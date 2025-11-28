Вас ждёт яркая программа, полная контрастов: от шумных водопадов и завораживающих каньонов до знакомства с местным колоритом.
Описание экскурсии
Ключевые точки маршрута
Гагра и смотровая «Я люблю Гагру»
Знакомство с курортом начинается у знаменитой Колоннады в духе античности. Её массивные колонны и торжественные арки задают ритм всему путешествию.
Подвесной мост над рекой Бзыбь
Испытайте себя, перейдя шаткий деревянный мост. Он раскачивается от ветра и ваших шагов, открывая вид на бурлящую реку.
Голубое озеро
Уникальный водоём сапфирового оттенка. Вода в нём остаётся кристально чистой и неподвижной, словно отполированное зеркало.
Гегский водопад
Мощный поток низвергается с высоты 70 метров, а его брызги переливаются радугой.
Юпшарский каньон
Ущелье, образовавшееся после землетрясения. Местные называют его «Каменный мешок» за мрачную величественность.
Смотровая «Прощай, Родина»
Площадка с драматичными панорамными видами. Название говорит само за себя — отсюда открывается пронзительно красивый простор.
Легендарное озеро Рица
Жемчужина Кавказа. Изумрудная вода в обрамлении лесистых склонов создаёт картину абсолютной гармонии.
Молочный водопад
Вода белого оттенка, похожая на молоко. Эффект создаёт известняковая взвесь, вымываемая из горных пород.
Примерный тайминг
8:00 — встреча группы в согласованном месте в Сочи/Адлере
8:00–9:30 — трансфер до границы с Абхазией (пункт пропуска «Псоу»), прохождение паспортного контроля
10:00–10:20 — остановка у Гагрской Колоннады и смотровой площадки «Я люблю Гагру», фотосессия
10:40–11:00 — подвесной мост через реку Бзыбь
11:15–11:30 — Голубое озеро
11:30–12:00 — переезд через Юпшарский каньон с остановкой в самом узком месте («Каменный мешок»)
12:00–12:20 — остановка на смотровой площадке «Прощай, Родина»
12:40–14:10 — озеро Рица: прогулка, фотографии, обед (в кафе или самостоятельно)
14:10–15:10 — Гегский водопад
15:30–15:45 — Молочный водопад
17:00–17:30 — прохождение паспортного контроля на выезде из Абхазии
17:30–18:30 — трансфер в Адлер
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном автомобиле УАЗ
- В стоимость входит трансфер и страховка
- Дополнительно оплачивается: экосбор — 700 ₽ взрослый, — 200 ₽ дети 8-11 лет, обед в кафе (по желанию)
Правила пересечения русско-абхазской границы
- Необходим действующий заграничный или внутренний паспорт
- Детям — оригинал свидетельства о рождении. Если у ребёнка 14+ уже имеется паспорт, то при переходе границы необходимо предъявить ещё и свидетельство о рождении
- Для выезда детей с совершеннолетними родственниками (старшие братья и сёстры, бабушки, дедушки и т. д.) необходимо иметь при себе нотариально заверенную доверенность на выезд от родителей
- Заранее проверьте возможные долги (штрафы, алименты, судебные решения приставов о взыскании) через службу ФССП и погасите их, иначе не пропустят