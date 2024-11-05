Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах

Испытать трансформацию тела и духа и полюбоваться захватывающими дух пейзажами
Виа феррата даёт возможность почувствовать себя альпинистом даже новичку без опыта и навыков. Вы испытаете свои силы на подъёме по отвесной скале в компании опытного инструктора. Преодолеете страх, ощутите прилив адреналина и яркие, ни на что не похожие эмоции. А бонусом станет невероятный вид с высоты Орлиных скал.
Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

Путь к себе

Мы привезём вас на место старта, проведём инструктаж и выдадим необходимое снаряжение. А затем начнём восхождение! Вас ждёт пять этапов маршрута — на каждом вы не только испытаете свои физические навыки, но и пройдёте небольшое путешествие к самопознанию. Высвободите новую энергию, переосмыслите свои возможности и обретёте новую уверенность в себе после достижения цели.

Покорение скалы

На всём маршруте проложен страховочный трос, есть скобы, ступеньки и лестницы, вбитые в скалу. Мы будем преодолевать отвесные участки скалы, останавливаться на смотровых площадках и конечно, сделаем множество фотографий. В конце пути поднимемся на самую высокую точку Агурского ущелья, насладимся отдыхом и полюбуемся видами на окружающие горы и долину реки Агур.

О маршруте:

  • время прохождения: 4–6 часов
  • общая протяженность маршрута — 2500 м, скальная часть — 1000 м
  • перепад высот — 340 м

Организационные детали

  • Интенсивность нагрузки — средняя. Если вы сомневаетесь, подходит ли вам маршрут, свяжитесь с нами
  • Оптимальный возраст детей — от 12 лет
  • Вас будут сопровождать два опытных инструктора

В стоимость включено

  • страховочное оборудование высочайшего класса
  • шлем для скалолазания
  • сертификат о прохождении маршрута
  • фото- и видеосопровождение
  • трансфер до места старта и обратно

ежедневно в 09:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Энергетиков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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