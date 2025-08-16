Индивидуальная
до 15 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Проведите день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками и гигантскими деревьями. Оцените красоту четырех водопадов и насладитесь прохладой и тишиной
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
17 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
17 авг в 12:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса горного Сочи: источник Мацесты, водопады и чайные плантации
Познавательная экскурсия + несложный треккинг по лучшим природным локациям вокруг Адлера
Начало: По месту вашего проживания в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
