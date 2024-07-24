Уникальный опыт – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Анапе, цены от 1 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
скидка
20%
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни на экоферме в предгорьях Кавказа. Вас ждёт общение с животными и дегустация натуральных продуктов с видом на море
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:30
от 30002 400 за человека
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина (в группе)
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина (в группе)
Увидеть, как живут козочки, и попробовать фермерские продукты
Начало: В с. Варваровка
Расписание: в субботу в 11:00 и 18:00
Завтра в 18:00
7 сен в 11:00
1 800 за человека
Медитация на горе Шизе в мини-группе
Пешая
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Медитация на горе Шизе в мини-группе
Подняться на вершину, чтобы найти путь к себе
Начало: На парковке «Магнита Экстра»
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    24 июля 2024
    Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
    Посетили недавно эту чудесную эко-ферму, все очень понравилось! Сыр очень вкусный, козы очень ухоженные! Особенно понравились малыши! С удовольствием вернёмся в следующем году!
    Посетили недавно эту чудесную эко-ферму, все очень понравилось! Сыр очень вкусный, козы очень ухоженные! Особенно понравилисьПосетили недавно эту чудесную эко-ферму, все очень понравилось! Сыр очень вкусный, козы очень ухоженные! Особенно понравилисьПосетили недавно эту чудесную эко-ферму, все очень понравилось! Сыр очень вкусный, козы очень ухоженные! Особенно понравились
  • Д
    Дарья
    23 июля 2024
    Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
    Экскурсия на ферму придется по душе тем, кто любит животных (и не боится, что его одежду могу слегка пожевать любопытные
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    рогатые)), а также природу с красивыми видами и гастрономические удовольствия:) Мне повезло с тем, что случился индивидуальный формат, удалось чуть чуть ощутить себя частью козьего стада (а также застать почти роды козочки🙄) и соприкоснуться с реалиями фермерского образа жизни. Помимо разнообразных и главное вкусных сыров из козьего молока, угостили местными фруктами, овощами и прекрасным домашним вином:) К козочкам на ферме относятся с любовью, заботой и теплотой - мне кажется это ценным и важным 💛 Восхищает и вызывает уважение история появления фермы и сила духа Изабеллы и ее семьи. Искренне желаю ферме и ее обитателям процветания! 😌🌿 И рекомендую к посещению ☺️

  • З
    Злата
    21 июля 2024
    Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
    Лучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас с фермерской жизнью и чудесными
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    видами. К нам присоединился сын владелицы Кирилл, чудесный парень с веселыми анекдотами) Сыр, молоко, вино и хлеб с виноградом - все очень вкусное! Всем советую эту экскурсию, особенно если есть детишки:)

    Лучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас сЛучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас с

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Уникальный опыт»

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  5. Анапский маяк
  6. Долина Лефкадия
  7. Долина лотосов
  8. Музей-заповедник
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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