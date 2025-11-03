читать дальше

винодел Олег и Екатерина!



Начинается всё с посещения уютной семейной винодельни, где, правда, приобрести напиток нельзя, зато попробовать и насладиться вкусом местного вина вы сможете вдоволь. Дегустационный мастер-класс проведет очаровательная Екатерина, которая непременно угостит вас бутылочкой любимого напитка в дорогу!



Мы насладились камерной атмосферой экскурсии – в силу сезонности нас было всего четверо.



Далее по маршруту вы направитесь на мост и к источнику с богатым содержанием железа. Затем вас ждет смотровая площадка, мост в Ахштырском ущелье и сказочный водопад Желаний.



Экскурсия сопровождает выбором уникальных локаций: домашняя пышечная, традиционная сыроварня, рыбная ферма или ароматная пасека. Решаете сами, куда отправиться, а Олег бережно сопроводит вашу группу туда, куда пожелаете.



Хотите провести экскурсию по Адлеру весело, увлекательно и вкусно? Тогда эта поездка именно для вас!