Вас ждёт насыщенная прогулка — за один день вы увидите отвесные скалы и горные ущелья, величественные Дзыхринский и Ахштырский каньоны. Полюбуетесь бурными водами Мзымты, пройдёте по таинственному колхидскому лесу. Мы остановимся на нескольких смотровых площадках — классные фотографии обеспечены. А я поделюсь с вами историей этих мест.

Описание экскурсии

Насладимся видом на отвесные двухсотметровые Корабельные скалы и пройдём по подвесному мосту над бурной Мзымтой

Поднимемся на Корабельные скалы, где вы увидите долину реки Мзымта и Ахштырский каньон с высоты 200 метров над уровнем моря

Посмотрим на знаменитый «Скайпарк» с разных сторон — и понаблюдаем, как гости парка совершают прыжки

Прогуляемся по тропе через Дзыхринский каньон и полюбуемся колхидским лесом

А ещё поговорим об ответвлении Шёлкового пути и периоде Византийской империи в Сочи. Я поделюсь с вами историей посёлка Ахштырь и расскажу, как строилась дорога в посёлок Красная Поляна.

Организационные детали

Маршрут несложный и доступен для прохождения при наличии базовой физической подготовки. Если у вас есть сомнения — свяжитесь со мной перед бронированием.