Дольмены — ровесники египетских пирамид, но их происхождение до сих пор окутано множеством загадок. Попробуем их разгадать? Я расскажу о том, почему они считаются местом силы. Поделюсь необычными легендами и мифами.
А вы попробуете сами определить, какой именно из сохранившихся дольменов считается единственным «живым».
А вы попробуете сами определить, какой именно из сохранившихся дольменов считается единственным «живым».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Тайны и загадки дольменов
Эта экскурсия — путешествие во времени. В посёлке Возрождение вы увидите необычные каменные сооружения, ставшие свидетелями множества исторических эпох.
Я расскажу, откуда взялись дольмены, для чего они использовались в древние времена, и где ещё в мире есть подобные сооружения. Поделюсь мифами и легендами. А также объясню значение дольменов для современных последователей мистических практик.
А ещё мы:
- заглянем в эзотерическое поселение: может быть, у вас даже будет возможность приобщиться к духовным практикам
- прогуляемся по реликтовому лесу и полюбуемся видами на каньон — даже в самый жаркий день тут царит приятная прохлада
- увидим небольшие водопады на р. Жане — а по желанию вы сможете искупаться в «ванне Афродиты». По легенде, вода здесь дарует вечную молодость
Если захотите, за доплату можем организовать пленэр — считается, что рядом с дольменами в людях просыпаются творческие способности. Такой рисунок станет лучшим сувениром из поездки.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет больше узнать об истории края с неожиданной стороны, а также путешественникам, интересующимся мистикой и эзотерикой, любителям тайн и загадок.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на шестиместном минивэне ГАЗ, в салоне есть столик и один бустер для ребенка от 5 до 12 лет
- Вход к дольменам платный — 400 руб. /чел.
- Если вы захотите организовать пленэр, доплата составит 300 руб. /чел., материалы входят в стоимость
- Участие в духовных практиках платное (при условии, что в этот день они проводятся), стоимость можно узнать на месте
Обратите внимание
- Обязательно надевайте удобную обувь: часть маршрута пройдет по лесной тропе с подъёмами и спусками. Возьмите с собой головной убор от солнца и питьевую воду
- Маршрут не подходит детям до 10 лет и людям, страдающим заболеваниями суставов или сердечно-сосудистой системы
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Анапе, у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Анапе
Провела экскурсии для 417 туристов
Меня зовут Ирина, я провожу экскурсии более 5 лет. Очень люблю Краснодарский край и с большим удовольствием рассказываю путешественникам о его истории, загадках и природе. Надеюсь на скорую встречу с вами!Задать вопрос
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