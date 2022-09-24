Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Идеальный тур для любителей рыбной ловли. Если вы еще не рыбачили в открытом море, нужно срочно это исправить. Мы предоставим все, что нужно – спиннинги, снасти. К тому же знаем самые «клёвые» места–рыбацкое судно оборудовано эхолотом! Попробуйте поймать барабулю, кефаль и даже черноморскую акулу. А капитан тут же приготовит ваш улов на сковороде. Не рыбакам тоже будет интересно. Пока одни кидают удочки, другие могут загорать, смотреть на близко проплывающих дельфинов и купаться в открытом море.
Мы забираем вас в пределах Олимпийскго парка. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 часов
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги капитана.
Трансфер по Олимпийскому парку в Адлере туда и обратно
Что не входит
Трансфер с других районов Адлера, Сочи, Красной поляны.
Питание
Место начала и завершения?
Олимпийский парк, Адлер, Морской Бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Рыбалка проводится каждый день.
Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день.
На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года.
Вы можете взять с собой еду и напитки.
Мы забираем вас в пределах Олимпийскго парка. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от погодных условий.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.