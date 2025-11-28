Эта поездка — для тех, кто ищет не просто отдых, а настоящие приключения. Мы организуем для вас путешествие по самым впечатляющим уголкам Абхазии в составе небольшой группы. Вас ждёт яркая программа, полная контрастов: от шумных водопадов и завораживающих каньонов до знакомства с местным колоритом.

Описание экскурсии

Ключевые точки маршрута

Гагра и смотровая «Я люблю Гагру»

Знакомство с курортом начинается у знаменитой Колоннады в духе античности. Её массивные колонны и торжественные арки задают ритм всему путешествию.

Подвесной мост над рекой Бзыбь

Испытайте себя, перейдя шаткий деревянный мост. Он раскачивается от ветра и ваших шагов, открывая вид на бурлящую реку.

Голубое озеро

Уникальный водоём сапфирового оттенка. Вода в нём остаётся кристально чистой и неподвижной, словно отполированное зеркало.

Гегский водопад

Мощный поток низвергается с высоты 70 метров, а его брызги переливаются радугой.

Юпшарский каньон

Ущелье, образовавшееся после землетрясения. Местные называют его «Каменный мешок» за мрачную величественность.

Смотровая «Прощай, Родина»

Площадка с драматичными панорамными видами. Название говорит само за себя — отсюда открывается пронзительно красивый простор.

Легендарное озеро Рица

Жемчужина Кавказа. Изумрудная вода в обрамлении лесистых склонов создаёт картину абсолютной гармонии.

Молочный водопад

Вода белого оттенка, похожая на молоко. Эффект создаёт известняковая взвесь, вымываемая из горных пород.

Примерный тайминг

8:00 — встреча группы в согласованном месте в Сочи/Адлере

8:00–9:30 — трансфер до границы с Абхазией (пункт пропуска «Псоу»), прохождение паспортного контроля

10:00–10:20 — остановка у Гагрской Колоннады и смотровой площадки «Я люблю Гагру», фотосессия

10:40–11:00 — подвесной мост через реку Бзыбь

11:15–11:30 — Голубое озеро

11:30–12:00 — переезд через Юпшарский каньон с остановкой в самом узком месте («Каменный мешок»)

12:00–12:20 — остановка на смотровой площадке «Прощай, Родина»

12:40–14:10 — озеро Рица: прогулка, фотографии, обед (в кафе или самостоятельно)

14:10–15:10 — Гегский водопад

15:30–15:45 — Молочный водопад

17:00–17:30 — прохождение паспортного контроля на выезде из Абхазии

17:30–18:30 — трансфер в Адлер

Организационные детали

Поездка проходит на подготовленном автомобиле УАЗ

В стоимость входит трансфер и страховка

Дополнительно оплачивается: экосбор — 700 ₽ взрослый, — 200 ₽ дети 8-11 лет, обед в кафе (по желанию)

Правила пересечения русско-абхазской границы