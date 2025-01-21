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Вы посетите все главные места Сочи и раскроете самые интересные факты истории и культуры города. Я расскажу о временах греческих мореплавателей и о том, как здесь строился «социалистический рай». А также о флоре, фауне, геологии и гастрономических традициях нашего живописного региона!