Фотопрогулка
до 4 чел.
Горы и море за 1 день
Уникальная возможность увидеть горы и море за один день! Посетите Ахштырский каньон, Красную Поляну и Олимпийский парк с профессиональной фотосессией
«В осенне-весеннее время в горах может быть прохладно, поэтому рекомендуем взять тёплые вещи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Авторский джип-тур «Весенняя сказка на озере Рица»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Расписание: Ежедневно 6-00, 6-30, 7-30 (время сбора зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:30
от 1600 ₽ за человека
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
«Например, весной в нем цветёт знаменитая магнолия»
Сегодня в 16:00
13 мар в 16:00
8500 ₽
9444 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина25 февраля 2025Отличная экскурсия!) Но не было, заявленного в описании, мандаринового сада. А так в остальном нам все понравилось!!
- ННикита7 февраля 2025Замечательная экскурсия! За такой короткий срок посетили столько прекрасных мест, пообщались с интересными людьми, наделали кучу крутых фотографий:) Гид-водитель Андроник -
- ННаталья4 января 2025Ездили с Настей 03.01.2025 на Красную Поляну, а потом по Сириусу. Начали экскурсию в 9 часов утра, а закончили в
- ВВладимир18 августа 2024Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод, которого только можно найти!!! Фантастическая экскурсия и просто потрясающее отношение!!! Фото, видео- атмосфера, просто нет слов, чтобы передать все те эмоции, которые подарила Настя! Огромное спасибо!!!
- ААлевтина28 июня 2024Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Весенние»
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