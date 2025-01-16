скидка
50%
9 часов
Групповая
Гранд-тур по Красной Поляне
Вас ждет увлекательное путешествие по Красной Поляне с подъемом на канатной дороге и посещением живописных мест. Не упустите шанс увидеть всё своими глазами
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 янв в 10:00
900450₽ за человека
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
18 янв в 12:30
1000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
3500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 января 2025Отличный обзорный тур!
- ЕЕвгений16 января 2025Всем доброго дня! Данный тур обзорный, но весьма насыщенный. Знакомство происходит с 3 горнолыжными курортами. Вся информация понятна, очень понравилось.
- РРезеда29 декабря 2024Экскурсия была классной! Подойдет людям любого возраста. Спасибо!
- ААнастасия3 декабря 2024Экскурсия понравилась) успели посмотреть все. Рекомендую
- ООльга4 ноября 2024Спасибо все супер
- ДДарья30 октября 2024В основном заложены доп. Экскурсии с доп. Стоимостью. А остальным пришлось проводить время самим. Чисто проекта АТО на автобусе и посмотреть из окна, можно и за меньшие деньги)))
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Из Адлера по побережью и к вершинам»
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