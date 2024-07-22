Экскурсии на Ореховский водопад

Найдено 3 экскурсии в категории «Ореховский водопад» в Адлере, цены от 5 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Пешая
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Проведите день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками и гигантскими деревьями. Оцените красоту четырех водопадов и насладитесь прохладой и тишиной
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
от 7 000 за всё до 2 чел.
Сочи: водопады, реки и источники
На машине
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: водопады, реки и источники
Попасть под чары сочинских пейзажей, выпить нарзан и полюбоваться видами
Начало: У места вашего проживания
19 сен в 09:15
21 сен в 09:00
5 000 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
На машине
Джиппинг
скидка
25%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
2000015 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
    Путешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. Тропа до верхнего Ажека требует
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    хорошей подготовки, нужно подняться на высоту, спустится и потом опять подняться. Для нас это было настоящее испытание (ещё и дождь пошел), но оно того стоило. Это самый красивый водопад! Виды гор Ажека и Алека тоже очень красивые. На хайкинге с нами был Семён, интересно рассказывал про эндемичные и реликтовые растения, животный мир, правила безопасного преодоления маршрута. Не смотря на то что было достаточно физически тяжело, маршрут очень понравился, делали остановки, ели дикую ежевику и кизил, купались в реке, остались очень довольны. Спасибо организаторам, рекомендуем данный маршрут.

    Путешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. ТропаПутешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. ТропаПутешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. ТропаПутешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. ТропаПутешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. ТропаПутешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. Тропа
  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
    Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
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    изменить этот вид бизнеса к лучшему, и начинает с самого правильного - с себя. Строит корректную коммуникацию ДО похода. Интересный рассказчик и собеседник во время похода. Выбирает не банальные варианты даже в рамках предложенных локаций. Рекомендую пройти однодневный поход именно с Даниилом

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ореховский водопад»

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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Ореховский водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 15 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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