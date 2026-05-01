Внушительный многоуровневый каскад среди ущелий и самшитовых рощ поражает своей красотой. Вы погуляете в тени деревьев, насладитесь шумом воды — и узнаете о связанных с водопадами легендах. Познакомитесь с обиходом адыгов и шапсугов. Пересечёте горную реку на внедорожниках. И побываете на традиционном адыгейском застолье.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

33 водопада

Живописный ручей Джегош течет прямо с горы, преодолевая на своем пути перекаты, чтобы сорваться вниз — и образовать завораживающий каскад из 33 водопадов. Вы полюбуетесь порогами и водоскатами, насладитесь пейзажами национального парка и отдохнёте в тени самшитов и дубов.

А ещё

Настоящий драйв в путешествие привнесёт переправа через реку Шахе на внедорожниках! Будет и гастрономическая остановка — дегустация адыгейского сыра, мёда, вина и чачи. А вечер запомнится яркими моментами — вас ждёт кавказское гостеприимное застолье с весельем, музыкой и традиционными танцами.

Организационные детали

В летнее время экскурсия с застольем проводится ежедневно. В осеннее, зимнее и весеннее время: по средам, субботам, воскресеньям — с кавказским застольем, во вторник и четверг — без застолья

Основная информация даётся во время пути, но во время остановок гид сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время

Время в пути от Адлера — около 1,5 часов

Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными

Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи в зимнее время, купальные принадлежности в летнее время (по желанию), бутылку воды

Дети 14–17 лет должны иметь с собой паспорт (чтобы не платить за вход в национальный парк)

В стоимость включено

Трансфер от КПП отеля или ближайшей остановки из Адлера, Сириуса (и обратно)

Сопровождение профессионального гида

Дегустации мёда, вина, сыра

Дополнительные расходы