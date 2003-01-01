Виктория К. проводит ещё 6 экскурсий

Сасык или Сасык-Сиваш крупнейшее из соленых озер Крымского полуострова, располагается между Евпаторией и Саками. Поверхность водоёма очень необычного розового цвета, это обусловлено процессом жизнедеятельности одноклеточных микроорганизмов, которые в нем обитают, и вырабатывают огромное количество — B-каротина, что и обуславливает цветовую гамму Сасык — от нежно-розового до ярко-красного. Цветовая гамма зависит от концентрации соли в воде — жаркий период она повышается и озеро становится ярко-красного цвета.

В Евпатории вы увидите: Мечеть Джума-Джами (Хан-Джами) (“Пятничная мечеть”) – выдающийся памятник архитектуры ХVI века. Гезлевские ворота Одун-базар къапусы Всего в древние Гезлев вело 5 ворот: Дровяного базара, Лошадиные, Белого муллы, Портовые и Земляные. До нашего времени сохранились только одни — Дровяного базара. Удивительно, что за 5 веков они пережили несколько войн и осад, неоднократное взятие крепости русскими войсками, а разрушены были сознательно в 1959 году. Реконструированы в 2003-м. Текие дервишей. Обитель (текие) странствующих дервишей — уникальный образец османской культуры XVI века. Это единственная из подобных обителей дервишей, сохранившихся на постсоветском пространстве. Объект культурного наследия федерального значения. Дервиши (аскеты, нищие) появились в VII-VIII веке. Так еще называли монахов-суфиев. Суфизм — это эзотерическое течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность. Собор Святителя Николая Чудотворца. Турецкая баня XVI века– памятник османской архитектуры и один из уникальных объектов «Малого Иерусалима». Караимские кенасы. Объект культурного наследия федерального значения, единственный в мире действующий храмовый комплекс караимов — одного из самых малочисленных народов Крыма (около 2 тысяч человек). Армянская церковь ⛪ Сурб-Никогайос. Синагога Егия Капай (Егие-Капай)