На неторопливой прогулке вы осмотрите город, полюбуетесь морскими пейзажами и узнаете, какие метаморфозы происходили с Адлером в последние 2 века. И поймёте, благодаря чему город в последние годы превратился в Мекку для любителей мягкой зимы.
Описание экскурсии
Сквер имени Бестужева-Марлинского. Я расскажу, как выглядел форт Святого Духа, стоявший когда-то в этом месте, и зачем его построили. Поговорим о том, что представлял собой город в те времена и почему стал местом ссылки. Вы узнаете, как декабристы участвовали в освоении черноморского побережья Кавказа.
Набережная и адлерский маяк. Мы рассмотрим самый южный маяк России и один из старейших черноморских маяков. А также обсудим название самого моря.
Здание бывшего рыбзавода. Вы услышите о рыболовецкой странице в истории Адлера. Зайдём в кофейню с видом на море в здании бывшего завода.
По пути к следующей локации я покажу, где располагались чайные плантации и фруктовые сады на территории Адлера. Посмотрим, что сейчас стоит на этом месте.
Памятник рыбке-гамбузии. Вы догадаетесь, как эта маленькая рыбка победила малярию и подарила Адлеру звание курорта.
Вы узнаете:
- Как Адлер из сельскохозяйственного придатка Сочи превратился в популярный туристический центр
- Откуда произошло название города
- Как изменился его облик за последние два столетия
- Что было построено, а что утрачено в ходе его развития
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.