Насладитесь спокойной прогулкой и атмосферой предгорья, а также по желанию подниметесь на вершины на канатной дороге, зайдёте в археологический музей, зоопарк или понежитесь в термальном комплексе.
Описание экскурсии
«Красная Поляна» — фешенебельный горнолыжный курорт
Приглашаем вас в маленький посёлок у подножия Главного Кавказского хребта. Вы прогуляетесь по бульвару, осмотрите построенный по проекту французского архитектора городок и при желании подниметесь на канатной дороге на высоту 2200 метра, откуда открываются головокружительные панорамы.
«Роза Хутор» — альпийский курорт
Вы пройдёте по набережной реки Мзымты, окажетесь площади, где награждали олимпийцев, и прогуляетесь по Аллее чемпионов. Канатная дорога поднимет вас на 2320 метров над уровнем моря (по желанию).
Завершит поездку шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.
Организационные детали
- Вечером накануне мы сообщим вам детали поездки
- Мы встретим вас на одной из остановок в Адлере, Сириусе, а также у крупных отелей
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- В стоимость входит дегустация вина и мёда
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Важно
- Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги
- Вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог
- Если у вас есть право на льготу, обязательно возьмите с собой подтверждающие документы
Цены на канатные дороги с 01.05 до 05.06
— Пик Роза Хутор: 2950 ₽ взр., 1800 ₽ дет., 2360 ₽ льготные
(высота 2320 м над у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)
— Родельбан + Пик Роза Хутор: 3650 ₽ взр, 2150 ₽ дет., льгот нет
(высота 2320 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + родельбан 1 круг + музей археологии)
— Олимпийская деревня. Роза Хутор: 1950 ₽ взр., 1200 ₽ дет., 1560 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка)
— Парк альпак + Олимпийская деревня. Роза хутор: 3150 ₽ взр., 2100 ₽ дети 7-14 лет, 900 ₽ дети 4-6 лет, 2760 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка + посещение парка альпак «Пача Мама» с экскурсией
— Панорама Красной Поляны (до 10.05): 2950 ₽ взр., 1750 ₽ дет., 2350 ₽ льготные (высота 2200 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)
— Маршрут Пушистый. Красная Поляна (до 10.05): 3950 ₽ взр., 2550 ₽ дет. 7-14 лет, льгот нет, дети 4-6 лет оплачивают только входные билеты на активности (высота 2200 метров над у. м., 3 гондольные канатки + 2 активности на выбор: альпаки, хаски, капибары, северные олени)
— Поляна 960 + капибары + хаски. Красная Поляна: 3300 ₽ взр., 2800 ₽ дети 7-14 лет, 2000 ₽ дети 4-6 лет, 3050 ₽ льготные (высота 960 метров н. у. м., 1 гондольная канатка + посещение мини-зоопарка «Капибара и друзья» + посещение хаски-центра
Средний чек на обед в ресторане — 1000 ₽ за чел.
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|500 ₽
|Детский 7-14 лет
|500 ₽
|Детский до 7 лет (без места)
|Бесплатно
|Билет без подъёма/инвалиды 1гр/пенсионеры от 70лет (бесплатная канатка)
|1000 ₽