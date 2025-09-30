читать дальше уменьшить

(особенно нереальный обед в ресторане на винограднике), много любопытной и разноплановой информации, адекватное ненапряжное общение в поездке, внимательное отношение к гостям даже в мелочах (водичка, сувенир). Отдельно отмечу, что часто гид-водитель с трудом выполняет эти две роли сразу, но это не про Дмитрия, он много и увлекательно рассказывал о своем крае, и при этом мы себя чувствовали спокойно в машине. Большое спасибо, желаем процветания, рекомендуем от души!