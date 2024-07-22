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хорошей подготовки, нужно подняться на высоту, спустится и потом опять подняться. Для нас это было настоящее испытание (ещё и дождь пошел), но оно того стоило. Это самый красивый водопад! Виды гор Ажека и Алека тоже очень красивые. На хайкинге с нами был Семён, интересно рассказывал про эндемичные и реликтовые растения, животный мир, правила безопасного преодоления маршрута. Не смотря на то что было достаточно физически тяжело, маршрут очень понравился, делали остановки, ели дикую ежевику и кизил, купались в реке, остались очень довольны. Спасибо организаторам, рекомендуем данный маршрут.