Ачипсинские водопады – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Ачипсинские водопады» в Адлере, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Пешая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Проведите день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками и гигантскими деревьями. Оцените красоту четырех водопадов и насладитесь прохладой и тишиной
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
17 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 15 чел.
Поездка с джигитом в Солохаул - к водопаду, святому источнику и чайной плантации
На машине
8 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
17 авг в 12:00
3200 ₽ за человека
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Чудеса горного Сочи: источник Мацесты, водопады и чайные плантации
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса горного Сочи: источник Мацесты, водопады и чайные плантации
Познавательная экскурсия + несложный треккинг по лучшим природным локациям вокруг Адлера
Начало: По месту вашего проживания в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.

