6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Проведите день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками и гигантскими деревьями. Оцените красоту четырех водопадов и насладитесь прохладой и тишиной
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
от 7 000₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: водопады, реки и источники
Попасть под чары сочинских пейзажей, выпить нарзан и полюбоваться видами
Начало: У места вашего проживания
19 сен в 09:15
21 сен в 09:00
5 000₽ за человека
скидка
25%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
2000015 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июля 2024Путешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. Тропа до верхнего Ажека требует
- ММаксим6 июня 2024Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ореховский водопад»
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