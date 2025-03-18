Адлер от декабристов до удалёнщиков

Увлекательная обзорная экскурсия по достопримечательностям и истории приморского города
В царские времена сюда ссылали неугодных. А сегодня Адлер превратился в известный туристический курорт.

На неторопливой прогулке вы осмотрите город, полюбуетесь морскими пейзажами и узнаете, какие метаморфозы происходили с Адлером в последние 2 века. И поймёте, благодаря чему город в последние годы превратился в Мекку для любителей мягкой зимы.
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Ближайшие даты:
18
мар20
мар29
мар30
мар3
апр5
апр6
апр
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Сквер имени Бестужева-Марлинского. Я расскажу, как выглядел форт Святого Духа, стоявший когда-то в этом месте, и зачем его построили. Поговорим о том, что представлял собой город в те времена и почему стал местом ссылки. Вы узнаете, как декабристы участвовали в освоении черноморского побережья Кавказа.

Набережная и адлерский маяк. Мы рассмотрим самый южный маяк России и один из старейших черноморских маяков. А также обсудим название самого моря.

Здание бывшего рыбзавода. Вы услышите о рыболовецкой странице в истории Адлера. Зайдём в кофейню с видом на море в здании бывшего завода.

По пути к следующей локации я покажу, где располагались чайные плантации и фруктовые сады на территории Адлера. Посмотрим, что сейчас стоит на этом месте.

Памятник рыбке-гамбузии. Вы догадаетесь, как эта маленькая рыбка победила малярию и подарила Адлеру звание курорта.

Вы узнаете:

  • Как Адлер из сельскохозяйственного придатка Сочи превратился в популярный туристический центр
  • Откуда произошло название города
  • Как изменился его облик за последние два столетия
  • Что было построено, а что утрачено в ходе его развития

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере имени Бестужева-Марлинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Адлера

Адлер сквозь эпохи
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Адлер сквозь эпохи
Увидеть главные места старинного курорта и узнать о них интересные факты
Начало: По договорённости
18 мар в 17:00
20 мар в 17:00
4010 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
На автобусе
6 часов
8 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Сочи
Познакомьтесь с Сочи на автобусной экскурсии из Адлера. В программе: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных продуктов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
18 мар в 12:30
1000 ₽ за человека
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
На автобусе
11 часов
-
10%
137 отзывов
Групповая
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
18 мар в 06:00
1305 ₽1450 ₽ за человека