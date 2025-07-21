Мои заказы

Экскурсии в Агурское ущелье из Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Агурское ущелье» в Адлере, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Пешая
5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
2 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
Пешая
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
Почувствуйте себя альпинистом на Орлиных скалах! Преодолейте страх, ощутите адреналин и насладитесь видами. Подходит для всех от 12 лет
Начало: На ул. Энергетиков
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
2 авг в 09:00
9000 ₽ за человека
Яркие краски Сочи
На машине
5 часов
Водная прогулка
Яркие краски Сочи
Из Адлера - на гору Ахун и морскую прогулку
Завтра в 09:30
2 авг в 09:30
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    21 июля 2025
    Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
    Я новичок в скалолазование. Для меня это был совершенно новый опыт. Получила море удовольствия, положительных эмоций, энергии. Благодарю Виталия за
    читать дальше

    организацию и чудесный скалолазный курс на трассе Виа Феррата. Инструктор замечательно объясняет технические моменты. В целом, курс считаю полезным, для любого уровня. Буду вспоминать с теплом!

  • К
    Кристина
    5 июня 2025
    Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
    Невероятные эмоции, пока самое лучшее приключение в жизни. Прекрасные виды. Ощущение, что перезагрузила мозг – все бытовые проблемы остались где-то там, внизу. Инструктор Виталий помогал и поддерживал, когда было тяжело. Спасибо за крутейший опыт! Однозначно вернемся.
    Невероятные эмоции, пока самое лучшее приключение в жизни. Прекрасные видыНевероятные эмоции, пока самое лучшее приключение в жизни. Прекрасные видыНевероятные эмоции, пока самое лучшее приключение в жизни. Прекрасные виды
  • Д
    Дарья
    30 апреля 2025
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    У нас был прекрасный проводник Владислав. Поход в его компании был познавательным, легким и приятным. Влад проявил максимум заботы к
    читать дальше

    нам, в его компании можно пойти и на более дальные дистанции, все пройдет на высшем уровне! Мы приятно были удивлены не только живописными пейзажами национального парка, но и глубокими знаниями истории и растений местности нашего экскурсовода. Приятно иметь дело с профессионалами!

  • Л
    Лариса
    10 марта 2025
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Даниил действительно человек знающий и влюбленный в свой край. Слушать его очень приятно, информация интересная, поэтому запоминается. Маршрут необычный, места потрясающей красоты! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Агурское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  2. Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
  3. Яркие краски Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Олимпийский Парк
  7. Набережная
  8. Ущелье Ахцу
  9. Самое главное
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2025
Сейчас в Адлере в категории "Агурское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Агурское ущелье», 50 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь