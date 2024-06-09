Дорогие друзья! Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по трём уникальным и неповторимым местам: горячие воды Кындыга, Новый Афон и Сухум. Каждое из этих мест по-своему особенное и заслуживает вашего внимания.

Горячие воды Кындыга

Горячие воды Кындыга были обнаружены в 70-е годы XX века, когда советские учёные искали нефть. Вместо нефти из трёхкилометровой скважины вырвался кипяток температурой 100 °С. На протяжении почти 40 лет о находке никто не вспоминал, пока в 2007 году семья Чкуан не отдала воду на анализ, выяснив, что она обладает лечебными свойствами. Предприимчивая семья арендовала землю, расчистила территорию и построила бассейны для купания и гидромассажные сооружения. Новый Афон• Новоафонский мужской монастырь. Посетите действующий монастырь, который является важным духовным центром и архитектурным памятником.