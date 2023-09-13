Пройти сквозь колхидский лес, спуститься в сухой каньон и устроить пикник на лугу с видом на горы
Залезть на большой валун, кидать камни в реку, смотреть, как улитка везёт свой домик или убегать от огромной стрекозы. Жарить зефирки на костре и подбрасывать в него палочки.
У детей на природе появляется много важных дел! Мы отправимся в живописные окрестности реки Псахо, где совершим несложный треккинг. Вы отлично отдохнёте среди разнообразных пейзажей.
У детей на природе появляется много важных дел! Мы отправимся в живописные окрестности реки Псахо, где совершим несложный треккинг. Вы отлично отдохнёте среди разнообразных пейзажей.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Это индивидуальный поход, поэтому точный маршрут выстраивается в соответствии с возрастом, физподготовкой и пожеланиями участников. Но, какими бы они ни были, мы проведём вас по красивым местам.
Мы пойдём вдоль берегов живописной реки Псахо. На нашем пути будут колхидские леса и цветочные луга, пасущиеся лошадки и коровы. Мы спустимся в сухой каньон и пройдём меж каменных глыб. А на одной из полян с видом на горы можем устроить пикник!
Кому подойдёт этот поход
Родителям с детьми всех возрастов. Самые маленькие — располагаются в рюкзаках-переносках, дети постарше — 3–6 лет — идут пешком. Непродолжительные переходы и интересные природные объекты по пути обеспечат комфортный темп, который мы можем менять в зависимости от ваших предпочтений и возможностей.
Организационные детали
- Время начала и завершения — по согласованию с участниками. Можно начать в 9:00, а вернуться до 18:00.
- Продолжительность пешей части 4–6 часов
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
- Вам нужно самостоятельно добраться до места старта на такси или своём авто
- Перед выходом гид проведёт инструктаж по технике безопасности на маршруте. Все участники подписывают инструкцию и соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности.
Обязательные доплаты на каждого участника
- Пропуск в Сочинский нацпарк — 200 руб.
- Снаряжение в прокат (если нет своего) — 1200 руб. (треккинговые палки, рюкзак, дождевик, сидушка)
Дополнительные опции (по желанию)
- Трансфер — около 3000 руб. туда-обратно из Адлера
- Рюкзак для переноски ребёнка — 600 руб.
- Ланчбокс — 1300 руб. (сэндвич с мясом и овощами, шоколад, яблоко, злаковый батончик, морс, вода, салфетки)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс — ваша команда гидов в Адлере
Всем привет! Я родился и вырос в Сочи в туристической семье. Моя мама водила группы Интуриста в Приэльбрусье ещё в советские годы. Я провёл много времени, исследуя горы Сочи и Красной Поляны в самых разных форматах: горный туризм, альпинизм, скалолазание, сплавы по рекам, спелеология, каньонинг, скитур, волонтёрство в научном отделе Кавказского заповедника. Работаю гидом с 2014 года. Вместе с командой профессионалов провожу маршруты в разных горных районах нашей страны.
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