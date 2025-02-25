Экскурсии в Адлере весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Адлере, цены от 1600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
На машине
7 часов
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Горы и море за 1 день
Уникальная возможность увидеть горы и море за один день! Посетите Ахштырский каньон, Красную Поляну и Олимпийский парк с профессиональной фотосессией
«В осенне-весеннее время в горах может быть прохладно, поэтому рекомендуем взять тёплые вещи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Весенняя сказка на озере Рица»
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
472 отзыва
Групповая
Авторский джип-тур «Весенняя сказка на озере Рица»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Расписание: Ежедневно 6-00, 6-30, 7-30 (время сбора зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:30
от 1600 ₽ за человека
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Пешая
1 час
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
«Например, весной в нем цветёт знаменитая магнолия»
Сегодня в 16:00
13 мар в 16:00
8500 ₽9444 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    25 февраля 2025
    Авторский джип-тур «Весенняя сказка на озере Рица»
    Отличная экскурсия!) Но не было, заявленного в описании, мандаринового сада. А так в остальном нам все понравилось!!
  • Н
    Никита
    7 февраля 2025
    Авторский джип-тур «Весенняя сказка на озере Рица»
    Замечательная экскурсия! За такой короткий срок посетили столько прекрасных мест, пообщались с интересными людьми, наделали кучу крутых фотографий:) Гид-водитель Андроник -
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    просто лучший, спасибо за атмосферу! В классной компании 10 часов пролетели как 3. P.S. на задних местах (в багажнике) уаза довольно тесновато, но у нас проблем в принципе не возникло, было много остановок и на каждой группы ребят менялись:) Просто имейте ввиду, что такой формат поездки рассчитан скорее на молодых ребят и девушек. Пожилым людям или, например, с детьми, наверно лучше поискать что-то более комфортабельное.

  • Н
    Наталья
    4 января 2025
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Ездили с Настей 03.01.2025 на Красную Поляну, а потом по Сириусу. Начали экскурсию в 9 часов утра, а закончили в
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    6 вечера. Настя была готова продолжать. Но мы получили огромное количество впечатлений и порядком устали. Настя много рассказала о местах по дороге на Красную Поляну о курортах. Заезжали в разные интересные локации. Много фотографировались, поднялись на подьемнике. Прогулялись по Роза Хутор. Настя с любовью рассказывает о Сириусе. Она хороший водитель, с ней комфортно ехать. Когда меня спросят кого бы я порекомендовала, я посоветую её.

  • В
    Владимир
    18 августа 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод, которого только можно найти!!! Фантастическая экскурсия и просто потрясающее отношение!!! Фото, видео- атмосфера, просто нет слов, чтобы передать все те эмоции, которые подарила Настя! Огромное спасибо!!!
  • А
    Алевтина
    28 июня 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!
    Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!Великолепная экскурсия и великолепная Анастасия!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
  2. Авторский джип-тур «Весенняя сказка на озере Рица»
  3. Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в марте 2025
Сейчас в Адлере в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 477 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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