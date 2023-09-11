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Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
«Виноградники, улиточная ферма и ретро-машины»
Сегодня в 14:00
21 июня в 16:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Страусиная ферма и Большой Утриш
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
«Страусиная ферма — лучший пример познавательной достопримечательности, своего рода «трогательный» зоопарк»
Расписание: по пятницам
21 июня в 15:00
28 июня в 15:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Начало: Анапа, ул. Ленина 22, памятник Ленину
«Вы насладитесь видами на Цемесскую бухту и посетите уникальную уличную ферму Шато Пино»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения11 сентября 2023Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду
- ААрина5 августа 2023Спасибо гиду за то, что подробно и интересно рассказала о поселках Анапы и о самой Анапе, полностью дала окунуться в
- ККоротков7 июля 2023Много рекламы от гида, также была дегустация вина которой в программе нет, которая также выглядела как реклама, один вход в
- ННиколай24 июня 2022Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы
- ЕЕвгения17 июня 2022Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации! Вино, улитки, прекрасный Новороссийск и лаванда! Наталья- настоящий профессионал! Спасибо 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На ферму»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
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