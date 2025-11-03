Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Адлер на вкус
Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
Начало: В Адлере (автобусные остановки)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Погрузитесь в мир адыгов: природа, история, традиции и гастрономия в одном путешествии по Лазаревскому району
Начало: У вашего отеля в Адлере
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
16 800 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
На внедорожниках добраться до Гагры, Рицы, смотровых площадок и других живописных мест
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
1800 ₽ за человека
-
50%
Групповая
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
450 ₽
900 ₽ за человека
Групповая
Гостеприимная Абхазия: Рица, застолье и концерт - из Адлера (от КПП Псоу)
Отправиться в поездку по живописным местам с 4-часовой гастро - и развлекательной программой
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 ноября 2025Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный гид и одновременно младший
- ААнна24 августа 2025Попробовали Адлер на вкус, вкусный, рекомендую! Вино, мед, сыр, минеральная вода из живого источника.
Олег и Екатерина все достойно и заботливо продемонстрировали. Спасибо
- ААнтонина7 августа 2025Экскурсия прошло просто великолепно! 👌 Олег и Екатерина по-настоящему увлечены своим делом. Рассказывали очень интересно про семейное виноделие, угощали разными
- ННадежда29 мая 2025Экскурсия классная! Ездили семьей, все остались в восторге! Понравилось абсолютно все: локации, дегустации и общение с гидом, который рассказал про край, исторические данные. Спасибо за кайфовое время!
- ЛЛариса7 мая 2025Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная обстановка, обильное и изысканное
- ННадежда4 мая 2025Прекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужно для хорошего отдыха? Рекомендую.
- ЕЕлена25 марта 2025Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом заехали в рыбное хозяйство
- ООльга3 января 2025Мне очень понравилось, приеду снова запишусь еще. Таких дегустаций раньше не видела
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Кавказское шоу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Кавказское шоу" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 450 до 16 800 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Адлере на 2025 год по теме «Кавказское шоу», 324 ⭐ отзыва, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль