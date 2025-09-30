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Групповая
Фиолент - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
4 июл в 08:30
11 июл в 08:30
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма из Алушты: любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В секретную Балаклаву и героический Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Добрый день. В целом все было по программе, но, на мой взгляд, маршрут не сильно интересный. Форосская церковь по сути
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A
Понравилось все
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Н
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К
Хотим поблагодарить Дмитрия за обзорную экскурсию по ЮБК! Индивидуальный гибкий подход в соответствии с нашими пожеланиями, супер крутые нераскрученные локации
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Е
Очень интересная и познавательная экскурсия, все благодаря нашему гиду Наталье, которая смогла заинтересовать нас всех!
Фиолент-место силы, Балаклава - музей подводных лодок, это места где надо побывать обязательно!
Фиолент-место силы, Балаклава - музей подводных лодок, это места где надо побывать обязательно!
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М
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И
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Б
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Г
Огромное спасибо Гиду Наталье за профессионализм и чуткое отношение и организатору Виктории за индивидуальный подход и почти круглосуточную связь. Это дорогого стоит.
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К
Отличная организация. Наталья очень опытный экскурсовод.
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Всего 27 отзывов в Алуште в категории "Мыс Фиолент"
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Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Мыс Фиолент»
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Сколько стоит экскурсия по Алуште в июле 2026
Сейчас в Алуште в категории "Мыс Фиолент" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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