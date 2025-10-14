Посёлок Абрау-Дюрсо — не только жемчужина природной красоты, но и кладезь ярких и познавательных впечатлений.
Сначала вам предстоит спуститься в подвалы старейшего винзавода России и продегустировать самые известные и необычные сорта шампанского. А затем — погулять по ухоженной набережной и живописному парку.
Описание экскурсии
Винный путь: от прошлого до наших дней
По дороге из Анапы гид расскажет о становлении винодельческого промысла в регионе, роли князя Голицына в развитии производства и особенностях климата, благодаря которому здешний виноград приобретает неповторимый вкус.
Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»
Выбирайте один из двух вариантов экскурсии:
1. Экскурсия с дегустацией (18+) — 1 ч. 30 мин., 2500 ₽ с чел.
- Подземные тоннели и технология производства
- Музей виноделия и исторический фильм
- Дегустация 5 видов игристых вин и 2 безалкогольных напитков
- Посещение «Галереи света» — интерактивной выставки с фотозонами
2. Историческая экскурсия (3+) — 1 ч. 10 мин., 2000 ₽ с чел.
- То же, что и первая программа, но без дегустации
- Дети 3–5 лет бесплатно, 6–9 лет — 900 ₽
Прогулка по посёлку
Благоустроенная набережная озера Абрау окружена горным массивом, виноградниками, можжевеловыми рощами. Рядом — живописный парк, где можно сделать романтические снимки, посетить арт-базар с промыслами местных умельцев и попробовать локальную кухню.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- С вами будет один из гидов нашей команды
Условия посещения винного центра «Абрау-Дюрсо»
- На экскурсию с дегустацией допускаются только лица 18+. Стоимость дегустации — 2500 ₽/чел
- Детям доступна историческая экскурсия (маршрут без дегустации):
— 3–5 лет — бесплатно
— 6–9 лет — 900 ₽
— 10+ лет — взрослый билет (2000 ₽)
- Ребёнка можно оставить в детской комнате под присмотром воспитателя, стоимость — 600 ₽
- Важно! Оставить ребенка в детской комнате можно только при наличии билетов на экскурсию с дегустацией
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 12 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 36 туристов
Мы — команда гидов, сплотившаяся и сдружившаяся за много лет совместной работы. Живём и работаем в Анапе. Приглашаем вас на увлекательные групповые и индивидуальные экскурсии по Анапскому району и Черноморскому побережью Кавказа.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Татьяна
14 окт 2025
Хорошая,познавательная экскурсия в области истории и производства шампанских вин. Очень понравилось шоу фонтанов👌рекомендую
Наталья
21 сен 2025
Экскурсия в целом прошла нормально, экскурсовод хорошо провела по теме Абрау-Дюрсо, хорошая поставленная речь, интересная беседа
Автобус был в хорошем состоянии, группа подобралась дружная, дисциплинированная, никто не заблудился, все получили что
Входит в следующие категории Анапы
