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Моя любовь к горам не только питает мою душу, но и мотивирует меня жить настоящей, насыщенной жизнью. Также я аттестованный инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму России. За спиной — более ста сложных восхождений по всему миру — Грузия, Киргизия, Италия, Франция, Сербия, Испания, Бразилия, Аргентина, Таджикистан, Казахстан, Иран, Индия, Турция, бескрайняя Сибирь, Алтай, Кавказ, Ергаки, Полярный Урал, Хибины стали моим домом. Я стремлюсь поделиться этой страстью с другими и помочь им увидеть горы такими, какие они есть — великолепные, могучие и вдохновляющие. Мои звания и сертификации говорят о моём высоком профессионализме и богатом опыте в горных походах. Безопасность моих гостей для меня является священной, каждое приключение будет запоминающимся и безопасным. Поехали в горы со мной!