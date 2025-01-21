Вы посетите все главные места Сочи и раскроете самые интересные факты истории и культуры города. Я расскажу о временах греческих мореплавателей и о том, как здесь строился «социалистический рай». А также о флоре, фауне, геологии и гастрономических традициях нашего живописного региона!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
И это все — Сочи!
Вы рассмотрите «визитные карточки» центра города, оцените олимпийские объекты и насладитесь величественными горами Красной Поляны. Итак, в программе экскурсии:
- Золотая миля Сочи — часть города, где сосредоточены все самые известные достопримечательности. Вы увидите здесь морской порт, набережную реки Сочи, пляж Ривьера, Южный мол и санаторий Орджоникидзе. А также услышите, какие события происходили в этих местах и чем они известны сегодня.
- Олимпийский парк — я покажу самые любопытные спортивные объекты, построенные к Олимпиаде. Вы рассмотрите арены Ледяной куб и Шайба, Поющий фонтан и дворец спорта Большой. Кроме того, раскроете, как Олимпийские игры изменили жизнь Сочи.
- Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы. Вы сможете прогуляться по подвесному мосту, прокатится на троллее и совершить прыжок с высоты.
- Красная Поляна и Роза Хутор — проехав по дороге, пролегающей у подножия отвесных скал, вы окажетесь в «маленькой Швейцарии». Погуляете по набережной в долине горной реки и насладитесь фантастическими видами со смотровой площадки.
Организационные детали
- Трансфер из отеля (Сочи, Адлер, Хоста) и обратно включен в стоимость
- За доплату мы можем забрать вас из Красной Поляны (Роза Хутро, 560 м) – 1500 рублей
- В Красной Поляне можно остановиться на обед. Средний чек в ресторане — от 700 рублей на человека.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— Скайпарк (посещение по желанию) — от 1900 руб. /чел.
— канатная дорога Роза Хутор (посещение по желанию) — от 2450 руб. /чел. Предусмотрены льготы для людей старше 60 лет (нужен документ) и детей 6-14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 1028 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ян. Я родился в Сочи, много лет работаю в сфере туризма, знаю огромное количество интересных мест и отлично владею историей родного региона. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
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