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рогатые)), а также природу с красивыми видами и гастрономические удовольствия:) Мне повезло с тем, что случился индивидуальный формат, удалось чуть чуть ощутить себя частью козьего стада (а также застать почти роды козочки🙄) и соприкоснуться с реалиями фермерского образа жизни. Помимо разнообразных и главное вкусных сыров из козьего молока, угостили местными фруктами, овощами и прекрасным домашним вином:) К козочкам на ферме относятся с любовью, заботой и теплотой - мне кажется это ценным и важным 💛 Восхищает и вызывает уважение история появления фермы и сила духа Изабеллы и ее семьи. Искренне желаю ферме и ее обитателям процветания! 😌🌿 И рекомендую к посещению ☺️