Залезть на большой валун, кидать камни в реку, смотреть, как улитка везёт свой домик или убегать от огромной стрекозы. Жарить зефирки на костре и подбрасывать в него палочки. У детей на природе появляется много важных дел! Мы отправимся в живописные окрестности реки Псахо, где совершим несложный треккинг. Вы отлично отдохнёте среди разнообразных пейзажей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это индивидуальный поход, поэтому точный маршрут выстраивается в соответствии с возрастом, физподготовкой и пожеланиями участников. Но, какими бы они ни были, мы проведём вас по красивым местам.

Мы пойдём вдоль берегов живописной реки Псахо. На нашем пути будут колхидские леса и цветочные луга, пасущиеся лошадки и коровы. Мы спустимся в сухой каньон и пройдём меж каменных глыб. А на одной из полян с видом на горы можем устроить пикник!

Кому подойдёт этот поход

Родителям с детьми всех возрастов. Самые маленькие — располагаются в рюкзаках-переносках, дети постарше — 3–6 лет — идут пешком. Непродолжительные переходы и интересные природные объекты по пути обеспечат комфортный темп, который мы можем менять в зависимости от ваших предпочтений и возможностей.

Организационные детали

Время начала и завершения — по согласованию с участниками. Можно начать в 9:00, а вернуться до 18:00.

Продолжительность пешей части 4–6 часов

Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Вам нужно самостоятельно добраться до места старта на такси или своём авто

Перед выходом гид проведёт инструктаж по технике безопасности на маршруте. Все участники подписывают инструкцию и соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности.

Обязательные доплаты на каждого участника

Пропуск в Сочинский нацпарк — 200 руб.

Снаряжение в прокат (если нет своего) — 1200 руб. (треккинговые палки, рюкзак, дождевик, сидушка)

Дополнительные опции (по желанию)