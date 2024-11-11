Вас ждёт насыщенная прогулка — за один день вы увидите отвесные скалы и горные ущелья, величественные Дзыхринский и Ахштырский каньоны. Полюбуетесь бурными водами Мзымты, пройдёте по таинственному колхидскому лесу. Мы остановимся на нескольких смотровых площадках — классные фотографии обеспечены. А я поделюсь с вами историей этих мест.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
- Насладимся видом на отвесные двухсотметровые Корабельные скалы и пройдём по подвесному мосту над бурной Мзымтой
- Поднимемся на Корабельные скалы, где вы увидите долину реки Мзымта и Ахштырский каньон с высоты 200 метров над уровнем моря
- Посмотрим на знаменитый «Скайпарк» с разных сторон — и понаблюдаем, как гости парка совершают прыжки
- Прогуляемся по тропе через Дзыхринский каньон и полюбуемся колхидским лесом
А ещё поговорим об ответвлении Шёлкового пути и периоде Византийской империи в Сочи. Я поделюсь с вами историей посёлка Ахштырь и расскажу, как строилась дорога в посёлок Красная Поляна.
Организационные детали
Маршрут несложный и доступен для прохождения при наличии базовой физической подготовки. Если у вас есть сомнения — свяжитесь со мной перед бронированием.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ост. Форелевое хозяйство
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 738 туристов
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовьЗадать вопрос
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