Экскурсии по фермам Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Анапе, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
«Виноградники, улиточная ферма и ретро-машины»
Сегодня в 14:00
21 июня в 16:30
12 000 за всё до 4 чел.
Страусиная ферма и Большой Утриш
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Страусиная ферма и Большой Утриш
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
«Страусиная ферма — лучший пример познавательной достопримечательности, своего рода «трогательный» зоопарк»
Расписание: по пятницам
21 июня в 15:00
28 июня в 15:00
2 000 за человека
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Индивидуальная
4 часа
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Начало: Анапа, ул. Ленина 22, памятник Ленину
«Вы насладитесь видами на Цемесскую бухту и посетите уникальную уличную ферму Шато Пино»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    11 сентября 2023
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду
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    и заранее запланированное расписание, т. к. когда мы приехали на набережную, успели посмотреть только корабль и время было уже ехать на винодельню. Винодельня прекрасна. Улитки вкусны, а экскурсия очень интересная

  • А
    Арина
    5 августа 2023
    Страусиная ферма и Большой Утриш
    Спасибо гиду за то, что подробно и интересно рассказала о поселках Анапы и о самой Анапе, полностью дала окунуться в
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    историю города. Хорошая экскурсия была и на страусиной ферме, где помимо страусов были и еноты, и кролики, и ослы, а также лошади и некоторые птицы, которых можно было покормить покупным кормом.

  • К
    Коротков
    7 июля 2023
    Страусиная ферма и Большой Утриш
    Много рекламы от гида, также была дегустация вина которой в программе нет, которая также выглядела как реклама, один вход в
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    дельфинарий стоит 1400 в который из группы ни кто не ходил, не говоря о фото морских животных. Автобус комфортный с кондиционером, в описании не указано что могут забрать от отеля.

  • Н
    Николай
    24 июня 2022
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы
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    отобедали в ресторане Шато Пино, а также Сама экскурсия на 12:00 в Шато Пино от винодельни ни о чем - покажут улиток и все (дегустацию мы не брали). Ресторан и музеи на винодельне прекрасны. Еда, подача, виды - иногда такое можно себе позволить. Новороссийск получился галопом, хотелось все-таки чтобы дети узнали про город побольше. Из приятных бонусов - интересные рассказы о винодельнях КК с заездом в пару фирменных магазинов по пути. В целом прекрасная экскурсия, но если вы равнодушны к вину и не готовы оставить несколько тысяч в ресторане - вам будет неинтересно.

  • Е
    Евгения
    17 июня 2022
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации! Вино, улитки, прекрасный Новороссийск и лаванда! Наталья- настоящий профессионал! Спасибо 🙏
    Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!Нам очень понравилось! Экскурсия порадовала своим разнообразием и количеством новой для нас информации!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На ферму»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
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  3. Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Анапский маяк
  6. Долина лотосов
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год на ферму, 6 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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