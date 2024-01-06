Увидеть всё самое главное в городе и нарисовать картину вином в гостях у винодела
В этом путешествии я соединила всё самое интересное, что есть в Адлерском районе Большого Сочи — лучшие пляжи и променады, вино и «те самые» пышки, мастер-класс и шоу фонтанов. Мы заглянем в дом винодела и продегустируем его творения под закуски. Побываем в топовых локациях для фото и на местном рынке. И конечно, обсудим курьёзные истории Адлера, которые я для вас припасла.
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут — лучший сценарий, по которому можно провести целый день в Адлере! На экскурсии вы:
- Заглянете в дом к виноделу и продегустируете отменное вино, чачу и коньяк с закусками. И даже нарисуете свою картину — но не обычными краскам, а вином!
- Увидите место слияния бурной Мзымты и Черного моря
- Побываете в моих любимых фотолокациях: рядом со взлётной полосой, на пляже Сочифорния, рядом с волнорезами и даже на фоне «крокодила» (так местные называют вид на центральный район Сочи)
- Поторгуетесь на колоритном рынке локальных продуктов и сувениров
- Прогуляетесь по морской набережной мимо тусовочного района, уютного сквера Бестужева и интересных арт-обьектов.
- Увидите знаковые памятники: памятники жертвам авиакатастроф, скульптуру рыбки гамбузии, стелу в память о убыхах — народности, которая раньше населяла — и другие.
О жизни Адлера и не только! Всю дорогу я буду делиться нескучными историями Адлера и местных обывателей. Например, расскажу, почему в центре Олимпийского парка находится кладбище, как пальмы практически полностью искоренили самшиты, о криминальном прошлом района и многое другое.
А ещё по желанию мы заедем в культовое заведение, которое существует и не изменилось с 1993 года: попробуем пышки с какао или местный энергетик — армянский суп хаш.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry
- В стоимость входит: трансфер с гидом-водителем, дегустации вина, чачи и коньяка в доме винодела под местную закуску (соленья, сыр, фрукты), мастер-класс по рисованию вином (картины можно забрать с собой)
- Дополнительно оплачивается выезд из Центрального Сочи или Красной Поляны (+3000 рублей), а также по желанию пышки с какао и суп хаш
- Поездка может быть скорректирована по вашим пожеланиям
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 412 туристов
Добрый день! Меня зовут Катя. Я — сертифицированный гид и водитель со стажем более 13 лет. Провожу экскурсии на собственном авто премиум-класса. Вам со мной будет комфортно, безопасно, весело и интересно.
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