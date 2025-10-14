Мои заказы

Из Анапы - по главным местам Абрау-Дюрсо

Живописное озеро, завод шампанских вин, променад по набережной и шоу фонтанов
Посёлок Абрау-Дюрсо — не только жемчужина природной красоты, но и кладезь ярких и познавательных впечатлений.

Сначала вам предстоит спуститься в подвалы старейшего винзавода России и продегустировать самые известные и необычные сорта шампанского. А затем — погулять по ухоженной набережной и живописному парку.
2 отзыва
Из Анапы - по главным местам Абрау-Дюрсо© Лариса
Из Анапы - по главным местам Абрау-Дюрсо© Лариса
Из Анапы - по главным местам Абрау-Дюрсо© Лариса
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Винный путь: от прошлого до наших дней

По дороге из Анапы гид расскажет о становлении винодельческого промысла в регионе, роли князя Голицына в развитии производства и особенностях климата, благодаря которому здешний виноград приобретает неповторимый вкус.

Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»

Выбирайте один из двух вариантов экскурсии:

1. Экскурсия с дегустацией (18+) — 1 ч. 30 мин., 2500 ₽ с чел.

  • Подземные тоннели и технология производства
  • Музей виноделия и исторический фильм
  • Дегустация 5 видов игристых вин и 2 безалкогольных напитков
  • Посещение «Галереи света» — интерактивной выставки с фотозонами

2. Историческая экскурсия (3+) — 1 ч. 10 мин., 2000 ₽ с чел.

  • То же, что и первая программа, но без дегустации
  • Дети 3–5 лет бесплатно, 6–9 лет — 900 ₽

Прогулка по посёлку

Благоустроенная набережная озера Абрау окружена горным массивом, виноградниками, можжевеловыми рощами. Рядом — живописный парк, где можно сделать романтические снимки, посетить арт-базар с промыслами местных умельцев и попробовать локальную кухню.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Условия посещения винного центра «Абрау-Дюрсо»

  • На экскурсию с дегустацией допускаются только лица 18+. Стоимость дегустации — 2500 ₽/чел
  • Детям доступна историческая экскурсия (маршрут без дегустации):
    — 3–5 лет — бесплатно
    — 6–9 лет — 900 ₽
    — 10+ лет — взрослый билет (2000 ₽)
  • Ребёнка можно оставить в детской комнате под присмотром воспитателя, стоимость — 600 ₽
  • Важно! Оставить ребенка в детской комнате можно только при наличии билетов на экскурсию с дегустацией

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 12 лет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 36 туристов
Мы — команда гидов, сплотившаяся и сдружившаяся за много лет совместной работы. Живём и работаем в Анапе. Приглашаем вас на увлекательные групповые и индивидуальные экскурсии по Анапскому району и Черноморскому побережью Кавказа.
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
Татьяна
14 окт 2025
Хорошая,познавательная экскурсия в области истории и производства шампанских вин. Очень понравилось шоу фонтанов👌рекомендую
Наталья
Наталья
21 сен 2025
Экскурсия в целом прошла нормально, экскурсовод хорошо провела по теме Абрау-Дюрсо, хорошая поставленная речь, интересная беседа
Автобус был в хорошем состоянии, группа подобралась дружная, дисциплинированная, никто не заблудился, все получили что
хотели.
Что напрягло, так это неумеренно долгие увещевания на дополнительные экскурсии по винным подвалам, сборы денег вместо рассказов об истории Абрау
Понимаем, что всем зарабатывать надо, однако экскурсия в начале была больше похожа на базар, чем на культурное мероприятие
И уж совсем огорчил выбор логистики маршрута автобуса,
ведь как принято - пассажиров собирают в одном направлении, и высаживают в обратном, кто сел последним тот по возвращении покидает маршрут первым.
Однако не в этот раз.
Водитель на обратном пути сделал объездной крюк лишних километров на 20, высаживая первыми тех кого забрал первыми, и весь автобус экскурсантов вынужденно путешествовал лишний ЧАС!!! По темым посёлкам.
Туда ехали ЧАС, обратно ДВА ЧАСА!
Понятно, что водителю не очень было в радость возвращаться из Витязево обратно в Анапу после развоза пассажиров, но это обстрятельство легло на плечи пассажирам.
На обратном пути экскурсантам был устроен "отдых" - как от рассказов о Чёрном море и прекрасном озере, так и от кондиционирования воздуха - было жарко и душно, видимо, чтобы люди осоловели и спали.
Вышли из автобуса около 12 ночи, еле держась на ногах. Не могли привести дыхание в норму из-за духоты в салоне.
Бойкие шутки водителя в ночном городе, что, мол, он проехал вашу остановку, внесли не смех, а возмущение.
Никогда не поеду больше с этой экскурсией, и не повезу своих друзей, так мечтавших посетить Абрау-Дюрсо!
Организаторам на заметку, отработайте логистику, окончание экскурсии было ненадлежащее завершенным.
И еще, пожелание, экскурсоводу быть с пассажирами ДО КОНЦА экскурсии, а не высаживаться на дороге у Куматыря, бросив туристов на водителя.
С наилучшими пожеланиями организаторам экскурсий!

