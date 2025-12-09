Исследуйте каньон Псахо — одно из самых живописных и энергетически насыщенных мест в окрестностях Сочи. Вы увидите самшитовую рощу, посетите монастырь, пройдёте по мосту над Ахштырским каньоном. А пока джип мчит по лесным дорогам, послушаете о природе и геологии региона.
Этот маршрут объединяет драйв и спокойствие, физическую активность и умиротворение — всё, чтобы отдохнуть телом и перезагрузиться душой.
Описание экскурсии
Самшитовая роща. Это уникальный уголок природы, где растут древние самшитовые деревья. Вы насладитесь свежим воздухом и красотой зелёных пейзажей, узнаете о флоре и фауне региона.
Источник голубой глины, известной целебными свойствами. Вы увидите необычные геологические образования, сделаете фото и, если захотите, примете грязевые ванны.
Каньон Псахо. Главная достопримечательность маршрута. Вас ждут узкие скалы, водопады и чистые воды реки.
Женский монастырь, где можно окунуться в атмосферу духовности и тишины. У вас будет время, чтобы поразмышлять и отдохнуть от суеты.
Висячий мост Ахштырского каньона. Прогулка по нему станет ярким завершением экскурсии.
Примерный тайминг
13:00 — выезд из Адлера 13:30–14:00 — самшитовая роща 14:30–15:00 — источник голубой глины 15:00–16:30 — каньон Псахо, обед по желанию 17:00–17:30 — монастырь 18:00 — подвесной мост и отправление назад
Организационные детали
Поедем на УАЗ Patriot или УАЗ Hunter
Отдельно оплачивается экосбор для участников старше 18 лет — 300 ₽ за чел., а также обед в каньоне — по желанию
Наденьте удобную обувь для хождения по пересечённой местности и возьмите с собой воду
С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3000 ₽
Дети до 7 лет
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 90 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.