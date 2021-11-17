Геленджик: «Сафари-парк»

На этой экскурсии мы с вами посетим геленджикский «Сафари-парк» - первый реабилитационный центр для...

4.8
14 отзывов
На этой экскурсии мы с вами посетим геленджикский «Сафари-парк» — первый реабилитационный центр для животных на побережье Черного моря.

Вы понаблюдаете за тем, как им живется в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания.

После этого вы отправитесь на самую длинную канатную дорогу Черноморского побережья и подниметесь на Маркотхский хребет, где перед вами раскинется панорама Геленджикской бухты.
Геленджик: «Сафари-парк»
Геленджик: «Сафари-парк»
Геленджик: «Сафари-парк»
Геленджик: «Сафари-парк»
Геленджик: «Сафари-парк»
Геленджик: «Сафари-парк»

Что вы увидите 🤩

  • «Сафари-парк»
  • «Старый парк»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Сафари-парк

Вы совершите незабываемое путешествие на канатной дороге, самой длинной и высокой на побережье, проехав 1600 метров за 22 минуты. Вас будут ждать животные в вольерах, проживающие в условиях, приближенных к естественным. Тут медведи бурые и гималайские, лисы, кабаны, тигры, львы, волки, пума, леопард и многие другие обитатели.

Старый парк в поселке Кабардинка

После мы отправимся в тематический архитектурный парк, где в одном зеленом пространстве уживаются и дополняют друг друга архитектурные стили Античной Греции, Древнего Египта, эпохи Средневековья и ренессанса, парковая культура Индии и Японии. Система парковых дорожек, струи фонтанов, зелень газонов, скульптурные композиции воплощают главную идею строительства Старого парка — связать, переплести единство времени и культур человечества. Не менее часа уникальной фотосессии!
В программу экскурсии входит свободное время на Набережной Парка культуры и отдыха.

Важно знать:

  • Согласно пункту 5.1.6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению
  • Вход в Сафари-парк и канатная дорога оплачиваются отдельно при посадке в автобус.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит?
  • 1580 руб. (взимаются при посадке) за вход в «Сафари-парк» + канатная дорога (до 5 лет бесплатно)
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Место начала и завершения?
ул. Шевченко, 123
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По средам и воскресеньям в 8:00

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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