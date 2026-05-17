Эта экскурсия — самый популярный формат среди гостей Сочи: за один день вы увидите всё самое интересное в горах и на прибрежной части курорта. Насладитесь спокойной прогулкой и атмосферой предгорья, а также по желанию подниметесь на вершины на канатной дороге, зайдёте в археологический музей, зоопарк или понежитесь в термальном комплексе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Красная Поляна» — фешенебельный горнолыжный курорт

Приглашаем вас в маленький посёлок у подножия Главного Кавказского хребта. Вы прогуляетесь по бульвару, осмотрите построенный по проекту французского архитектора городок и при желании подниметесь на канатной дороге на высоту 2200 метра, откуда открываются головокружительные панорамы.

«Роза Хутор» — альпийский курорт

Вы пройдёте по набережной реки Мзымты, окажетесь площади, где награждали олимпийцев, и прогуляетесь по Аллее чемпионов. Канатная дорога поднимет вас на 2320 метров над уровнем моря (по желанию).

Завершит поездку шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Организационные детали

Вечером накануне мы сообщим вам детали поездки

Мы встретим вас на одной из остановок в Адлере, Сириусе, а также у крупных отелей

Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса

В стоимость входит дегустация вина и мёда

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Важно

Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги

Вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог

Если у вас есть право на льготу, обязательно возьмите с собой подтверждающие документы

Цены на канатные дороги с 01.05 до 05.06

— Пик Роза Хутор: 2950 ₽ взр., 1800 ₽ дет., 2360 ₽ льготные

(высота 2320 м над у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)

— Родельбан + Пик Роза Хутор: 3650 ₽ взр, 2150 ₽ дет., льгот нет

(высота 2320 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + родельбан 1 круг + музей археологии)

— Олимпийская деревня. Роза Хутор: 1950 ₽ взр., 1200 ₽ дет., 1560 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка)

— Парк альпак + Олимпийская деревня. Роза хутор: 3150 ₽ взр., 2100 ₽ дети 7-14 лет, 900 ₽ дети 4-6 лет, 2760 ₽ льготные (высота 1170 метров н. у. м., 1 гондольная канатка + посещение парка альпак «Пача Мама» с экскурсией

— Панорама Красной Поляны (до 10.05): 2950 ₽ взр., 1750 ₽ дет., 2350 ₽ льготные (высота 2200 метров н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 кресельная)

— Маршрут Пушистый. Красная Поляна (до 10.05): 3950 ₽ взр., 2550 ₽ дет. 7-14 лет, льгот нет, дети 4-6 лет оплачивают только входные билеты на активности (высота 2200 метров над у. м., 3 гондольные канатки + 2 активности на выбор: альпаки, хаски, капибары, северные олени)

— Поляна 960 + капибары + хаски. Красная Поляна: 3300 ₽ взр., 2800 ₽ дети 7-14 лет, 2000 ₽ дети 4-6 лет, 3050 ₽ льготные (высота 960 метров н. у. м., 1 гондольная канатка + посещение мини-зоопарка «Капибара и друзья» + посещение хаски-центра

Средний чек на обед в ресторане — 1000 ₽ за чел.