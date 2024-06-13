Дольмены — ровесники египетских пирамид, но их происхождение до сих пор окутано множеством загадок. Попробуем их разгадать? Я расскажу о том, почему они считаются местом силы. Поделюсь необычными легендами и мифами. А вы попробуете сами определить, какой именно из сохранившихся дольменов считается единственным «живым».

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тайны и загадки дольменов

Эта экскурсия — путешествие во времени. В посёлке Возрождение вы увидите необычные каменные сооружения, ставшие свидетелями множества исторических эпох.

Я расскажу, откуда взялись дольмены, для чего они использовались в древние времена, и где ещё в мире есть подобные сооружения. Поделюсь мифами и легендами. А также объясню значение дольменов для современных последователей мистических практик.

А ещё мы:

заглянем в эзотерическое поселение: может быть, у вас даже будет возможность приобщиться к духовным практикам

прогуляемся по реликтовому лесу и полюбуемся видами на каньон — даже в самый жаркий день тут царит приятная прохлада

увидим небольшие водопады на р. Жане — а по желанию вы сможете искупаться в «ванне Афродиты». По легенде, вода здесь дарует вечную молодость

Если захотите, за доплату можем организовать пленэр — считается, что рядом с дольменами в людях просыпаются творческие способности. Такой рисунок станет лучшим сувениром из поездки.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет больше узнать об истории края с неожиданной стороны, а также путешественникам, интересующимся мистикой и эзотерикой, любителям тайн и загадок.

Организационные детали

Экскурсия проходит на шестиместном минивэне ГАЗ, в салоне есть столик и один бустер для ребенка от 5 до 12 лет

Вход к дольменам платный — 400 руб. /чел.

Если вы захотите организовать пленэр, доплата составит 300 руб. /чел., материалы входят в стоимость

Участие в духовных практиках платное (при условии, что в этот день они проводятся), стоимость можно узнать на месте

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