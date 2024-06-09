Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по трём уникальным местам: горячие воды Кындыга, Новый Афон и Сухум, каждое из которых заслуживает вашего внимания.
Вы посетите термальные источники Кындыга, Новоафонский монастырь, дачу Сталина, ресторан «Гагрипш», Драндский собор, колоннаду в Гагре, парк принца Ольденбургского, набережную и фонтан с Грифонами в Сухуме, а также насладитесь дегустацией местного меда и вина.
Вы посетите термальные источники Кындыга, Новоафонский монастырь, дачу Сталина, ресторан «Гагрипш», Драндский собор, колоннаду в Гагре, парк принца Ольденбургского, набережную и фонтан с Грифонами в Сухуме, а также насладитесь дегустацией местного меда и вина.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Ресторан «Гагрипш» памятник архитектуры
- Колоннада в городе Гагра
- Парк принца Ольденбургского
- Дегустации меда, вина
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Прогулка по набережной в городе Сухум
- Фонтан с Грифонами
- Термальный источник «Кындыг»
- Дача Сталина в городе Новый Афон
- Драндский собор
Описание экскурсии
Дорогие друзья! Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по трём уникальным и неповторимым местам: горячие воды Кындыга, Новый Афон и Сухум. Каждое из этих мест по-своему особенное и заслуживает вашего внимания.
Горячие воды Кындыга
Горячие воды Кындыга были обнаружены в 70-е годы XX века, когда советские учёные искали нефть. Вместо нефти из трёхкилометровой скважины вырвался кипяток температурой 100 °С. На протяжении почти 40 лет о находке никто не вспоминал, пока в 2007 году семья Чкуан не отдала воду на анализ, выяснив, что она обладает лечебными свойствами. Предприимчивая семья арендовала землю, расчистила территорию и построила бассейны для купания и гидромассажные сооружения. Новый Афон• Новоафонский мужской монастырь. Посетите действующий монастырь, который является важным духовным центром и архитектурным памятником.
- Дача Сталина. Исследуйте историческое здание, где отдыхал Иосиф Сталин.
- Ресторан «Гагрипш». Насладитесь обедом в знаменитом ресторане, который является памятником архитектуры.
- Драндский собор. Посетите один из древнейших соборов региона, расположенный в живописном месте. Гагра• Колоннада. Прогулка по живописной колоннаде в городе Гагра, символу курорта.
- Парк принца Ольденбургского. Исследуйте исторический парк с уникальной архитектурой и ландшафтным дизайном. Сухум• Прогулка по набережной. Наслаждайтесь прогулкой по живописной набережной города, ощутите атмосферу приморского города.
- Фонтан с Грифонами. Полюбуйтесь этим изящным архитектурным элементом, украшающим центральную площадь.
- Дегустация меда и вина. Попробуете местные деликатесы, насладитесь вкусом абхазского меда и вина.
Среда, Воскресенье 6-00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет (до 11 лет включительно)
|2 100 ₽
|Взрослый билет (12+)
|2 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш» памятник архитектуры
- Колоннада в городе Гагра
- Парк принца Ольденбургского
- Дегустации меда, вина
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Прогулка по набережной в городе Сухум
- Фонтан с Грифонами
- Термальный источник «Кындыг»
- Дача Сталина в городе Новый Афон
- Драндский собор
Что включено
- Трансфер, страховка прилагается
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Дегустации меда, сыра и вина
- Подарочный сертификат от организатора (обращаться к организатору)
Что не входит в цену
- Дача Сталина 300 рублей
- Драндский собор 200 рублей
- Термальный источник «Кындыг» - 300 рублей для взрослых. Дети от 6 до 12 лет - 150 рублей, дети до 6 лет - бесплатно.
Место начала и завершения?
Автобусные остановки и КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Воскресенье 6-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Добрый день
- Меня зовут Екатерина, я организатор Вашего отдыха. Мой контактный телефон: 8-938-878-87-08 (вотсап, телеграмм, вайбер). Если у Вас возникли дополнительные вопросы по Вашей экскурсии, Вы можете связаться со мной удобным для Вас способом (лучше через мессенджеры, так как часто я бываю на территории Абхазии)
- Благодарю Вас за то, что доверили мне свой отдых, Вы сделали правильный выбор. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы я подобрала для Вас удобную точку сбора
- Накануне экскурсии, вечером с 19-до 22-00 я обязательно с Вами свяжусь, для того чтобы обговорить детали поездки
- В Абхазию, с собой, необходимо взять документы удостоверяющие личность: (паспорт РФ или загран паспорт для лиц от 14 лет и старше, свидетельство о рождении или загран паспорт для лиц не достигших 14 лет) для прохождения пограничного контроля, купальные принадлежности (по сезону) и удобную обувь, солнцезащитный крем (по сезону), наличные деньги, заряженные гаджеты
- Сбор туристов происходит на автобусных остановках расположенных на центральных улицах города
- Центральный район: улица Виноградная, Горького, Курортный проспект
- Хостинский район: остановки Хоста мост, Хоста Звездочка, Хоста Аквамарин, Кудепста
- Адлерский район: улица Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная, ул. Цветочная, Олимпийский проспект, КПП крупных отелей Сочи парк Отель, Бархатные сезоны, Бридж, Сигма Сириус, Гамма Сириус, Омега Сириус, Дельта Сириус, проспект Триумфальный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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