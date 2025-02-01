Вам предстоит путешествие в долину реки Шахе.
Вы посетите первые чайные плантации, заложенные в Сочи Иудой Ивановичем Кошманом, увидите его скромный домик, продегустируете сладкую медовуху и отведаете блинов с местным чаем и традиционным каштановым медом.
Вы посетите первые чайные плантации, заложенные в Сочи Иудой Ивановичем Кошманом, увидите его скромный домик, продегустируете сладкую медовуху и отведаете блинов с местным чаем и традиционным каштановым медом.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Мы посетим: домик И. И. Кошмана, водопады на левом притоке реки Дагомыс, пасеку, храм в действующем Мужском монастыре, святые источники — купель, смотровую площадку над ущельем реки Шахе.
Вы познакомитесь со сказочной природой ущелья реки Шахе, ощутите на себе брызги водопадов, зрительно воспарите над Белым крылом Фишта. Вас ждет обед в уютном ресторане над обрывом реки, а на последок вы сможете посетить знаменитые Дагомысские корыта и попариться в баньке.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость экскурсии
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в домик Кошмана — 50 руб. /чел.
- Дегустация чая — 250 руб. /чел.
- Вход в Сочинский национальный парк (Дагомысские корыта) — 200 руб. /чел., дети до 18 лет бесплатно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Известия»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 3076 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и имеет спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.Задать вопрос
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