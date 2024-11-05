Виа феррата даёт возможность почувствовать себя альпинистом даже новичку без опыта и навыков. Вы испытаете свои силы на подъёме по отвесной скале в компании опытного инструктора. Преодолеете страх, ощутите прилив адреналина и яркие, ни на что не похожие эмоции. А бонусом станет невероятный вид с высоты Орлиных скал.

Описание экскурсии

Путь к себе

Мы привезём вас на место старта, проведём инструктаж и выдадим необходимое снаряжение. А затем начнём восхождение! Вас ждёт пять этапов маршрута — на каждом вы не только испытаете свои физические навыки, но и пройдёте небольшое путешествие к самопознанию. Высвободите новую энергию, переосмыслите свои возможности и обретёте новую уверенность в себе после достижения цели.

Покорение скалы

На всём маршруте проложен страховочный трос, есть скобы, ступеньки и лестницы, вбитые в скалу. Мы будем преодолевать отвесные участки скалы, останавливаться на смотровых площадках и конечно, сделаем множество фотографий. В конце пути поднимемся на самую высокую точку Агурского ущелья, насладимся отдыхом и полюбуемся видами на окружающие горы и долину реки Агур.

О маршруте:

время прохождения: 4–6 часов

общая протяженность маршрута — 2500 м, скальная часть — 1000 м

перепад высот — 340 м

Организационные детали

Интенсивность нагрузки — средняя. Если вы сомневаетесь, подходит ли вам маршрут, свяжитесь с нами

Оптимальный возраст детей — от 12 лет

Вас будут сопровождать два опытных инструктора

В стоимость включено