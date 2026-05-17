День в горах: из Адлера - в "Красную Поляну" и на "Розу Хутор"

Полюбоваться живописными пейзажами природного заповедника
Эта экскурсия — самый популярный формат среди гостей Сочи: за один день вы увидите всё самое интересное в горах и на прибрежной части курорта.

Насладитесь спокойной прогулкой и атмосферой предгорья, а также по желанию подниметесь на вершины на канатной дороге, зайдёте в археологический музей, зоопарк или понежитесь в термальном комплексе.
Описание экскурсии

«Красная Поляна» — фешенебельный горнолыжный курорт

Приглашаем вас в маленький посёлок у подножия Главного Кавказского хребта. Вы прогуляетесь по бульвару, осмотрите построенный по проекту французского архитектора городок и при желании подниметесь на канатной дороге на высоту 2200 метра, откуда открываются головокружительные панорамы.

«Роза Хутор» — альпийский курорт

Вы пройдёте по набережной реки Мзымты, окажетесь площади, где награждали олимпийцев, и прогуляетесь по Аллее чемпионов. Канатная дорога поднимет вас на 2320 метров над уровнем моря (по желанию).

Завершит поездку шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Организационные детали

  • Вечером накануне мы сообщим вам детали поездки
  • Мы встретим вас на одной из остановок в Адлере, Сириусе, а также у крупных отелей
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • В стоимость входит дегустация вина и мёда
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Важно

  • Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги
  • Вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог
  • Если у вас есть право на льготу, обязательно возьмите с собой подтверждающие документы

Цены на канатные дороги с 01.05 до 05.06

— Пик Роза Хутор: 2950 ₽ взр., 1800 ₽ дет., 2360 ₽ льготные
(высота 2320 м над у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)
— Родельбан + Пик Роза Хутор: 3650 ₽ взр, 2150 ₽ дет., льгот нет
(высота 2320 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + родельбан 1 круг + музей археологии)
— Олимпийская деревня. Роза Хутор: 1950 ₽ взр., 1200 ₽ дет., 1560 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка)
— Парк альпак + Олимпийская деревня. Роза хутор: 3150 ₽ взр., 2100 ₽ дети 7-14 лет, 900 ₽ дети 4-6 лет, 2760 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка + посещение парка альпак «Пача Мама» с экскурсией
— Панорама Красной Поляны (до 10.05): 2950 ₽ взр., 1750 ₽ дет., 2350 ₽ льготные (высота 2200 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)
— Маршрут Пушистый. Красная Поляна (до 10.05): 3950 ₽ взр., 2550 ₽ дет. 7-14 лет, льгот нет, дети 4-6 лет оплачивают только входные билеты на активности (высота 2200 метров над у. м., 3 гондольные канатки + 2 активности на выбор: альпаки, хаски, капибары, северные олени)
— Поляна 960 + капибары + хаски. Красная Поляна: 3300 ₽ взр., 2800 ₽ дети 7-14 лет, 2000 ₽ дети 4-6 лет, 3050 ₽ льготные (высота 960 метров н. у. м., 1 гондольная канатка + посещение мини-зоопарка «Капибара и друзья» + посещение хаски-центра

Средний чек на обед в ресторане — 1000 ₽ за чел.

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый500 ₽
Детский 7-14 лет500 ₽
Детский до 7 лет (без места)Бесплатно
Билет без подъёма/инвалиды 1гр/пенсионеры от 70лет (бесплатная канатка)1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере/Сириусе и на ближайших остановках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся
Леся — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2943 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой мы отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. У нас большой опыт в сочинском туризме, поэтому мы точно знаем, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!

500 ₽ за человека