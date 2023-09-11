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отобедали в ресторане Шато Пино, а также Сама экскурсия на 12:00 в Шато Пино от винодельни ни о чем - покажут улиток и все (дегустацию мы не брали). Ресторан и музеи на винодельне прекрасны. Еда, подача, виды - иногда такое можно себе позволить. Новороссийск получился галопом, хотелось все-таки чтобы дети узнали про город побольше. Из приятных бонусов - интересные рассказы о винодельнях КК с заездом в пару фирменных магазинов по пути. В целом прекрасная экскурсия, но если вы равнодушны к вину и не готовы оставить несколько тысяч в ресторане - вам будет неинтересно.