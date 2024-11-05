Виа феррата даёт возможность почувствовать себя альпинистом даже новичку без опыта и навыков. Вы испытаете свои силы на подъёме по отвесной скале в компании опытного инструктора. Преодолеете страх, ощутите прилив адреналина и яркие, ни на что не похожие эмоции. А бонусом станет невероятный вид с высоты Орлиных скал.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00
Описание экскурсии
Путь к себе
Мы привезём вас на место старта, проведём инструктаж и выдадим необходимое снаряжение. А затем начнём восхождение! Вас ждёт пять этапов маршрута — на каждом вы не только испытаете свои физические навыки, но и пройдёте небольшое путешествие к самопознанию. Высвободите новую энергию, переосмыслите свои возможности и обретёте новую уверенность в себе после достижения цели.
Покорение скалы
На всём маршруте проложен страховочный трос, есть скобы, ступеньки и лестницы, вбитые в скалу. Мы будем преодолевать отвесные участки скалы, останавливаться на смотровых площадках и конечно, сделаем множество фотографий. В конце пути поднимемся на самую высокую точку Агурского ущелья, насладимся отдыхом и полюбуемся видами на окружающие горы и долину реки Агур.
О маршруте:
- время прохождения: 4–6 часов
- общая протяженность маршрута — 2500 м, скальная часть — 1000 м
- перепад высот — 340 м
Организационные детали
- Интенсивность нагрузки — средняя. Если вы сомневаетесь, подходит ли вам маршрут, свяжитесь с нами
- Оптимальный возраст детей — от 12 лет
- Вас будут сопровождать два опытных инструктора
В стоимость включено
- страховочное оборудование высочайшего класса
- шлем для скалолазания
- сертификат о прохождении маршрута
- фото- и видеосопровождение
- трансфер до места старта и обратно
ежедневно в 09:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Энергетиков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Адлере
Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий, и я — организатор походов. Наша команда состоит из опытнейших инструкторов, которые уже более 10 лет занимаются организацией активного отдыха в горах. Мы гордимсяЗадать вопрос
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