Виктория К. проводит ещё 6 экскурсий

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Розовое озеро - Малый Иерусалим

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Розовое озеро - Малый Иерусалим
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Розовое озеро - Малый Иерусалим
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Сасык или Сасык-Сиваш крупнейшее из соленых озер Крымского полуострова, располагается между Евпаторией и Саками. Поверхность водоёма очень необычного розового цвета, это обусловлено процессом жизнедеятельности одноклеточных микроорганизмов, которые в нем обитают, и вырабатывают огромное количество — B-каротина, что и обуславливает цветовую гамму Сасык — от нежно-розового до ярко-красного. Цветовая гамма зависит от концентрации соли в воде — жаркий период она повышается и озеро становится ярко-красного цвета.
В Евпатории вы увидите: Мечеть Джума-Джами (Хан-Джами) (“Пятничная мечеть”) – выдающийся памятник архитектуры ХVI века. Гезлевские ворота Одун-базар къапусы Всего в древние Гезлев вело 5 ворот: Дровяного базара, Лошадиные, Белого муллы, Портовые и Земляные. До нашего времени сохранились только одни — Дровяного базара. Удивительно, что за 5 веков они пережили несколько войн и осад, неоднократное взятие крепости русскими войсками, а разрушены были сознательно в 1959 году. Реконструированы в 2003-м. Текие дервишей. Обитель (текие) странствующих дервишей — уникальный образец османской культуры XVI века. Это единственная из подобных обителей дервишей, сохранившихся на постсоветском пространстве. Объект культурного наследия федерального значения. Дервиши (аскеты, нищие) появились в VII-VIII веке. Так еще называли монахов-суфиев. Суфизм — это эзотерическое течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность. Собор Святителя Николая Чудотворца. Турецкая баня XVI века– памятник османской архитектуры и один из уникальных объектов «Малого Иерусалима». Караимские кенасы. Объект культурного наследия федерального значения, единственный в мире действующий храмовый комплекс караимов — одного из самых малочисленных народов Крыма (около 2 тысяч человек). Армянская церковь ⛪ Сурб-Никогайос. Синагога Егия Капай (Егие-Капай)
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
  • Входной билет Малый Иерусалим 450 рублей. Обед.
Начало и место завершения
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Розовое озеро - Малый Иерусалим
Розовое озеро - Малый Иерусалим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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