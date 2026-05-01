Внушительный многоуровневый каскад среди ущелий и самшитовых рощ поражает своей красотой. Вы погуляете в тени деревьев, насладитесь шумом воды — и узнаете о связанных с водопадами легендах. Познакомитесь с обиходом адыгов и шапсугов. Пересечёте горную реку на внедорожниках. И побываете на традиционном адыгейском застолье.
Описание экскурсии
33 водопада
Живописный ручей Джегош течет прямо с горы, преодолевая на своем пути перекаты, чтобы сорваться вниз — и образовать завораживающий каскад из 33 водопадов. Вы полюбуетесь порогами и водоскатами, насладитесь пейзажами национального парка и отдохнёте в тени самшитов и дубов.
А ещё
Настоящий драйв в путешествие привнесёт переправа через реку Шахе на внедорожниках! Будет и гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, мёда, вина и чачи. А вечер запомнится яркими моментами — вас ждёт кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами.
Организационные детали
- В летнее время экскурсия с застольем проводится ежедневно. В осеннее, зимнее и весеннее время: по средам, субботам, воскресеньям — с кавказским застольем, во вторник и четверг — без застолья
- Основная информация даётся во время пути, но во время остановок гид сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
- Время в пути от Адлера — около 1,5 часов
- Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи в зимнее время, купальные принадлежности в летнее время (по желанию), бутылку воды
- Дети 14–17 лет должны иметь с собой паспорт (чтобы не платить за вход в национальный парк)
В стоимость включено
- Трансфер от КПП отеля или ближайшей остановки из Адлера, Сириуса (и обратно)
- Сопровождение профессионального гида
- Дегустации мёда, вина, сыра
Дополнительные расходы
- Обед/ужин по желанию — около 600 ₽ за чел.
- Экосбор в Сочинском нацпарке — 300 ₽ за чел.
- Переправа на ГАЗ-66/Урал/ЗИЛ — 700 ₽ за чел.
- Концерт на застолье — 700 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Детский до 5 лет (без места в автобусе)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 22336 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество.
