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Экскурсии на мыс Фиолент из Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Фиолент» в Алуште, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Фиолент - Балаклава
На автобусе
11 часов
24 отзыва
Групповая
Фиолент - Балаклава
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
Расписание: согласно расписанию в календаре
4 июл в 08:30
11 июл в 08:30
3200 ₽ за человека
Золотое кольцо Крыма из Алушты: любовь с первого взгляда
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма из Алушты: любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
В секретную Балаклаву и героический Севастополь
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В секретную Балаклаву и героический Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Фиолент - Балаклава
Добрый день. В целом все было по программе, но, на мой взгляд, маршрут не сильно интересный. Форосская церковь по сути
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новая,, только если обзорная площадка, но таких и лучше в яковму много, очень мало времени дали на осмотр монастыря, всего час, также хотелось бы сказать и о недостатке времени для нормального просмотра музея… все бегом. Экскурсовод понравился…

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A
Фиолент - Балаклава
Понравилось все
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Н
Фиолент - Балаклава
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К
Золотое кольцо Крыма из Алушты: любовь с первого взгляда
Хотим поблагодарить Дмитрия за обзорную экскурсию по ЮБК! Индивидуальный гибкий подход в соответствии с нашими пожеланиями, супер крутые нераскрученные локации
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(особенно нереальный обед в ресторане на винограднике), много любопытной и разноплановой информации, адекватное ненапряжное общение в поездке, внимательное отношение к гостям даже в мелочах (водичка, сувенир). Отдельно отмечу, что часто гид-водитель с трудом выполняет эти две роли сразу, но это не про Дмитрия, он много и увлекательно рассказывал о своем крае, и при этом мы себя чувствовали спокойно в машине. Большое спасибо, желаем процветания, рекомендуем от души!

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Е
Фиолент - Балаклава
Очень интересная и познавательная экскурсия, все благодаря нашему гиду Наталье, которая смогла заинтересовать нас всех!
Фиолент-место силы, Балаклава - музей подводных лодок, это места где надо побывать обязательно!
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М
Фиолент - Балаклава
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И
Фиолент - Балаклава
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Б
Фиолент - Балаклава
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Г
Фиолент - Балаклава
Огромное спасибо Гиду Наталье за профессионализм и чуткое отношение и организатору Виктории за индивидуальный подход и почти круглосуточную связь. Это дорогого стоит.
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К
Фиолент - Балаклава
Отличная организация. Наталья очень опытный экскурсовод.
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Всего 27 отзывов в Алуште в категории "Мыс Фиолент"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Мыс Фиолент»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Фиолент - Балаклава;
  2. Золотое кольцо Крыма из Алушты: любовь с первого взгляда;
  3. В секретную Балаклаву и героический Севастополь.
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Крепость Алустон;
  2. Массандровский дворец;
  3. Юсуповский дворец;
  4. Ай-Петри;
  5. Воронцовский дворец;
  6. Набережная;
  7. Крепость Фуна;
  8. Ротонда на набережной;
  9. Ласточкино гнездо;
  10. Ливадийский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июле 2026
Сейчас в Алуште в категории "Мыс Фиолент" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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