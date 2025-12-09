Исследуйте каньон Псахо — одно из самых живописных и энергетически насыщенных мест в окрестностях Сочи. Вы увидите самшитовую рощу, посетите монастырь, пройдёте по мосту над Ахштырским каньоном. А пока джип мчит по лесным дорогам, послушаете о природе и геологии региона. Этот маршрут объединяет драйв и спокойствие, физическую активность и умиротворение — всё, чтобы отдохнуть телом и перезагрузиться душой.

Описание экскурсии

Самшитовая роща. Это уникальный уголок природы, где растут древние самшитовые деревья. Вы насладитесь свежим воздухом и красотой зелёных пейзажей, узнаете о флоре и фауне региона.

Источник голубой глины, известной целебными свойствами. Вы увидите необычные геологические образования, сделаете фото и, если захотите, примете грязевые ванны.

Каньон Псахо. Главная достопримечательность маршрута. Вас ждут узкие скалы, водопады и чистые воды реки.

Женский монастырь, где можно окунуться в атмосферу духовности и тишины. У вас будет время, чтобы поразмышлять и отдохнуть от суеты.

Висячий мост Ахштырского каньона. Прогулка по нему станет ярким завершением экскурсии.

Примерный тайминг

13:00 — выезд из Адлера

13:30–14:00 — самшитовая роща

14:30–15:00 — источник голубой глины

15:00–16:30 — каньон Псахо, обед по желанию

17:00–17:30 — монастырь

18:00 — подвесной мост и отправление назад

Организационные детали