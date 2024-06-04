Ущелье Ахцу – экскурсии в Адлере

Найдено 14 экскурсий в категории «Ущелье Ахцу» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Красная поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000 за всё до 7 чел.
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
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    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
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    необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии

    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
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    мест. Подходит новичкам. Но на обеде не стоит заказывать форель. Остался неприятный осадочек именно от обеда, к которому экскурсовод не имеет отношения. было бы неплохо поменять место обеда (по пути на канатную дорогу мест для еды достаточно). Не жалко денег, когда вкусно. А тут у нас была группа коллег из 20 человек, половина заказали форель разлекламированную и она была сухая и с привкусом тины.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида НиколаяВсе прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая
  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
  • Д
    Дарья
    23 апреля 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Очень понравилось
  • В
    Виктория
    22 апреля 2024
    В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
    Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами связался и уточнил все
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    детали. Перед назначенной датой прислал контакты гида-водителя Дмитрия. По итогу поездки из Адлера на Красную Поляну и Розу Хутор можем сказать, что это лучшее, что с нами случилось за этот отпуск. 🔝🩷 Интересные рассказы Дмитрия, любая музыка под настроение, комфортный стиль вождения, чистая машина и главное - эксклюзивные локации, которые не покажет ни один маршрут на экскурсионном автобусе. Спасибо за Вашу работу, еще встретимся. 🫶🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ущелье Ахцу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  2. 3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
  3. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
  4. Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
  5. Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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