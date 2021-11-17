Сафари-парк

Вы совершите незабываемое путешествие на канатной дороге, самой длинной и высокой на побережье, проехав 1600 метров за 22 минуты. Вас будут ждать животные в вольерах, проживающие в условиях, приближенных к естественным. Тут медведи бурые и гималайские, лисы, кабаны, тигры, львы, волки, пума, леопард и многие другие обитатели.

Старый парк в поселке Кабардинка

После мы отправимся в тематический архитектурный парк, где в одном зеленом пространстве уживаются и дополняют друг друга архитектурные стили Античной Греции, Древнего Египта, эпохи Средневековья и ренессанса, парковая культура Индии и Японии. Система парковых дорожек, струи фонтанов, зелень газонов, скульптурные композиции воплощают главную идею строительства Старого парка — связать, переплести единство времени и культур человечества. Не менее часа уникальной фотосессии!

В программу экскурсии входит свободное время на Набережной Парка культуры и отдыха.

Важно знать: