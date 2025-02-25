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просто лучший, спасибо за атмосферу! В классной компании 10 часов пролетели как 3. P.S. на задних местах (в багажнике) уаза довольно тесновато, но у нас проблем в принципе не возникло, было много остановок и на каждой группы ребят менялись:) Просто имейте ввиду, что такой формат поездки рассчитан скорее на молодых ребят и девушек. Пожилым людям или, например, с детьми, наверно лучше поискать что-то более комфортабельное.