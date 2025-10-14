читать дальше

хотели.

Что напрягло, так это неумеренно долгие увещевания на дополнительные экскурсии по винным подвалам, сборы денег вместо рассказов об истории Абрау

Понимаем, что всем зарабатывать надо, однако экскурсия в начале была больше похожа на базар, чем на культурное мероприятие

И уж совсем огорчил выбор логистики маршрута автобуса,

ведь как принято - пассажиров собирают в одном направлении, и высаживают в обратном, кто сел последним тот по возвращении покидает маршрут первым.

Однако не в этот раз.

Водитель на обратном пути сделал объездной крюк лишних километров на 20, высаживая первыми тех кого забрал первыми, и весь автобус экскурсантов вынужденно путешествовал лишний ЧАС!!! По темым посёлкам.

Туда ехали ЧАС, обратно ДВА ЧАСА!

Понятно, что водителю не очень было в радость возвращаться из Витязево обратно в Анапу после развоза пассажиров, но это обстрятельство легло на плечи пассажирам.

На обратном пути экскурсантам был устроен "отдых" - как от рассказов о Чёрном море и прекрасном озере, так и от кондиционирования воздуха - было жарко и душно, видимо, чтобы люди осоловели и спали.

Вышли из автобуса около 12 ночи, еле держась на ногах. Не могли привести дыхание в норму из-за духоты в салоне.

Бойкие шутки водителя в ночном городе, что, мол, он проехал вашу остановку, внесли не смех, а возмущение.

Никогда не поеду больше с этой экскурсией, и не повезу своих друзей, так мечтавших посетить Абрау-Дюрсо!

Организаторам на заметку, отработайте логистику, окончание экскурсии было ненадлежащее завершенным.

И еще, пожелание, экскурсоводу быть с пассажирами ДО КОНЦА экскурсии, а не высаживаться на дороге у Куматыря, бросив туристов на водителя.

С наилучшими пожеланиями организаторам экскурсий!