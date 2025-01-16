Из Адлера по побережью и к вершинам – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Из Адлера по побережью и к вершинам» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
На автобусе
скидка
50%
280 отзывов
9 часов
Групповая
Гранд-тур по Красной Поляне
Вас ждет увлекательное путешествие по Красной Поляне с подъемом на канатной дороге и посещением живописных мест. Не упустите шанс увидеть всё своими глазами
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 янв в 10:00
900450 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
На автобусе
На микроавтобусе
37 отзывов
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
18 янв в 12:30
1000 за человека
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
На машине
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
18 янв в 10:00
19 янв в 10:00
3500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Из Адлера по побережью и к вершинам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  2. Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
  3. Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в январе 2025
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