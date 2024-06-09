Приглашаю вас на яркий отдых в окрестностях Адлера — каньонинг по руслу реки.
Безопасность участников для меня главное, поэтому я проведу инструктаж, выдам специальное снаряжение и всё время буду рядом. Маршрут вы преодолеете пешком, вплавь и с высоты — будут прыжки. Вас ждёт путь длиной три километра и настоящее приключение!
Безопасность участников для меня главное, поэтому я проведу инструктаж, выдам специальное снаряжение и всё время буду рядом. Маршрут вы преодолеете пешком, вплавь и с высоты — будут прыжки. Вас ждёт путь длиной три километра и настоящее приключение!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Это доступный отдых, который не требует особой технической и физической подготовки, если рядом с вами опытный инструктор. Я — аттестованный инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму России — позабочусь о безопасности и помогу на сложных участках.
- Мы приедем в природный «аквапарк» — русло, которое проточила горная река. Я проведу инструктаж, покажу техники прыжка и выдам необходимое — гидрокостюм, гидроноски, страховочную систему с карабином и страховочным усом. Всё снаряжение сертифицировано UIAА (Международный союз альпинистских ассоциаций).
- Проверю, правильно ли вы надели гидрокостюм. Костюм будет мокрого типа — в таком почти невозможно утонуть.
- Дальше отправимся исследовать каньон! Переплывём участки с разным уровнем воды, где-то пройдём по берегу, где-то будем прыгать.
- Высота прыжка от двух до семи метров — ощущения невероятные! Но если вы поймёте, что прыжки не для вас — не проблема. Я использую страховочные системы и на верёвке спущу вас вниз. Иногда (по погодным условиям) прыгать нельзя никому — тогда мы все спустимся на верёвках.
- Каньонинг отлично подходит и для корпоративного тимбилдинга. Приключение поможет развить командный дух, укрепит отношения и создаст незабываемые воспоминания.
Примерный тайминг программы:
- Дорога в одну сторону — около часа из Адлера или Сочи (2 часа из Красной Поляны).
- Инструктаж перед началом каньона — 15–20 мин.
- Общая продолжительность маршрута — 3–4 часа (зависит от подготовки участников).
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 12 лет. При весе больше 120 кг — по запросу.
- Экскурсия проходит на 4-местном автомобиле Mitsubishi L200, либо на арендованном трансфере, если участников больше.
- По запросу заберу вас из Сочи или Красной Поляны.
- Могу провести экскурсию для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Адлере
Привет, я горный гид, чья страсть к горам не знает границ. Моё сердце бьётся в такт с природой, а каждый взгляд на величественные вершины заряжает меня энергией и жаждой приключений.Задать вопрос
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