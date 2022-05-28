Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Эта экскурсия посвящена чудесам флоры и фауны! Разнообразьте ваш отдых на Черноморском побережье: вы прогуляетесь среди можжевельников заповедника Большой Утриш, искупаетесь в чистом море с галечным пляжем и полюбуетесь дельфинами и морскими котиками на представлении в дельфинарии, где заботятся о животных. А еще сделаете отличные фото с двух смотровых площадок среди гор.

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Что вас ожидает

Заповедные окрестности Анапы

Из шумного города мы отправимся в гористую часть Анапского района. По пути остановимся на двух смотровых площадках, где как на ладони вы увидите Анапу и Утриш. Заодно поговорим об истории и современном развитии города-курорта. Затем вас ждет легкая прогулка по заповеднику, где можжевеловый лес окружен горными панорамами. Я расскажу о работе заказника, поделюсь необычными фактами о природе наших мест и раскрою, как Утриш превратился в полуостров.

Побывать в старейшем черноморском дельфинарии

Дельфины, белухи, морские котики, морские львы — животные в Утришском научно-исследовательском дельфинарии живут в естественных природных условиях обитания, в морской лагуне. Вы посмотрите красочное музыкальное представление и по желанию сфотографируетесь с его участниками — дельфинами и морскими котиками. Я подожду вас, а после отвезу обратно в Анапу.

Организационные детали