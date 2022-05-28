Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами

Совершить небольшую прогулку по реликтовым рощам и побывать на ярком представлении в дельфинарии

Эта экскурсия посвящена чудесам флоры и фауны! Разнообразьте ваш отдых на Черноморском побережье: вы прогуляетесь среди можжевельников заповедника Большой Утриш, искупаетесь в чистом море с галечным пляжем и полюбуетесь дельфинами и морскими котиками на представлении в дельфинарии, где заботятся о животных. А еще сделаете отличные фото с двух смотровых площадок среди гор.
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Заповедные окрестности Анапы

Из шумного города мы отправимся в гористую часть Анапского района. По пути остановимся на двух смотровых площадках, где как на ладони вы увидите Анапу и Утриш. Заодно поговорим об истории и современном развитии города-курорта. Затем вас ждет легкая прогулка по заповеднику, где можжевеловый лес окружен горными панорамами. Я расскажу о работе заказника, поделюсь необычными фактами о природе наших мест и раскрою, как Утриш превратился в полуостров.

Побывать в старейшем черноморском дельфинарии

Дельфины, белухи, морские котики, морские львы — животные в Утришском научно-исследовательском дельфинарии живут в естественных природных условиях обитания, в морской лагуне. Вы посмотрите красочное музыкальное представление и по желанию сфотографируетесь с его участниками — дельфинами и морскими котиками. Я подожду вас, а после отвезу обратно в Анапу.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашего отеля/апартаментов, поездка на машине до Утриша займет 25-45 минут
  • Представление в Дельфинарии оплачивается на месте отдельно (1500 руб. /c человека 3+, детям до 3 лет бесплатно. Длительность представления — 45 минут.
  • В теплое время года возможно купание
  • Для передвижения по редколесью необходима удобная одежда и обувь

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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