Индивидуальная
до 15 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
2 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Преодоление себя: виа феррата на Орлиных скалах
Почувствуйте себя альпинистом на Орлиных скалах! Преодолейте страх, ощутите адреналин и насладитесь видами. Подходит для всех от 12 лет
Начало: На ул. Энергетиков
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
2 авг в 09:00
9000 ₽ за человека
Водная прогулка
Яркие краски Сочи
Из Адлера - на гору Ахун и морскую прогулку
Завтра в 09:30
2 авг в 09:30
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория21 июля 2025Я новичок в скалолазование. Для меня это был совершенно новый опыт. Получила море удовольствия, положительных эмоций, энергии. Благодарю Виталия за
- ККристина5 июня 2025Невероятные эмоции, пока самое лучшее приключение в жизни. Прекрасные виды. Ощущение, что перезагрузила мозг – все бытовые проблемы остались где-то там, внизу. Инструктор Виталий помогал и поддерживал, когда было тяжело. Спасибо за крутейший опыт! Однозначно вернемся.
- ДДарья30 апреля 2025У нас был прекрасный проводник Владислав. Поход в его компании был познавательным, легким и приятным. Влад проявил максимум заботы к
- ЛЛариса10 марта 2025Даниил действительно человек знающий и влюбленный в свой край. Слушать его очень приятно, информация интересная, поэтому запоминается. Маршрут необычный, места потрясающей красоты! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Агурское ущелье»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2025
Сейчас в Адлере в категории "Агурское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Агурское ущелье», 50 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь