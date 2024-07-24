скидка
20%
1.5 часа
Индивидуальная
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни на экоферме в предгорьях Кавказа. Вас ждёт общение с животными и дегустация натуральных продуктов с видом на море
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:30
от 30002 400₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина (в группе)
Увидеть, как живут козочки, и попробовать фермерские продукты
Начало: В с. Варваровка
Расписание: в субботу в 11:00 и 18:00
Завтра в 18:00
7 сен в 11:00
1 800₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Медитация на горе Шизе в мини-группе
Подняться на вершину, чтобы найти путь к себе
Начало: На парковке «Магнита Экстра»
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара24 июля 2024Посетили недавно эту чудесную эко-ферму, все очень понравилось! Сыр очень вкусный, козы очень ухоженные! Особенно понравились малыши! С удовольствием вернёмся в следующем году!
- ДДарья23 июля 2024Экскурсия на ферму придется по душе тем, кто любит животных (и не боится, что его одежду могу слегка пожевать любопытные
- ЗЗлата21 июля 2024Лучшая экскурсия! Козочки невероятно добрые, сами подходят чтобы их погладили) Павел отличный рассказчик, познакомил нас с фермерской жизнью и чудесными
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Уникальный опыт»
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