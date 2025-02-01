Вам предстоит путешествие в долину реки Шахе. Вы посетите первые чайные плантации, заложенные в Сочи Иудой Ивановичем Кошманом, увидите его скромный домик, продегустируете сладкую медовуху и отведаете блинов с местным чаем и традиционным каштановым медом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы посетим: домик И. И. Кошмана, водопады на левом притоке реки Дагомыс, пасеку, храм в действующем Мужском монастыре, святые источники — купель, смотровую площадку над ущельем реки Шахе.

Вы познакомитесь со сказочной природой ущелья реки Шахе, ощутите на себе брызги водопадов, зрительно воспарите над Белым крылом Фишта. Вас ждет обед в уютном ресторане над обрывом реки, а на последок вы сможете посетить знаменитые Дагомысские корыта и попариться в баньке.

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Дополнительные расходы