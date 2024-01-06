Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Личный мастер-класс в Адлере

Увидеть всё самое главное в городе и нарисовать картину вином в гостях у винодела

В этом путешествии я соединила всё самое интересное, что есть в Адлерском районе Большого Сочи — лучшие пляжи и променады, вино и «те самые» пышки, мастер-класс и шоу фонтанов. Мы заглянем в дом винодела и продегустируем его творения под закуски. Побываем в топовых локациях для фото и на местном рынке. И конечно, обсудим курьёзные истории Адлера, которые я для вас припасла.
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Ближайшие даты:
6
янв
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янв
9
янв
17
янв
19
янв
20
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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут — лучший сценарий, по которому можно провести целый день в Адлере! На экскурсии вы:

  • Заглянете в дом к виноделу и продегустируете отменное вино, чачу и коньяк с закусками. И даже нарисуете свою картину — но не обычными краскам, а вином!
  • Увидите место слияния бурной Мзымты и Черного моря
  • Побываете в моих любимых фотолокациях: рядом со взлётной полосой, на пляже Сочифорния, рядом с волнорезами и даже на фоне «крокодила» (так местные называют вид на центральный район Сочи)
  • Поторгуетесь на колоритном рынке локальных продуктов и сувениров
  • Прогуляетесь по морской набережной мимо тусовочного района, уютного сквера Бестужева и интересных арт-обьектов.
  • Увидите знаковые памятники: памятники жертвам авиакатастроф, скульптуру рыбки гамбузии, стелу в память о убыхах — народности, которая раньше населяла — и другие.

О жизни Адлера и не только! Всю дорогу я буду делиться нескучными историями Адлера и местных обывателей. Например, расскажу, почему в центре Олимпийского парка находится кладбище, как пальмы практически полностью искоренили самшиты, о криминальном прошлом района и многое другое.

А ещё по желанию мы заедем в культовое заведение, которое существует и не изменилось с 1993 года: попробуем пышки с какао или местный энергетик — армянский суп хаш.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry
  • В стоимость входит: трансфер с гидом-водителем, дегустации вина, чачи и коньяка в доме винодела под местную закуску (соленья, сыр, фрукты), мастер-класс по рисованию вином (картины можно забрать с собой)
  • Дополнительно оплачивается выезд из Центрального Сочи или Красной Поляны (+3000 рублей), а также по желанию пышки с какао и суп хаш
  • Поездка может быть скорректирована по вашим пожеланиям

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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