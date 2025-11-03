Мои заказы

Кавказское шоу – экскурсии в Адлере

Найдено 5 экскурсий в категории «Кавказское шоу» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Попробовать Адлер на вкус
На машине
5 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Адлер на вкус
Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
Начало: В Адлере (автобусные остановки)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Погрузитесь в мир адыгов: природа, история, традиции и гастрономия в одном путешествии по Лазаревскому району
Начало: У вашего отеля в Адлере
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
16 800 ₽ за всё до 3 чел.
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
На машине
Джиппинг
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
На внедорожниках добраться до Гагры, Рицы, смотровых площадок и других живописных мест
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
1800 ₽ за человека
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
На автобусе
9 часов
-
50%
310 отзывов
Групповая
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
450 ₽900 ₽ за человека
Гостеприимная Абхазия: Рица, застолье и концерт - из Адлера (от КПП Псоу)
На автобусе
13 часов
Групповая
Гостеприимная Абхазия: Рица, застолье и концерт - из Адлера (от КПП Псоу)
Отправиться в поездку по живописным местам с 4-часовой гастро - и развлекательной программой
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 ноября 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный гид и одновременно младший
    читать дальше

    винодел Олег и Екатерина!

    Начинается всё с посещения уютной семейной винодельни, где, правда, приобрести напиток нельзя, зато попробовать и насладиться вкусом местного вина вы сможете вдоволь. Дегустационный мастер-класс проведет очаровательная Екатерина, которая непременно угостит вас бутылочкой любимого напитка в дорогу!

    Мы насладились камерной атмосферой экскурсии – в силу сезонности нас было всего четверо.

    Далее по маршруту вы направитесь на мост и к источнику с богатым содержанием железа. Затем вас ждет смотровая площадка, мост в Ахштырском ущелье и сказочный водопад Желаний.

    Экскурсия сопровождает выбором уникальных локаций: домашняя пышечная, традиционная сыроварня, рыбная ферма или ароматная пасека. Решаете сами, куда отправиться, а Олег бережно сопроводит вашу группу туда, куда пожелаете.

    Хотите провести экскурсию по Адлеру весело, увлекательно и вкусно? Тогда эта поездка именно для вас!

    Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительныйЭто не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
  • А
    Анна
    24 августа 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Попробовали Адлер на вкус, вкусный, рекомендую! Вино, мед, сыр, минеральная вода из живого источника.
    Олег и Екатерина все достойно и заботливо продемонстрировали. Спасибо
  • А
    Антонина
    7 августа 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Экскурсия прошло просто великолепно! 👌 Олег и Екатерина по-настоящему увлечены своим делом. Рассказывали очень интересно про семейное виноделие, угощали разными
    читать дальше

    сортами вина и вкусняшками 😋. С небольшой группой посетили локации маршруша, побывали на смотровой площадке аэропорта! Хочется пожелать Олегу и Екатерине дальнейшего процветания и успехов в их совместном деле! ❤️ Рекомендую всем побывать в этом увлекательном путешествии! 🧭

  • Н
    Надежда
    29 мая 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Экскурсия классная! Ездили семьей, все остались в восторге! Понравилось абсолютно все: локации, дегустации и общение с гидом, который рассказал про край, исторические данные. Спасибо за кайфовое время!
  • Л
    Лариса
    7 мая 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная обстановка, обильное и изысканное
    читать дальше

    угощение. Интересный рассказ о винах, традициях, достопримечательностях. Рисовали вином, мастерили свечи, кормили кроликов. Ребенку подарили живую улитку. Привезли ее домой, стала нашим домашним питомцем. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Успехов вам в бизнесе, побольше туристов!

    Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютнаяБольшое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютнаяБольшое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная
  • Н
    Надежда
    4 мая 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Прекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужно для хорошего отдыха? Рекомендую.
    Прекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужноПрекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужноПрекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужноПрекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужно
  • Е
    Елена
    25 марта 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом заехали в рыбное хозяйство
    читать дальше

    (только магазин), на пасеку (взбитый мед просто волшебный!) и в сыроварню (вкусно и очень дорого), а также в лес, где местные жители приделали к трубе из минерального источника кран - попить минералки.
    Посмотрели красивые виды, в лесу умилились подснежникам. Разочаровал только подвесной мост - я-таки по наивности думала, будет Скай парк… Но это уже была бы совсем другая история, да - там дорого платить за вход, и нужно время на осмотр.
    В целом, впечатления остались приятные, день прошел на "ура", всю дорогу щедро наливали, угощали и обихаживали. Спасибо радушным хозяевам!

    Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. ПотомКатерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. ПотомКатерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. ПотомКатерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. ПотомКатерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. ПотомКатерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом
  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Мне очень понравилось, приеду снова запишусь еще. Таких дегустаций раньше не видела

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Кавказское шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Попробовать Адлер на вкус
  2. Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
  3. К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)
  4. Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
  5. Гостеприимная Абхазия: Рица, застолье и концерт - из Адлера (от КПП Псоу)
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Ресторан «Гагрипш»
  7. Олимпийский Парк
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Крепость Абаата
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Кавказское шоу" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 450 до 16 800 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Адлере на 2025 год по теме «Кавказское шоу», 324 ⭐ отзыва, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль