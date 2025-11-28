Мои заказы

Из Адлера - к Гегскому водопаду и озеру Рица

Путешествие по главным природным символам страны
Эта поездка — для тех, кто ищет не просто отдых, а настоящие приключения. Мы организуем для вас путешествие по самым впечатляющим уголкам Абхазии в составе небольшой группы.

Вас ждёт яркая программа, полная контрастов: от шумных водопадов и завораживающих каньонов до знакомства с местным колоритом.
Из Адлера - к Гегскому водопаду и озеру Рица© Алина
Из Адлера - к Гегскому водопаду и озеру Рица© Алина
Из Адлера - к Гегскому водопаду и озеру Рица© Алина

Описание экскурсии

Ключевые точки маршрута

Гагра и смотровая «Я люблю Гагру»

Знакомство с курортом начинается у знаменитой Колоннады в духе античности. Её массивные колонны и торжественные арки задают ритм всему путешествию.

Подвесной мост над рекой Бзыбь

Испытайте себя, перейдя шаткий деревянный мост. Он раскачивается от ветра и ваших шагов, открывая вид на бурлящую реку.

Голубое озеро

Уникальный водоём сапфирового оттенка. Вода в нём остаётся кристально чистой и неподвижной, словно отполированное зеркало.

Гегский водопад

Мощный поток низвергается с высоты 70 метров, а его брызги переливаются радугой.

Юпшарский каньон

Ущелье, образовавшееся после землетрясения. Местные называют его «Каменный мешок» за мрачную величественность.

Смотровая «Прощай, Родина»

Площадка с драматичными панорамными видами. Название говорит само за себя — отсюда открывается пронзительно красивый простор.

Легендарное озеро Рица

Жемчужина Кавказа. Изумрудная вода в обрамлении лесистых склонов создаёт картину абсолютной гармонии.

Молочный водопад

Вода белого оттенка, похожая на молоко. Эффект создаёт известняковая взвесь, вымываемая из горных пород.

Примерный тайминг

8:00 — встреча группы в согласованном месте в Сочи/Адлере
8:00–9:30 — трансфер до границы с Абхазией (пункт пропуска «Псоу»), прохождение паспортного контроля
10:00–10:20 — остановка у Гагрской Колоннады и смотровой площадки «Я люблю Гагру», фотосессия
10:40–11:00 — подвесной мост через реку Бзыбь
11:15–11:30 — Голубое озеро
11:30–12:00 — переезд через Юпшарский каньон с остановкой в самом узком месте («Каменный мешок»)
12:00–12:20 — остановка на смотровой площадке «Прощай, Родина»
12:40–14:10 — озеро Рица: прогулка, фотографии, обед (в кафе или самостоятельно)
14:10–15:10 — Гегский водопад
15:30–15:45 — Молочный водопад
17:00–17:30 — прохождение паспортного контроля на выезде из Абхазии
17:30–18:30 — трансфер в Адлер

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленном автомобиле УАЗ
  • В стоимость входит трансфер и страховка
  • Дополнительно оплачивается: экосбор — 700 ₽ взрослый, — 200 ₽ дети 8-11 лет, обед в кафе (по желанию)

Правила пересечения русско-абхазской границы

  • Необходим действующий заграничный или внутренний паспорт
  • Детям — оригинал свидетельства о рождении. Если у ребёнка 14+ уже имеется паспорт, то при переходе границы необходимо предъявить ещё и свидетельство о рождении
  • Для выезда детей с совершеннолетними родственниками (старшие братья и сёстры, бабушки, дедушки и т. д.) необходимо иметь при себе нотариально заверенную доверенность на выезд от родителей
  • Заранее проверьте возможные долги (штрафы, алименты, судебные решения приставов о взыскании) через службу ФССП и погасите их, иначе не пропустят

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 2146 туристов
Мы с командой гидов готовы помочь вам выбрать качественный и доступный отдых в Сочи, Грузии и Абхазии. Любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому клиенту. Внимательно изучаем ваши запросы и предлагаем варианты, которые обязательно порадуют и оставят только приятные и яркие впечатления.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
12 часов
51 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Исследовать край лесистых гор, водопадов и голубых озёр в мини-группе до 8 человек
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
2200 ₽ за человека
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
На машине
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
Завтра в 04:00
29 ноя в 04:00
14 850 ₽ за всё до 4 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)
На машине
6.5 часов
127 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
11 280 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере