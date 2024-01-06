В этом путешествии я соединила всё самое интересное, что есть в Адлерском районе Большого Сочи — лучшие пляжи и променады, вино и «те самые» пышки, мастер-класс и шоу фонтанов. Мы заглянем в дом винодела и продегустируем его творения под закуски. Побываем в топовых локациях для фото и на местном рынке. И конечно, обсудим курьёзные истории Адлера, которые я для вас припасла.

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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут — лучший сценарий, по которому можно провести целый день в Адлере! На экскурсии вы:

Заглянете в дом к виноделу и продегустируете отменное вино, чачу и коньяк с закусками. И даже нарисуете свою картину — но не обычными краскам, а вином!

Увидите место слияния бурной Мзымты и Черного моря

Побываете в моих любимых фотолокациях: рядом со взлётной полосой, на пляже Сочифорния, рядом с волнорезами и даже на фоне «крокодила» (так местные называют вид на центральный район Сочи)

Поторгуетесь на колоритном рынке локальных продуктов и сувениров

Прогуляетесь по морской набережной мимо тусовочного района, уютного сквера Бестужева и интересных арт-обьектов.

Увидите знаковые памятники: памятники жертвам авиакатастроф, скульптуру рыбки гамбузии, стелу в память о убыхах — народности, которая раньше населяла — и другие.

О жизни Адлера и не только! Всю дорогу я буду делиться нескучными историями Адлера и местных обывателей. Например, расскажу, почему в центре Олимпийского парка находится кладбище, как пальмы практически полностью искоренили самшиты, о криминальном прошлом района и многое другое.

А ещё по желанию мы заедем в культовое заведение, которое существует и не изменилось с 1993 года: попробуем пышки с какао или местный энергетик — армянский суп хаш.

Организационные детали