черноморского побережья Кавказа.

Набережная и адлерский маяк. Мы рассмотрим самый южный маяк России и один из старейших черноморских маяков. А также обсудим название самого моря.

Здание бывшего рыбзавода. Вы услышите о рыболовецкой странице в истории Адлера. Зайдём в кофейню с видом на море в здании бывшего завода.

По пути к следующей локации я покажу, где располагались чайные плантации и фруктовые сады на территории Адлера. Посмотрим, что сейчас стоит на этом месте.

Памятник рыбке-гамбузии. Вы догадаетесь, как эта маленькая рыбка победила малярию и подарила Адлеру звание курорта.

Вы узнаете:

Как Адлер из сельскохозяйственного придатка Сочи превратился в популярный туристический центр

Откуда произошло название города

Как изменился его облик за последние два столетия

Что было построено, а что утрачено в ходе его развития

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.