Путешествие по национальному парку: из Адлера - на озеро Рица

По главным живописным локациям Абхазии - в небольшой группе с местным жителем
Абхазия — страна удивительной природной красоты. Предлагаем вам отправиться в комфортной мини-группе по её основным местам. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии доставим обратно. На пути вы встретите ущелья и каньоны, горные реки и озёра, водопады и леса.

Уверены, вы ещё долго с теплотой будете вспоминать этот день, насыщенный ярким красками и впечатлениями.
Описание экскурсии

Поездка пройдёт по такому маршруту:

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Мандариновый сад
  • Бзыбское ущелье
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Дегустация абхазской продукции (по желанию)
  • Стеклянный мост
  • Качели над рекой Бзыбь
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Водопад Мужские слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица

В дороге вас будет сопровождать гид-водитель нашей команды. Он расскажет об особенностях местной жизни, обычаях и культуре своей страны.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе марки Ford, Toyota, Volkswagen и страховка
  • Экскурсия доступна для граждан РФ, Беларуси и Казахстана. Для пересечения границы необходимо при себе иметь оригиналы документов (паспорт или загранпаспорт)

Дополнительные расходы:

  • экосбор в Рицинском нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка с 8 до 12 лет
  • полёт на зиплайне — 1000 ₽ (по желанию)
  • катание на катамаранах по Рице — 500 ₽ (по желанию)
  • обед — по желанию

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 1463 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела — и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

